Рада изменила закон о публичных закупках на время карантина
Верховная Рада внесла изменения в закон "О публичных закупках".
Об этом информирует корреспондент Цензор.НЕТ.
В частности за Проект Закона о внесении изменений в раздел X "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О публичных закупках" (относительно исключения возможности осуществления закупок без использования электронной системы закупок) проголосовали 355 народных депутатов.
Согласно документу, на период карантина из-за коронавируса действие закона "О публичных закупках" не распространяется на случаи, если предметом закупки являются:
- лекарственные средства,
- вакцины,
- медицинские, иммунобиологические препараты, расходные материалы для оказания медицинской помощи больным COVID-19,
- медицинские изделия для вакцинации от COVID-19,
- медоборудование для учреждений здравоохранения, оказывающих помощь пациентам с COVID-19,
- системы снабжения медицинских газов, необходимые для выполнения мероприятий по противодействию COVID-19.
Подчеркивается, что перечень таких лекарственных средств и порядок их закупки утверждает Кабмин.
"По результатам такой закупки в электронной системе закупки заказчик публикует отчет о договоре о закупке, заключенный без использования электронной системы закупок, договор о закупке и все приложения к нему, отчет о выполнении договора о закупке", - говорится в тексте документа.
В законе прописано, что во время карантина закупка товаров (кроме указанных в перечне выше) и услуг, необходимых для выполнения мероприятий по противодействию коронавируса, происходит в порядке, установленным ЗУ "О публичных закупках" для упрощенных закупок.
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