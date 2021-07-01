ВР сделала первый шаг к совершенствованию правовых основ деятельности ГБР

Верховная Рада сделала первый шаг к внесению изменений в некоторые законы относительно совершенствования правовых основ деятельности ГБР.

Об этом информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

За Проект Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования правовых основ деятельности Государственного бюро расследований за основу проголосовали 226 народных депутатов.

Перед голосованием народный депутат фракции "Слуга народа", глава комитета по вопросам правовой деятельности Денис Монастырский заявил, что законопроект "решает организационные и технические вопросы".

В свою очередь, народный депутат "СН" Юлия Яцик отметила, что проектом закона устраняются недостатки, которые мешают ГБР нормально работать.

Внефракционный депутат Гео Лерос призвал коллег не поддерживать законопроект.

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"Вы просто закладываете мину под свои ноги. Не делайте этого", - обратился он к присутствующим.

Лерос рассказал, что два месяца назад ГБР организовала обыски у депутата от "Слуги народа" из-за того, что он критиковал местную власть.

"Если предоставить ГБР возможность проводить собственную экспертизу, подобные случаи сразу будут направляться в суд… Когда вы попадёте в немилость к Офису президента, они будут использовать именно такую экспертизу, чтобы вручить вам подозрение", - добавил депутат.