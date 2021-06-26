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держзакупівлі (381) День Незалежності (701) дороги (3033) закон (2783) Зеленський (22416) Prozorro (1897) Загребельська (118)

Зеленський і команда завдяки закону, що дозволяє не використовувати Prozorro, поповнять особисту та "партійну" касу щонайменше на 20 млрд грн, - Загребельська

Зеленський і команда завдяки закону, що дозволяє не використовувати Prozorro, поповнять особисту та

Закон №5309 передбачає зміни в законі про державні закупівлі і суміжні акти, що дозволить, окрім іншого, не проводити тендери для Дня Незалежності та будівництва столичної окружної дороги.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на картку документа на сайті ВР, закон повернуто 25 червня з підписом президента України Володимира Зеленського.

"Президент підписав закон, який дозволяє Тимошенку та Кубракову витратити понад 5 млрд на святкування Дня Незалежності і понад 100 млрд (10% бюджету) на Київську окружну дорогу без аукціонів і без "Прозорро", а значить:

1. Зеленський та його команда тільки завдяки цьому закону поповнять свою особисту та "партійну касу" на щонайменше 20 млрд грн.
2. Про "Прозорро" можна забути. Скоро там залишаться тільки закупівлі, які через свою "копійчаність" не цікавлять Банкову.
3. Депутати, чиновники, політики та громадські організації, що всі ці дні зверталися до президента з проханнями заветувати цю корупційну схему, "коштують" для Зеленського менше, ніж 20 млрд, які можна на ній вкрасти.
4. 30-та річниця незалежності - важливе свято для нас. Для президента - це лише можливість заробити.
5. Наші (бюджетні) гроші Зеленський вже вважає своїми та витрачатиме їх так, як захоче.
6. Ми станемо ще біднішими, а президент та його оточення ще багатшими.
7. Фахового та цивілізованого голосу громадян президент України вже не чує.
8. Зеленський переконаний, що "маса" підтримуватиме його та органазовані за вкрадені гроші "видовища" забезпечать йому рейтинги.
9. Мовчання олігархічних телеканалів про це свідчить, що з олігархами у Зеленського партнерські стосунки та "місця полювання" компромісно поділені.
10. І тільки Янукович у Ростові сумно зітхнув, зрозумівши, що якби він краще піарився, то встиг би вкрасти набагато більше наших грошей", - констатує у фейсбуці ексдержуповноважена АМКУ Агія Загребельська.

Читайте також: "Слуги народу" дали дозвіл на "ручний" розподіл майже 100 млрд бюджетних гривень, - Загребельська

Зеленський і команда завдяки закону, що дозволяє не використовувати Prozorro, поповнять особисту та партійну касу щонайменше на 20 млрд грн, - Загребельська 01

Нагадаємо, 4 червня стало відомо, що парламентський комітет не підтримав поправку до закону про держзакупівлі, але в зал її винесли і вона набрала 268 голосів.
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Топ коментарі
+41
"Мы не можем даже понять, что имеет в виду Байден, когда говорит, что у нас огромные проблемы с коррупцией", - "слуга народа" Верещук
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26.06.2021 20:00
+31
зеленский - барыга, а зебилы - просто идиоты, верящие (как и 87% кацапов) - в зомбоящик

)Зеленский и команда благодаря закону, разрешающему не использовать "Прозорро", пополнят личную и "партийную" кассу минимум на 20 млрд грн, - Загребельская - Цензор.НЕТ 4329
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26.06.2021 20:03
+26
Зеленский и команда благодаря закону, разрешающему не использовать "Прозорро", пополнят личную и "партийную" кассу минимум на 20 млрд грн, - Загребельская - Цензор.НЕТ 3579
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26.06.2021 20:07
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"Мы не можем даже понять, что имеет в виду Байден, когда говорит, что у нас огромные проблемы с коррупцией", - "слуга народа" Верещук
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26.06.2021 20:00 Відповісти
Це класика.
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26.06.2021 20:01 Відповісти
зеленский - барыга, а зебилы - просто идиоты, верящие (как и 87% кацапов) - в зомбоящик

)Зеленский и команда благодаря закону, разрешающему не использовать "Прозорро", пополнят личную и "партийную" кассу минимум на 20 млрд грн, - Загребельская - Цензор.НЕТ 4329
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26.06.2021 20:03 Відповісти
Зеленський і команда завдяки закону, що дозволяє не використовувати Prozorro, поповнять особисту та "партійну" касу щонайменше на 20 млрд грн, - Загребельська - Цензор.НЕТ 3878
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26.06.2021 21:14 Відповісти
Сдєсь можна харашо прібарахліца
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26.06.2021 22:18 Відповісти
Ниправда, зеленский борется с олигархами он вчера это сказал на канале олигарха.
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26.06.2021 20:00 Відповісти
Зеленський і команда завдяки закону, що дозволяє не використовувати Prozorro, поповнять особисту та "партійну" касу щонайменше на 20 млрд грн, - Загребельська - Цензор.НЕТ 6110
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26.06.2021 20:23 Відповісти
за что боролись, на то и напоролись. мы еще лет 100 будем разгребать последствия вашего выбора
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26.06.2021 20:01 Відповісти
Тратить не как зеледент захочет, а как захочет его бородатая бабушка.
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26.06.2021 20:01 Відповісти
Регрес однако.Следующий шаг цензура СМИ?
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26.06.2021 20:01 Відповісти
Так вони і так вже "зашашличені".
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26.06.2021 20:12 Відповісти
И для кого это является новостью??
Зеленое стадо во главе с ослом дорвалось до власти с одной единственной целью....обогатиться..
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26.06.2021 20:02 Відповісти
Таки да.
Зеленський і команда завдяки закону, що дозволяє не використовувати Prozorro, поповнять особисту та "партійну" касу щонайменше на 20 млрд грн, - Загребельська - Цензор.НЕТ 2259
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26.06.2021 20:27 Відповісти
Зеленский и команда благодаря закону, разрешающему не использовать "Прозорро", пополнят личную и "партийную" кассу минимум на 20 млрд грн, - Загребельская - Цензор.НЕТ 3579
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26.06.2021 20:07 Відповісти
Нічого нам не світить, пора вже зрозуміти,
Рятуйте свої діти, бо за рульом бандити.
Для них ми - біомаса, як другосортне м'ясо,
І скормлять нас собакам, як треба буде так їм.
Кузьма Скрябін
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26.06.2021 20:08 Відповісти
Кажіть прямо, крадуть беззупинно, не таючись, відкрито. Нарід мовчки схаває.
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26.06.2021 20:09 Відповісти
Знахабніли, "рожевими свинками " нікому закидувати, не "бариги" ж, просто за своїх внуків турбуються, щоб останнім вистачило.
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26.06.2021 20:18 Відповісти
Зеленский и команда благодаря закону, разрешающему не использовать "Прозорро", пополнят личную и "партийную" кассу минимум на 20 млрд грн, - Загребельская - Цензор.НЕТ 6778

...
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26.06.2021 20:15 Відповісти
Один зебил спрашивает у другого...

- Скажите, а Владимтр Александрович Зеленский какает?
Зебил после минутного раздумья:
- Какает, конечно, но как-то честно, по доброму что ли...
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26.06.2021 20:29 Відповісти
Дождалась, посмотрела - испугалась,
Хотела все вернуть, но вышел срок.
Владимир Александрович Зеленский
Завёл страну в таежный уголок.

Не приведи, господи.
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26.06.2021 20:43 Відповісти
ЗЕленое ворье, играя в невинность и неопытность вполне себе профессионально воруют у народа Украины... Дешевая зеленая лапша, развешенная на уши электорату в 2019 г в итоге черес чур дорого вылезет нашей стране...
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26.06.2021 20:30 Відповісти
Ниче, налоги еще повысят, акцизы еще придумают, комуналку увеличат, субсидию обрежут, нам что жалко? Заплатим. Главное, чтобы нашему чесному парню, народному президенту и его команде жилось счастливо и богато.
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26.06.2021 20:37 Відповісти
Зеленський і команда завдяки закону, що дозволяє не використовувати Prozorro, поповнять особисту та "партійну" касу щонайменше на 20 млрд грн, - Загребельська - Цензор.НЕТ 9344
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26.06.2021 20:38 Відповісти
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27.06.2021 09:11 Відповісти
Циничные мародеры.
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26.06.2021 20:57 Відповісти
Більше, ніж 20 млрд вкрадуть. Навіть за Яника треба було відкатити 30% вартості будівництва , а слуги більш жадібні і часу в них обмаль.
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26.06.2021 21:04 Відповісти
Та они всю страну спи....дили. И никто не заметил. Ослепли все что ли?
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26.06.2021 21:05 Відповісти
Сьогодні, 3 червня 2021 року, Верховна Рада України ухвалила у другому читанні та в цілому Проєкт Закону №5309 про внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі" та інших законів щодо вдосконалення системи оскарження публічних закупівель, активну участь в розробці якого приймав Антимонопольний комітет України.
Не всі пропозиції, запропоновані Комітетом, були враховані у Проєкті Закону №5309. Але і в прийнятій редакції його можна вважати одним із завершальних етапів реформи органу оскарження у сфері публічних закупівель.
Цим законопроєктом стаття 18 Закону України "Про публічні закупівлі" (якою визначається порядок оскарження процедур публічних закупівель) приводиться у відповідність з положеннями Закону України "Про внесення змін до деяких законів щодо повноважень Антимонопольного комітету України у сфері публічних закупівель" від 5 лютого 2021 року № 1219-IX. Законом запроваджується окремий інститут уповноважених з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель та відповідних комісій.Відповідний законодавчий акт підтримали 273 народні депутати.
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26.06.2021 21:28 Відповісти
жри-ТЕ...а вернее соси-ТЕ, чмошники зеленые.....обогатитесь не вы, дауны......
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26.06.2021 21:30 Відповісти
Хохлома заполучила диктатором халдея-наркомана😂 Рашка 2.0 в криворагульном исполнении.
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26.06.2021 21:40 Відповісти
Зеля вже мільярдер...міжіншим
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26.06.2021 21:44 Відповісти
"Велике крадівництво" второй сезон😁😁😁😁😁
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26.06.2021 21:48 Відповісти
"Зеленский и команда пополнят личную и партийную кассу" и "Зеленский на стадионе говорил, что Петр Порошенко коррупционер, а он приходит бороться с коррупцией. Да, он некомпетентный, но честный парень, который никому не даст воровать и своих прикрывать не будет. " / Как и сто лет назад одни и те же слова обозначают совершенно разные понятия и процессы для правящей еврейской мафии и для украинцев.
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26.06.2021 21:59 Відповісти
А я от чув по якомусь руському радіо в перукарні, шо Зєлжнскій виполніл 165 обєщаній!
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26.06.2021 22:19 Відповісти
Зеленський і команда завдяки закону, що дозволяє не використовувати Prozorro, поповнять особисту та "партійну" касу щонайменше на 20 млрд грн, - Загребельська - Цензор.НЕТ 525
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26.06.2021 22:19 Відповісти
И добавить к этому почти полтора миллиона на шашлык для журношлюх типа гардона...
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26.06.2021 22:36 Відповісти
Лохам - тарифы и гаденькие развлечения в виде "сватов", "квартала" и прочего отстоя....А себе любимому - бюджетную кормушку в десятки миллиардов....
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26.06.2021 22:33 Відповісти
Хотелось бы узнать мнение зебилов, хотя и так ясно - во всем виноват Порошенко
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26.06.2021 23:58 Відповісти
Давно пора створювати "Комітети Лінча" і формувати списки. ЗЕ №1.
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27.06.2021 00:08 Відповісти
когда зебилы, проголосовавшие за Зелю будут плакаться, что всё подорожало и жить стало хуже, нужно, не стесняясь, тыкать их в их же найвэлычнише зелёное дерьмо, которое мало того, что просрало дипломатию и армию, за которую отвечает, но влезло с грязными ногами везде, всё испаскудило и ограбило всех и каждого..
выбрали вороватого чмошника, йурыста-заочника, ставшего презом-заочником - жрите теперь, лохторат зелёный, не обляпайтесь.. ещё ваши дети будут расплачиваться за ваш "смелый" эксперимент..
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27.06.2021 07:34 Відповісти
Мне его жаль. Был популярным и богатым. Сейчас загнанный и не навистный. Желаю ему здоровья, чтобы в суде смог ответить за все свои решения
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27.06.2021 08:25 Відповісти
Бажаю йому срачки і такої щоб вилікувалась тільки коли сяде у тюрму.
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27.06.2021 14:51 Відповісти
ХТО ТАМ КАЗАВ - ВИБЕРЕМО АКТОРА БО ВІН НЕ БУДЕ КРАСТИ

НУ ЩО НЕ КРАДЕ ?
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27.06.2021 14:50 Відповісти
Зеленський і команда завдяки закону, що дозволяє не використовувати Prozorro, поповнять особисту та "партійну" касу щонайменше на 20 млрд грн, - Загребельська - Цензор.НЕТ 3766
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27.06.2021 14:52 Відповісти
 
 