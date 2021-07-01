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В Литве отменили действовавший с ноября карантин в связи с COVID-19

В Литве отменили действовавший с ноября карантин в связи с COVID-19

Карантин, действующий в Литве с ноября 2020 года в рамках мер по борьбе с пандемией, отменен с четверга.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНН.

Карантинный режим был установлен до 30 июня. "С учетом улучшения эпидемической ситуации решено карантин не продлевать", — постановил кабмин в понедельник.

Вместо карантина правительство ввело режим экстремальной ситуации, который упрощает ряд процедур по принятию решений, в силе также оставлен ряд ограничений, в том числе уже как рекомендация ношение медицинских масок в закрытых помещениях. Обязательными маски являются в местах предоставления услуг.

Министр здравоохранения Арунас Дулькис не исключил вероятности того, что при ухудшении ситуации карантин будет возвращен. Премьер Ингрида Шимоните считает, что карантин может носить локальный характер, когда он объявляется не во всей стране, а на территории неблагополучного по заболеваемости муниципалитета.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Всех пациентов с коронавирусом в Литве будут тестировать на штамм Delta

14 июня в Литве было зарегистрировано самое низкое за последние полгода число новых случаев заражения коронавирусом за сутки — 84. Такого небольшого числа новых инфицированных не было с ранней осени. 17 июня департамент статистики при правительстве республики сообщил о самом низком с октября 2020 года числе новых случаев заражения из расчета на 100 тыс. жителей на протяжении двух последних недель. Оно составило 94 случая.

Согласно статистике ВОЗ — в Литве 278 769 случаев заболевания, погибли 4 383 человека.

Общенациональный карантин в связи с коронавирусом был объявлен в Литве 7 ноября 2020 года и ужесточен 16 декабря, после чего неоднократно продлевался.
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Топ комментарии
+1
Литва ,Словакия, Венгрия лед тронулся. Нет ковидных вливаний то и ковида нет. Все просто. А одними страшилками пандемию не удержать на плаву.
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01.07.2021 11:29
+1
А Украина нормально не выкцинировплась...и все путем...😁
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01.07.2021 11:37
+1
В Украине вакцинация как раз уже идет и вполне успешно. Поздно стартанули, но таки дело пошло. Это во-первых. А во-вторых,перечень мер по борьбе с вирусной эпидемией включает в себя не только вакцинацию.
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01.07.2021 11:39
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В Литве за июнь умерло 113 человек. Население там 2,8 млн. пересчитаем эту смертность на 40 млн. 40/2,8*113=1614. А в Украине за июнь от ковида умерло 2000 человек. Т.е. болеет у нас относительно меньше, а умирает относительно больше, чем в Литве.
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01.07.2021 12:54 Ответить
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