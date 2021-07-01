ВР зробила перший крок до вдосконалення правових основ діяльності ДБР

Верховна Рада зробила перший крок до внесення змін до деяких законів щодо вдосконалення правових основ діяльності ДБР.

Про це інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

За Проєкт Закону про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення правових основ діяльності Державного бюро розслідувань за основу проголосували 226 народних депутатів.

Перед голосуванням народний депутат фракції "Слуга народу", глава комітету з питань правової діяльності Денис Монастирський заявив, що законопроєкт "вирішує організаційні та технічні питання".

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У свою чергу, народний депутат "СН" Юлія Яцик зазначила, що проєктом закону усуваються недоліки, які заважають ДБР нормально працювати.

Позафракційний депутат Гео Лерос закликав колег не підтримувати законопроєкт.

"Ви просто закладаєте міну під свої ноги. Не робіть цього", - звернувся він до присутніх.

Лерос розповів, що два місяці тому ДБР організувала обшуки у депутата від "Слуги народу" через те, що він критикував місцеву владу.

"Якщо надати ДБР можливість проводити власну експертизу, подібні випадки відразу будуть направлятися в суд ... Коли ви потрапите в немилість до Офісу президента, вони будуть використовувати саме таку експертизу, щоб вручити вам підозру", - додав депутат.