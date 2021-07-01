Рада изменила закон о публичных закупках на время карантина

Верховная Рада внесла изменения в закон "О публичных закупках".

Об этом информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

В частности за Проект Закона о внесении изменений в раздел X "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О публичных закупках" (относительно исключения возможности осуществления закупок без использования электронной системы закупок) проголосовали 355 народных депутатов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский и команда благодаря закону, разрешающему не использовать "Прозорро", пополнят личную и "партийную" кассу минимум на 20 млрд грн, - Загребельская

Согласно документу, на период карантина из-за коронавируса действие закона "О публичных закупках" не распространяется на случаи, если предметом закупки являются:

лекарственные средства,

вакцины,

медицинские, иммунобиологические препараты, расходные материалы для оказания медицинской помощи больным COVID-19,

медицинские изделия для вакцинации от COVID-19,

медоборудование для учреждений здравоохранения, оказывающих помощь пациентам с COVID-19,

системы снабжения медицинских газов, необходимые для выполнения мероприятий по противодействию COVID-19.

Подчеркивается, что перечень таких лекарственных средств и порядок их закупки утверждает Кабмин.

"По результатам такой закупки в электронной системе закупки заказчик публикует отчет о договоре о закупке, заключенный без использования электронной системы закупок, договор о закупке и все приложения к нему, отчет о выполнении договора о закупке", - говорится в тексте документа.

В законе прописано, что во время карантина закупка товаров (кроме указанных в перечне выше) и услуг, необходимых для выполнения мероприятий по противодействию коронавируса, происходит в порядке, установленным ЗУ "О публичных закупках" для упрощенных закупок.