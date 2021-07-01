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Рада змінила закон про державні закупівлі на час карантину

Рада змінила закон про державні закупівлі на час карантину

Верховна Рада внесла зміни в закон "Про державні закупівлі".

Про це інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

Зокрема за Проєкт Закону про внесення змін до розділу X "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про державні закупівлі" (щодо унеможливлення здійснення закупівель без використання електронної системи закупівель) проголосували 355 народних депутатів.

Згідно з документом, на період карантину через коронавірус дія закону "Про державні закупівлі" не поширюється на випадки, якщо предметом закупівлі є:

  • лікарські засоби,
  • вакцини,
  • медичні, імунобіологічні препарати, витратні матеріали для надання медичної допомоги хворим COVID-19,
  • медичні вироби для вакцинації від COVID-19,
  • медобладнання для закладів охорони здоров'я, які надають допомогу пацієнтам з COVID-19,
  • системи постачання медичних газів, необхідні для виконання заходів з протидії COVID-19.

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Підкреслюється, що перелік таких лікарських засобів і порядок їх закупівлі затверджує Кабмін.

"За результатами такої закупівлі в електронній системі закупівлі замовник публікує звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель, договір про закупівлю і всі додатки до нього, звіт про виконання договору про закупівлю", - йдеться в тексті документа.

У законі прописано, що під час карантину закупівля товарів (крім зазначених у переліку вище) і послуг, необхідних для виконання заходів з протидії коронавірусу, відбувається в порядку, встановленому ЗУ "Про державні закупівлі" для спрощених закупівель.

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Ворье... Кому эпидемия, а кому мама родная...
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01.07.2021 11:29 Відповісти
Та упраздните уже то Прозорро как позорное наследие коровавых борыг.
Очевидно же шо оно мешает бороться с олегархами и вступить в НАТО)
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01.07.2021 11:29 Відповісти
тут усе правильно зделано, як у октоберфести: ковишилд и синовак громадянам, пфайзер -остальному народу
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01.07.2021 11:32 Відповісти
"...действие закона "О публичных закупках" не распространяется на случаи, если предметом закупки являются: лекарственные средства".
Сейчас под шумок Крадуцкий с ЗЕ-кодлом завезут лекарства не только от Ковида, но и от всего прочего, включая лекарства от триппера для "анал-табу" и кокс от ломки для Бубочки...
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01.07.2021 11:39 Відповісти
Нарешті побороли "барижну" спадщину. "Кінець епохи ПРОЗОРРО !!! "
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01.07.2021 12:28 Відповісти
 
 