УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16567 відвідувачів онлайн
Новини Політика УкраїниЕкономіка
10 693 61
ВР (11731) Prozorro (218) Загребельська (102) Велике будівництво (718)

"Слуги народу" дали дозвіл на "ручний" розподіл майже 100 млрд бюджетних гривень, - Загребельська

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Парламентський комітет не підтримав відповідну поправку, але в зал її винесли і вона набрала 268 голосів.

Про це в Facebook повідомила ексдержуповноважена АМКУ Агія Загребельська, передає Цензор.НЕТ.

"Тільки що президентська фракція проголосувала за виведення з "Прозорро" робіт з будівництва Великої кільцевої автомобільної дороги навколо м. Києва. Тобто дала дозвіл на "ручний" розподіл майже 100 млрд бюджетних гривень", - йдеться в повідомленні.

За словами Загребельської, парламентський комітет не підтримав цю поправку, але в залі вона була поставлена ​​спікером на підтвердження і набрала 268 голосів.

Також читайте: Зеленський про "Велике будівництво": Бажано, щоб проєкти на 2021-2022 роки були реалізовані вчасно

"Крім цього, законопроєкт 5309 дозволяє Тендерній колегії АМКУ не приймати до розгляду скарги, тобто взагалі не розглядати по суті, на дискримінаційні умови тендерної документації замовників, якщо на думку АМКУ доказів не достатньо. Це також подарунок "Укравтодору", який зараз є лідером по дискримінаційним заточкам, які бізнес "зносить" через АМКУ", - підсумувала ексдержуповноважена.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+42
Весна прийде - красти будемо! Ваша Бубочка
"Слуги народа" дали разрешение на "ручное" распределение почти 100 млрд бюджетных гривен, - Загребельская - Цензор.НЕТ 4873
показати весь коментар
04.06.2021 09:19
+37
Баригі! Баригі! Бізнес на крові! - альо, ви де, крикуни?
показати весь коментар
04.06.2021 09:11
+29
"Слуги народа" дали разрешение на "ручное" распределение почти 100 млрд бюджетных гривен, - Загребельская - Цензор.НЕТ 6400
показати весь коментар
04.06.2021 09:22
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Баригі! Баригі! Бізнес на крові! - альо, ви де, крикуни?
показати весь коментар
04.06.2021 09:11 Відповісти
Это они деньги в руки брать будут?
показати весь коментар
04.06.2021 09:37 Відповісти
Нет, зебил, ОНИ их УЖЕ взяли. Все зебилы такие тупорылые, или ты луДший?
показати весь коментар
04.06.2021 10:28 Відповісти
Вот - настоящая борьба 🤢🤡🐲»честнейших» Земразюк с коррупцией и олигархами 🙈
показати весь коментар
05.06.2021 07:36 Відповісти
Весна прийде - красти будемо! Ваша Бубочка
"Слуги народа" дали разрешение на "ручное" распределение почти 100 млрд бюджетных гривен, - Загребельская - Цензор.НЕТ 4873
показати весь коментар
04.06.2021 09:19 Відповісти
Снімаєм відоси "Слуги народу" дали дозвіл на "ручний" розподіл майже 100 млрд бюджетних гривень, - Загребельська - Цензор.НЕТ 8133 ....

Серіал - Вофка на колчаковскіх фронтах ( серія - 105 ,, дубль 3 ,, " Главнокомандувач , под вражєскімі пулямі , інспєктіруєт окопи " ) "Слуги народу" дали дозвіл на "ручний" розподіл майже 100 млрд бюджетних гривень, - Загребельська - Цензор.НЕТ 3987 .
"Слуги народу" дали дозвіл на "ручний" розподіл майже 100 млрд бюджетних гривень, - Загребельська - Цензор.НЕТ 2082 .
показати весь коментар
04.06.2021 09:54 Відповісти
А що там пробить дитина на задньому фоні?
показати весь коментар
04.06.2021 10:36 Відповісти
Мабуть хлопчина гуляв "на військових позиціях" "Слуги народу" дали дозвіл на "ручний" розподіл майже 100 млрд бюджетних гривень, - Загребельська - Цензор.НЕТ 6321 .. Може гриби збирав . !
показати весь коментар
04.06.2021 13:40 Відповісти
Це "дитя полка" прийшла подивится на "найвеличнішого лідера **********")
показати весь коментар
04.06.2021 18:50 Відповісти
А погляд такий замріяний-замріяний. Мабудь про долю країни думає.
показати весь коментар
04.06.2021 10:37 Відповісти
Цирк на дроті
показати весь коментар
04.06.2021 11:23 Відповісти
Шапіто на виїзді)
показати весь коментар
04.06.2021 18:52 Відповісти
Судя по всему, для верховной "беременной лягушки" всего за одну ночь вырыли образцово-показательный окоп. Таран с друзяками постарался. Совок живет и здравствует. А главный зебил спрашивает Байдена, почему мы до сих пор не в НАТО...
показати весь коментар
04.06.2021 11:28 Відповісти
Десь, мабуть, на полігоні в Чернігівській обл. біля Гончарівська, або Остра. "Слуги народу" дали дозвіл на "ручний" розподіл майже 100 млрд бюджетних гривень, - Загребельська - Цензор.НЕТ 5010
показати весь коментар
05.06.2021 10:01 Відповісти
Просто сволота...
показати весь коментар
04.06.2021 11:22 Відповісти
"Слуги народу" дали дозвіл на "ручний" розподіл майже 100 млрд бюджетних гривень, - Загребельська - Цензор.НЕТ 7292 "Слуги народу" дали дозвіл на "ручний" розподіл майже 100 млрд бюджетних гривень, - Загребельська - Цензор.НЕТ 7292 "Слуги народу" дали дозвіл на "ручний" розподіл майже 100 млрд бюджетних гривень, - Загребельська - Цензор.НЕТ 3242Не мешайте бубочке красты, а то Куйло нападьот.
показати весь коментар
04.06.2021 10:55 Відповісти
А при Порошенко такого не было! Просто грабёж страны, в тупую.
показати весь коментар
04.06.2021 09:20 Відповісти
При Порошенко было, но ТАКОГО действительно не было.
показати весь коментар
04.06.2021 09:24 Відповісти
Ага, в тупую и в бюджет)))
показати весь коментар
04.06.2021 09:32 Відповісти
які ж ви мерзотні....
показати весь коментар
04.06.2021 09:37 Відповісти
Слуги - совсем не слуги. Надо вводить санкции СНБО против их.
показати весь коментар
04.06.2021 09:21 Відповісти
Там такие же бабьеяровцы сидят
показати весь коментар
04.06.2021 13:00 Відповісти
Пчёлы против мёда ? Они же 🤢🤡👹😈🐲захватили это СНБО
показати весь коментар
05.06.2021 07:39 Відповісти
"Слуги народа" дали разрешение на "ручное" распределение почти 100 млрд бюджетных гривен, - Загребельская - Цензор.НЕТ 6400
показати весь коментар
04.06.2021 09:22 Відповісти
Разговор в элитном садике:
- а твой папа, где работает?
- он не работает...он деньги в "ручную" распределяет.... "Слуги народу" дали дозвіл на "ручний" розподіл майже 100 млрд бюджетних гривень, - Загребельська - Цензор.НЕТ 5404 "Слуги народу" дали дозвіл на "ручний" розподіл майже 100 млрд бюджетних гривень, - Загребельська - Цензор.НЕТ 8093
ИЛИ:

Это - мне, это - ему, это - тоже ему, это - Остап Ибрагимычу,
это - мне, нет, это - сюда, вот это - мне, это - Остап Ибрагимовичу "Слуги народу" дали дозвіл на "ручний" розподіл майже 100 млрд бюджетних гривень, - Загребельська - Цензор.НЕТ 9694
показати весь коментар
04.06.2021 10:37 Відповісти
Своя рука - владыка.
показати весь коментар
04.06.2021 09:22 Відповісти
после зеленского от Украины останутся одни руины,
население обнищает до уровня зимбабве
только некоторые из молодых смогут уехать из страны найти себе лучшую долю
остальные помрут в нищете
показати весь коментар
04.06.2021 09:23 Відповісти
Прекратите! Все разрушили папиредники, а зеленский сазидатель!
показати весь коментар
04.06.2021 09:31 Відповісти
хлопці які при службі про корупції .і які є патріотами ,цей ручник тре брати на олівець ,та незабаром ,коли кловуна народ відправить до кварталу ,у кращому випадку...СН можно буде запитати персонально , де гроші ?!
показати весь коментар
04.06.2021 09:23 Відповісти
По перше, "патріоти що борятся з коррупціею" давно її очолили. А по-друге, голосування в Раді про цей черговий "дерібан" не дасть змоги переслідуваті "Веліке Крадівніцтво"
показати весь коментар
04.06.2021 11:07 Відповісти
...ще на три роки їм грошей на всіх не вистачить...
показати весь коментар
04.06.2021 09:26 Відповісти
J
показати весь коментар
04.06.2021 09:28 Відповісти
Можно прибарахлиться, и внукам хватит (с)... Уроды выбрали слуг
показати весь коментар
04.06.2021 09:29 Відповісти
Топчаться по законодавству навіть не роздумуючи
показати весь коментар
04.06.2021 09:36 Відповісти
Украина таки не переживет зеленых мразей
показати весь коментар
04.06.2021 09:36 Відповісти
переживет! но откашливать будет долго и болезненно...
показати весь коментар
05.06.2021 08:38 Відповісти
Назад к партии регионам и регионалам с их методами.
показати весь коментар
04.06.2021 09:48 Відповісти
агов бігусе, ткач, шабунін, скрипін!!! тут для вас тєма, тєміща!!!...але вам то савсєм нє інтересно..вам досі гадить парашенка
показати весь коментар
04.06.2021 09:49 Відповісти
... бігусе, ткач, шабунін, скрипін!!! ... Эти петушки кукарекают только то, что велит бубочка и Беня, от которых они получают бабло.
показати весь коментар
04.06.2021 11:05 Відповісти
Тепер і йому перепадає, бюджет Ураїни витримає)
показати весь коментар
04.06.2021 18:53 Відповісти
Куди не подивись дефіцит бюджетів. Ці невігласи витрачають гроші швидше ніж вони з'являються... Далі ввімкнуть друкарський станок(якщо вже не врубили). Ну а далі буде гіперінфляція. Осінь буде цікавою...
показати весь коментар
04.06.2021 09:52 Відповісти
Что тут непонятного? СН сидит на бюджетных потоках, чтобы финансировать себя и свои следующие выборы-перевыборы Зели или ещё какого-то зелёного. Остальным всё финансирование отрежут, в том числе под видом "деолигархизации". Если вы посмотрите на то, как в раше из откуда ни возьмись вдруг появилать партия едросов, и как это происходило, а так же, как они, прийдя к власти, отрезали всех от финансов, то поймёте, откуда у СН их "политтехнологии".
показати весь коментар
04.06.2021 10:06 Відповісти
Баба Беня да, баба да...
показати весь коментар
04.06.2021 10:14 Відповісти
"Зеленська хоче створити на базі ОП Офіс першої леді" https://yaizakon.com.ua/zelenska-hoche-stvoriti-na-bazi-op-ofis-pershoyi-ledi/ Плюс еще одна госструктура на плечи налогоплательщиков
показати весь коментар
04.06.2021 10:37 Відповісти
Импичмент!!!!!!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
04.06.2021 10:52 Відповісти
Майскими короткими ночами,

Отгремев, закончились бои.
Где же вы теперь, друзья-разаблачители,
Боевые спутники мои?

https://www.youtube.com/watch?v=ef2BXBm0QsQ
показати весь коментар
04.06.2021 10:59 Відповісти
Зелені злодії з небритими мордами.Не можна допустити їх знову до влади.Після виборів всіх зебілів під суд за злочини перед народом України. Втеча Януковича їх нічому не навчила.Тому вони і називаються в народі "зебіли"!
показати весь коментар
04.06.2021 11:07 Відповісти
100млрд, зебобики, 100млрд. И они не ваши, они принадлежат вашим слугам, тьфу, хозяевам. А зебобики подождут…счетов за тепло, газет электрику. И эти счета не запоздают, можете быть уверены.
показати весь коментар
04.06.2021 11:09 Відповісти
Князь-скоморох

Поки ми ще рубалися в битві,
Поки ми ще були,
Князь-скоморох ходив по шинках,
І тихо сідав за столи.

Він підливав у келих вино,
А в вуха казки та мед.
Мовляв - ти скажи, а ми все дамо,
Негайно і наперед.

І ти заживеш без війни і турбот,
Без мита і заборон.
Бери скільки треба грошей і свобод,
Коли я залізу на трон.

Веселі як хміль, і сліпі як кроти,
Під хор пісень та коляд,
Вони підхопилися блазня нести
Гуртом до княжих палат.

Ще пили всі за даровизну і мир
І ще не згризли кістки,
А ворог вже тихо заходив у двір,
І землю рвав на шматки

Бо поруч нікого, хто б встав і закрив
Від лиха і ворогів.
Бо ми полягли, а тих хто вцілів
Забрали у ланцюги.

Ось волю і долю несуть до мішка,
На що вона жебраку?
А князь-скоморох забрав п'ятака,
І згинув десь у шинку.

(с) Гліб Бабіч
показати весь коментар
04.06.2021 12:01 Відповісти
Пожалуйста, не размещайте фото Зеленского.
У меня сразу срабатывает какой-то рефлекс...
показати весь коментар
04.06.2021 12:31 Відповісти
"Слуги народу" дали дозвіл на "ручний" розподіл майже 100 млрд бюджетних гривень, - Загребельська - Цензор.НЕТ 6963
показати весь коментар
04.06.2021 13:03 Відповісти
Ну теперь понятно:"ГДЕ ДЕНЬГИ,ЗИН!!"
показати весь коментар
04.06.2021 13:05 Відповісти
Это не из бюджета Киева а из общего? Это как понимать? Может и Днепру, Харькову, Львову и другим городам тоже выделят из общего по 100 ардов на дороги дополнительно?
показати весь коментар
04.06.2021 13:29 Відповісти
Воруйте. Вам 73% украинцев именно на это дали добро. Бинго.
показати весь коментар
04.06.2021 16:00 Відповісти
От так народжуються нові зелені олігархи. Раніше крали на приватизації, тепер на "Великому крадівництві"
Це така боротьба з корупцію і монополізмом.
показати весь коментар
04.06.2021 16:14 Відповісти
мінімум 30 % це відкати та "відмивка".....- Мама Римма - ваш сынок конечно не ворует - не "царское" это дело....- он только счета проверяет....
Агов СБУ- *****, ДБР.....- облизуйтесь....- це не ваш "каравай"....
"Господарі" - ваші "слуги" вас мають ....мають ...та мають.... "Слуги народу" дали дозвіл на "ручний" розподіл майже 100 млрд бюджетних гривень, - Загребельська - Цензор.НЕТ 6440
показати весь коментар
04.06.2021 17:23 Відповісти
Колись крали риги, тепер крадуть клоуни, з ригами все ясно, а з клоунами не смішно "Слуги народу" дали дозвіл на "ручний" розподіл майже 100 млрд бюджетних гривень, - Загребельська - Цензор.НЕТ 6184
показати весь коментар
04.06.2021 18:39 Відповісти
Зато принимают закон об антисемитизме.
показати весь коментар
04.06.2021 22:37 Відповісти
***
Svitlana Sivak
Я згоріла від лютого сорому,
Залишились самі головешки..
Де ж вам, *****, не так було зорано..
Хто ж вам, скнарам, не кинув ті рештки..

Ви хоча б розумієте - хто вони??
Роздивились в екстазі личину??
Вам так хочеться бути зґвалтованими,
Що ви пхнете під це Україну!

Стільки крові за вас же, зсучених,
Стільки цвіту за "втомлених й кволих",
Щоби ви волали з фейсбучека -
Українці стріляють по школах!

Вам не гіркнуть дими чотирнадцятого,
Вам маячить відпустка і море,
Поки ваша ж збезчещена нація
Платить кровєю в котлах й коридорах.

Цю гугняву, зелену гадину
Залюбки в серці гріє більшість.
Мало небо ревіло градами,
Виявляється - треба більше!

Вам же тільки батіг і витрішки,
Замість мозку - живіт і гузно!
Ваш мішок із лайном щораз важкійший,
З кожним кроком все глибше грузнете.

Все навиворіт, все спотворено,
В жорнах підлості правда гине..
Де ж вам, *****, не так було зорано,
Що за гріш здаєте Україну...
показати весь коментар
05.06.2021 08:40 Відповісти
 
 