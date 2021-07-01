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Рада изменила закон о публичных закупках на время карантина

Рада изменила закон о публичных закупках на время карантина

Верховная Рада внесла изменения в закон "О публичных закупках".

Об этом информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

В частности за Проект Закона о внесении изменений в раздел X "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О публичных закупках" (относительно исключения возможности осуществления закупок без использования электронной системы закупок) проголосовали 355 народных депутатов.

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Согласно документу, на период карантина из-за коронавируса действие закона "О публичных закупках" не распространяется на случаи, если предметом закупки являются:

  • лекарственные средства,
  • вакцины,
  • медицинские, иммунобиологические препараты, расходные материалы для оказания медицинской помощи больным COVID-19,
  • медицинские изделия для вакцинации от COVID-19,
  • медоборудование для учреждений здравоохранения, оказывающих помощь пациентам с COVID-19,
  • системы снабжения медицинских газов, необходимые для выполнения мероприятий по противодействию COVID-19.

Подчеркивается, что перечень таких лекарственных средств и порядок их закупки утверждает Кабмин.

"По результатам такой закупки в электронной системе закупки заказчик публикует отчет о договоре о закупке, заключенный без использования электронной системы закупок, договор о закупке и все приложения к нему, отчет о выполнении договора о закупке", - говорится в тексте документа.

В законе прописано, что во время карантина закупка товаров (кроме указанных в перечне выше) и услуг, необходимых для выполнения мероприятий по противодействию коронавируса, происходит в порядке, установленным ЗУ "О публичных закупках" для упрощенных закупок.

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Ворье... Кому эпидемия, а кому мама родная...
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01.07.2021 11:29 Ответить
Та упраздните уже то Прозорро как позорное наследие коровавых борыг.
Очевидно же шо оно мешает бороться с олегархами и вступить в НАТО)
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01.07.2021 11:29 Ответить
тут усе правильно зделано, як у октоберфести: ковишилд и синовак громадянам, пфайзер -остальному народу
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01.07.2021 11:32 Ответить
"...действие закона "О публичных закупках" не распространяется на случаи, если предметом закупки являются: лекарственные средства".
Сейчас под шумок Крадуцкий с ЗЕ-кодлом завезут лекарства не только от Ковида, но и от всего прочего, включая лекарства от триппера для "анал-табу" и кокс от ломки для Бубочки...
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01.07.2021 11:39 Ответить
Нарешті побороли "барижну" спадщину. "Кінець епохи ПРОЗОРРО !!! "
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01.07.2021 12:28 Ответить
 
 