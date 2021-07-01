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пенсія (1562) прожитковий мінімум (119)

Від сьогодні прожитковий мінімум в Україні зріс на 105 грн

Від сьогодні прожитковий мінімум в Україні зріс на 105 грн

Із 1 липня 2021 року в Україні підвищується прожитковий мінімум. Від його розміру залежать соціальні і трудові виплати, зокрема, розмір мінімальної пенсії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Відповідні норми містяться у законі про державний бюджет України на 2021 рік.

Згідно із законом, мінімум зріс на 105 грн (на 4,8%) - з 2189 грн до 2294 грн. Це перше підвищення у цьому році. Друге підвищення заплановане на 1 грудня - на 99 грн (на 4,3%) - з 2294 грн до 2393 грн.

Усього ж за рік прожитковий мінімум зросте на 9,3% (на 204 грн) при запланованій інфляції на рівні 7,3%.

Законом про держбюджет встановлено прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня 2021 року - 2189 грн, з 1 липня - 2294 грн, з 1 грудня - 2393 грн, а для основних соціальних і демографічних груп населення:

- дітей віком до 6 років: з 1 січня - 1921 грн, з 1 липня - 2013 грн, з 1 грудня - 2100 грн;

- дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня - 2395 грн, з 1 липня - 2510 грн, з 1 грудня - 2618 грн;

- працездатних осіб: з 1 січня - 2270 грн, з 1 липня - 2379 грн, з 1 грудня - 2481 грн;

- працездатних осіб, який застосовується для визначення базового розміру посадового окладу судді: з 1 січня - 2102 грн;

- працездатних осіб, який застосовується для визначення посадових окладів працівникам інших державних органів, оплата праці яких регулюється спеціальними законами: з 1 січня - 2102 грн;

- працездатних осіб, який застосовується для визначення посадового окладу прокурора окружної прокуратури: з 1 січня - 1600 грн;

- осіб, які втратили працездатність (мінімальна пенсія): з 1 січня - 1769 грн, з 1 липня - 1854 грн, з 1 грудня - 1934 грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стратегічні завдання Мінсоцполітики - впровадження обов'язкових пенсійних накопичень і врегулювання розміру прожиткового мінімуму, - Лазебна

Нагадаємо, Кабінет Міністрів 27 січня схвалив законопроєкт щодо упорядкування системи розрахунків розмірів прожиткового мінімуму, соціальних виплат, грошових платежів і стягнень та плати за надання адміністративних послуг (адміністративного збору). Пропонується змінити методологію розрахунків.

Зазначимо, з 1 грудня 2020 року в Україні підвищився прожитковий мінімум до 2189 грн.

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Топ коментарі
+8
С сегодняшнего дня прожиточный минимум в Украине вырос на 105 грн - Цензор.НЕТ 1300
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01.07.2021 10:34
+7
"- лиц, утративших трудоспособность (минимальная пенсия) с 1 января - 1769 грн, с 1 июля - 1854 грн, с 1 декабря - 1934 грн."

КАК МОЖЕТ МИНИМАЛЬНАЯ ПЕНСИЯ БЫТЬ НИЖЕ ПРОЖИТОЧНОГО УРОВНЯ?
По такой логике человек должен умереть даже не медленной, а ускоренной смертью!
ЭТО И ЕСТЬ ГЕНОЦИД!
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01.07.2021 10:42
+6
Так ось ти який
Від сьогодні прожитковий мінімум в Україні зріс на 105 грн - Цензор.НЕТ 6245
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01.07.2021 10:39
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Можно сходить за хлебушком разочек
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01.07.2021 10:28 Відповісти
Ну да... Бутилку олії та хлібину...
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01.07.2021 16:13 Відповісти
Теперь у нас будут миллионы олигархов. А еще добавите сотню - десятки миллионов.
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01.07.2021 10:29 Відповісти
Это уже конец эпохи бедности?
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01.07.2021 10:29 Відповісти
Круто...чуть больше одного литра подсолнечного масла..😁
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01.07.2021 10:32 Відповісти
Идиот! Игры с курсом валют, минимальной з.п. повышением прожиточного уровня, ведут только к одному- повышению цен на ВСЁ!
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01.07.2021 10:33 Відповісти
С сегодняшнего дня прожиточный минимум в Украине вырос на 105 грн - Цензор.НЕТ 1300
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01.07.2021 10:34 Відповісти
Интернет и мобильную связь включили в минималку,сцуки?
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01.07.2021 10:35 Відповісти
Ну а как же.Гугл тоже налогом обложили.
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01.07.2021 10:43 Відповісти
Від сьогодні прожитковий мінімум в Україні зріс на 105 грн - Цензор.НЕТ 5245
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01.07.2021 10:36 Відповісти
Вырос значит на 3 доллара, это какое-то издевательство, если бы он вырос на 30 долларов, то это также ничего не значило бы, показали бы это в ЕС то там бы очень удивились!
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01.07.2021 10:37 Відповісти
Раньше на 2400 хватало, теперь на 105 грн повысили прожиток, КРАНТЫ.
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01.07.2021 10:38 Відповісти
Так ось ти який
Від сьогодні прожитковий мінімум в Україні зріс на 105 грн - Цензор.НЕТ 6245
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01.07.2021 10:39 Відповісти
Та ні, не кінець, це тільки ще початок кінця.
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03.07.2021 07:35 Відповісти
Від сьогодні прожитковий мінімум в Україні зріс на 105 грн - Цензор.НЕТ 6903
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01.07.2021 10:41 Відповісти
"- лиц, утративших трудоспособность (минимальная пенсия) с 1 января - 1769 грн, с 1 июля - 1854 грн, с 1 декабря - 1934 грн."

КАК МОЖЕТ МИНИМАЛЬНАЯ ПЕНСИЯ БЫТЬ НИЖЕ ПРОЖИТОЧНОГО УРОВНЯ?
По такой логике человек должен умереть даже не медленной, а ускоренной смертью!
ЭТО И ЕСТЬ ГЕНОЦИД!
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01.07.2021 10:42 Відповісти
Да что вы понимаете?Это не геноцид,а гуманизм.Сами же пишете,что смерть будет не медленной а ускоренной.Это же ни что иное как акт милосердия.
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01.07.2021 10:47 Відповісти
Кстати насчет минимальной пенсии это просто позор, даже в нищем Донецке минимальная пенсия на наши 2500 грн.
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01.07.2021 10:57 Відповісти
Дуже дякую долбо ЗЕ за можливість відвідати повторно секонд (вторинний ) ринок!
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01.07.2021 10:42 Відповісти
для тех кто не курит - грубо - две пачки сигарет
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01.07.2021 10:43 Відповісти
Угу...Или целофановый пакет махорки.Если кто не курит,так её можно еще и нюхать. Від сьогодні прожитковий мінімум в Україні зріс на 105 грн - Цензор.НЕТ 2531
Но с таким прожиточным минимумом нюхать скорее всего придется никак не махорку. Від сьогодні прожитковий мінімум в Україні зріс на 105 грн - Цензор.НЕТ 2531
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01.07.2021 10:57 Відповісти
Мудрый нарИд возжелал поржать.
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01.07.2021 11:21 Відповісти
У вас вже за перші 5 місяців індекс інфляції дорівнює 6%.
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01.07.2021 10:47 Відповісти
Це якась штучна система, яка до поняття "прожитковий мінінімум" майже не має ніякого відношення.

Зверніть увагу, що для прокурорів то одне значення, для судей та держслужбовців інше, для працездатних (непрокурорів та несудей) -третє, для непрацездатних четверте.
Підміна понять іде.
Назвали би усі ті данні якимись базовами коефіціентами для розрахунку.
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01.07.2021 10:51 Відповісти
Від цього поняття виходить все, що пов'язано з виплатами держслужбовців. В них зарплатня зростає суттєво. На 5-15 тис. А при виході на пенсії взагалі 50 -150 тис. Грн. При ціні долара 27 як тепер то не погано так з бюджета отримати такі кошти.
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01.07.2021 10:56 Відповісти
Ця несправедливість повинна бути зламана. Вони видумали собі якійсь штучне уявлення про те у кого повинен бути який дохід, а потім підганяю оці т.з "прожиткові мінімуми".
Самі собі колись повидавли якісь постанови, які призводять до перекосів, і від того починають маніпулювати з вихідним поняттям "прожитковий мінімум", який представляє з себе
вартісну величину достатню для забезпечення нормального функціонування організму людини, збереження його здоров'я, набору продуктів харчування, а також мінімального набору непродовольчих товарів та мінімального набору послуг, необхідних для задоволення основних соціальних і культурних потреб особистості.

А по цих постановах виходить, що "організми" у всіх раніше перерахованих категорій людей різні
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01.07.2021 11:21 Відповісти
Повністю згідний.
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01.07.2021 11:28 Відповісти
Сейчас минималка пенсия 1867гр. Мы уникальная страна. Минималка пенсия всегда ниже прожиточного минимума. На минималке запросто 2 миллиона пенсов. И столько же 2 мил получают от 1900 до 2100гр. Позор нации и страны. Ждёт всех.
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01.07.2021 10:51 Відповісти
В людей появилась можливість купити 200гр. ковбаси начиненої лимонною кислотою.
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01.07.2021 10:52 Відповісти
Бред, если учесть реальную инфляцию то цифра просто смехотворная, цены и тарыфы за год выросли намного больше.
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01.07.2021 10:55 Відповісти
В річному діапазоні індекс інфляції на червень місяць становить 9.9%.
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01.07.2021 11:07 Відповісти
То вы еще не слышали за прожиточный максимум...
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01.07.2021 11:19 Відповісти
О прожиточном максимуме нужно говорить только шепотом.Деньги,как и воры,любят тишину.
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01.07.2021 11:34 Відповісти
Намекаете, что Форбс пишет шепотом?
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01.07.2021 11:35 Відповісти
Я намекаю,что если у кого то в нашей стране есть прожиточный максимум,то он на 95% заработан нечестным путем.
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01.07.2021 11:45 Відповісти
Ну и конечно надо уточнить,что понимать под прожиточным максимумом.Я имел в виду разнообразное ворье,присосавшееся к бюджету ,судей и прочие асоциальные элементы.
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01.07.2021 11:49 Відповісти
Вот только не надо занижать проценты - мы не в кредитном отделе банка, а на Цензоре.
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01.07.2021 11:50 Відповісти
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01.07.2021 11:51 Відповісти
"105 грн" -хватит как раз на 1,5 литра подсолнечного масла, которое подорожало благодаря зе-мародерам
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01.07.2021 12:49 Відповісти
Стесняюсь спросить - а можно мне самому себе увеличить пенсию на 47%?У нас ведь страна равных возможностей - члены НКРЕКУ так и сделали!
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01.07.2021 13:42 Відповісти
заживем ***** ..
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01.07.2021 13:51 Відповісти
 
 