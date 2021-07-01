Від сьогодні прожитковий мінімум в Україні зріс на 105 грн
Із 1 липня 2021 року в Україні підвищується прожитковий мінімум. Від його розміру залежать соціальні і трудові виплати, зокрема, розмір мінімальної пенсії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Відповідні норми містяться у законі про державний бюджет України на 2021 рік.
Згідно із законом, мінімум зріс на 105 грн (на 4,8%) - з 2189 грн до 2294 грн. Це перше підвищення у цьому році. Друге підвищення заплановане на 1 грудня - на 99 грн (на 4,3%) - з 2294 грн до 2393 грн.
Усього ж за рік прожитковий мінімум зросте на 9,3% (на 204 грн) при запланованій інфляції на рівні 7,3%.
Законом про держбюджет встановлено прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня 2021 року - 2189 грн, з 1 липня - 2294 грн, з 1 грудня - 2393 грн, а для основних соціальних і демографічних груп населення:
- дітей віком до 6 років: з 1 січня - 1921 грн, з 1 липня - 2013 грн, з 1 грудня - 2100 грн;
- дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня - 2395 грн, з 1 липня - 2510 грн, з 1 грудня - 2618 грн;
- працездатних осіб: з 1 січня - 2270 грн, з 1 липня - 2379 грн, з 1 грудня - 2481 грн;
- працездатних осіб, який застосовується для визначення базового розміру посадового окладу судді: з 1 січня - 2102 грн;
- працездатних осіб, який застосовується для визначення посадових окладів працівникам інших державних органів, оплата праці яких регулюється спеціальними законами: з 1 січня - 2102 грн;
- працездатних осіб, який застосовується для визначення посадового окладу прокурора окружної прокуратури: з 1 січня - 1600 грн;
- осіб, які втратили працездатність (мінімальна пенсія): з 1 січня - 1769 грн, з 1 липня - 1854 грн, з 1 грудня - 1934 грн.
Нагадаємо, Кабінет Міністрів 27 січня схвалив законопроєкт щодо упорядкування системи розрахунків розмірів прожиткового мінімуму, соціальних виплат, грошових платежів і стягнень та плати за надання адміністративних послуг (адміністративного збору). Пропонується змінити методологію розрахунків.
Зазначимо, з 1 грудня 2020 року в Україні підвищився прожитковий мінімум до 2189 грн.
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КАК МОЖЕТ МИНИМАЛЬНАЯ ПЕНСИЯ БЫТЬ НИЖЕ ПРОЖИТОЧНОГО УРОВНЯ?
По такой логике человек должен умереть даже не медленной, а ускоренной смертью!
ЭТО И ЕСТЬ ГЕНОЦИД!
Но с таким прожиточным минимумом нюхать скорее всего придется никак не махорку.
Зверніть увагу, що для прокурорів то одне значення, для судей та держслужбовців інше, для працездатних (непрокурорів та несудей) -третє, для непрацездатних четверте.
Підміна понять іде.
Назвали би усі ті данні якимись базовами коефіціентами для розрахунку.
Самі собі колись повидавли якісь постанови, які призводять до перекосів, і від того починають маніпулювати з вихідним поняттям "прожитковий мінімум", який представляє з себе
вартісну величину достатню для забезпечення нормального функціонування організму людини, збереження його здоров'я, набору продуктів харчування, а також мінімального набору непродовольчих товарів та мінімального набору послуг, необхідних для задоволення основних соціальних і культурних потреб особистості.
А по цих постановах виходить, що "організми" у всіх раніше перерахованих категорій людей різні