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России выгодно введение акциза на "зеленую" энергию в Украине, - Саакашвили

России выгодно введение акциза на

России выгодно внедрение акцизного сбора на производство зеленой электроэнергии в Украине, поскольку это поможет агрессору сохранить свое политическое и экономическое влияние на Украину.

Об этом в Facebook написал глава Исполнительного комитета Национального совета реформ Михеил Саакашвили, призывая депутатов сегодня не голосовать за налоговый законопроект №5600, передает Цензор.НЕТ.

"В законопроекте №5600 предусматривается введение акциза на "зеленую" энергетику. Во всем мире идут навстречу "зеленой" энергетике. Целые страны принимают программы полного перехода на "зеленую" энергетику, а мы наоборот хотим убить развитие этого направления?", - заявил Саакашвили.

При этом он возмутился такой инициативе, поскольку она усугубляет шансы Украины уйти от энергетической зависимости от России.

"Зачем? Неужели Украине не важно слезть с газовой иглы России и заботиться об энергетической независимости? "Зеленая" энергетика – это лучшая стратегия для Украины, но, вводя акцизы, мы не добьемся ничего, мы потеряем и сделаем шаг назад", - подчеркнул Саакашвили.

Кроме того, он отметил, что в законопроекте есть другие нормы, которые негативно отражаются на благосостоянии и социальном статусе многих украинцев, в частности законопроект предполагает введение налога на продажу недвижимости, а также усиливает фискальную нагрузку в операциях с землей.

"Я прошу каждого депутата вникнуть в этот законопроект и понять, что то, что вам предлагают, – шаг назад для развития страны. Ни одна экономика мира не стала успешной благодаря повышению налогов и "закручиванию гаек". Принятие этого закона было бы большой ошибкой для страны и очередным шагом назад в то время, когда нужно бежать вперед", - подытожил Саакашвили.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина отдаляется от ЕС и США из-за финансового давления на "зеленую" энергетику, - Международный инвестиционный центр

Напомним, Кабинет министров в начале июня зарегистрировал законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс, которым, среди прочего, предлагается ввести акцизный сбор на "зеленую" энергию в Украине по ставке 3,2%. При обсуждении проекта закона профильные ВИЭ ассоциации заявляли, что введение акцизного налога на "зеленую" электроэнергию де-факто ухудшает условия экономической деятельности производителей ресурса из возобновляемых источников, что является грубым нарушением прав инвесторов, повредит инвестклимату и сделает невозможным привлечение средств в новые экологические проекты.

В середине июня стало известно, что акции норвежской компании Scatec Solar, которая, в частности, имеет активы в Украине, потеряли в цене 10% из-за того, что в Украине не решается проблема накопленных долгов за произведенную зеленую электроэнергию, а также инициируются дополнительные законодательные изменения - введение акцизного сбора, которое является нарушением гарантий государства перед инвесторами.
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Топ комментарии
+10
Вся Зе-команда сплошная выгода для параши и *****. А акциз, по сравнению с Цемахом, Ермаком и "вагнеровцами", это такая мелочь
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01.07.2021 12:14
+9
Так ты реформатор великий у Бубочки все это спроси, ты же так в него верил или от кормушки могут отключить?
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01.07.2021 12:13
+6
Вдумайтесь только, Ахметов визжит что ему повышают всего на 3% налог на ВИЕ, мол ето повлияет на его развитие. А украинскому народу повышать цену на газ и електроенергию на 300% значит все хорошо и ето не повлияет на украинцев и их развитие? Вы уроды вообще страх потеряли?
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01.07.2021 12:35
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Так ты реформатор великий у Бубочки все это спроси, ты же так в него верил или от кормушки могут отключить?
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01.07.2021 12:13 Ответить
Зеиуда дурачком прикидывается , а под дымовой завесой , сдаёт все интересы Украины путлеру
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01.07.2021 12:51 Ответить
Вся Зе-команда сплошная выгода для параши и *****. А акциз, по сравнению с Цемахом, Ермаком и "вагнеровцами", это такая мелочь
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01.07.2021 12:14 Ответить
Капитан очевидность) ...ля. Понятно что уничтожение зеленой енергетики приведет к покупке е/е в росии. Для того и делается.
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01.07.2021 12:17 Ответить
У нас своей предостаточно. Не играй на струнах, зеленая дорогая нам не по карману и не надо где то покупать. СВОЕ ПРОПАДАЕТ.
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01.07.2021 12:24 Ответить
Дурик. *зеленой енергетикой* убивают дешовую атомную енергию. Или ты думаешь что Януковощ с Ахметкой которые пропихнули ету *зеленую енергию* на Украину работали?
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01.07.2021 12:29 Ответить
Зеленая енергетика єто маневр для сглаживания пиков потребления. Атомная - основная.
Так оно прекрасно и прибыльно работало пока зеленые шлимазлы не влезли.
Учи матчасть, ишак)
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01.07.2021 13:58 Ответить
Зелена енергетика ні разу не маневрова. Найбільший пік споживання увечері, коли сонячні панелі не генерують. Могли б вважатися такими вітрові станції, але вітер також непостійне явище і на цього сподіватися не варто. Малі ГЕС? так їх мало, а ті що є це в основному відновлені старі радянські. Маневровими в Україні є ГЕС і ТЕС. Ось тільки більшість ТЕС належать Ахмєтці і продають електроенергію задорого
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01.07.2021 17:24 Ответить
Учи ты матчасть. Ето как раз *зеленая енергетика* самая нестабильная и непредсказуемая которую нужно сглаживать и совмещать с основной. Зимое *зеленая енергетика* не работает, с вечера, ночью и до утра ( в самый пик нагрузок) тоже не работает, в пасмурную дождливую, а так же безветренную погоду не работает. Зато когда работает ее и нах. не надо. Например в 2018- 2019 году был профицит електроенергии и *утилизировало* *зеленой енергии* на 2млрд. грн, при етом Ахметову и КО по договору *бери или плати* было оплачено все сполна.
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01.07.2021 21:14 Ответить
В энергетическом кризисе виновата зелёная энергетика.Все знают .Слишком много - на 2% от всего производства электроэнергии - папиредники понастроили ветровых и солнечных электростанций. Которым не нужен ни российский газ. Ни российский уголь. Ни российское атомное топливо. Поэтому АЭС пришлось отключить. Блоки ТЭС отключить. НКРЭКУ разрешила импорт электроэнергии из России и Беларуси . Зеленский не может выполнить обещание о снижении тарифов.Тариф на электроэнергию, естественно, пришлось увеличить. И это не последнее увеличение тарифов.
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01.07.2021 12:22 Ответить
Мухи отдельно.Котлеты отдельно. Кризис в энергетике -детище Зели. А зелёная энергетика здесь не причём. Её слишком мало-меньше 3%. С такой долей зелёной энергетики в ЕС не принимают.
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01.07.2021 12:26 Ответить
Есть 3% и водим налог что бы было 1,5 % . Я правильно понимаю вашу мысль?
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01.07.2021 12:32 Ответить
Рашке выгодно повышение цен на електроенергию в Украине, повышающую себестоимость украинской продукции, закрытие АЕС и недовольство украинцев украинским государством? Ты что куришь, Михо? Уже сейчас украинские цены выше чем на Рашке.
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01.07.2021 12:27 Ответить
А разве не за это и проголосовал "мудрый " украинский нарид 21:04:2019 года что бы идти назад ? 😂😂😂
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01.07.2021 12:30 Ответить
Правящий Украиной воровской кодлан Коломойского и кризис в энергетике. Импорт электроэнергии из РФ выгоден Коломойскому / Блоки АЭС останавливаются из-за падения потребления, - Герус/ Лукашенко заявил о поставках электроэнергии в Украину по просьбе Зеленского/ Герус придумал остановку блоков ТЭС ДТЭК для защиты импорта электроэнерги из России / Организованная "слугой народа " Герусом схема с трейдерами довела энергетику до дефицита в 50 млрд грн/ "Центрэнерго" почти полностью заменило уголь госшахт газом Коломойского./ "Енергоатом" на знижках Ахметову та Коломойському втратив 65 мільйонів лише за один тиждень.
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01.07.2021 12:33 Ответить
За Коломойского в президенты проголосовали в 2019 году , значить народу так лучше. 🤣🤣🤣
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01.07.2021 12:35 Ответить
Вдумайтесь только, Ахметов визжит что ему повышают всего на 3% налог на ВИЕ, мол ето повлияет на его развитие. А украинскому народу повышать цену на газ и електроенергию на 300% значит все хорошо и ето не повлияет на украинцев и их развитие? Вы уроды вообще страх потеряли?
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01.07.2021 12:35 Ответить
Все правильно ! Как голосует народ , так и имеет.
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01.07.2021 12:38 Ответить
Я думаю , что своём голосованием народ заслужил не 300 % , а 600 % .
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01.07.2021 12:39 Ответить
Угу. Особенно в 2014 народ наголосовал так что получил 1000% повышения тарифов.
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01.07.2021 12:48 Ответить
Да , нет . В 2014 году голосовали марсиане . Правильно ?
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01.07.2021 12:51 Ответить
В 2014 голосовали неадекваты, мягко говоря. Сделать революцию против олигархов и рыгоаналов чтобы опять выбрать олигарха и рыгоанала.
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01.07.2021 13:36 Ответить
Зачем была вообще это революция , лучше бы грабил страну дважды не судимый профессор, чем барыга Порошенко ? Я правильно понимаю вашу мысль ?
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01.07.2021 13:41 Ответить
"Недолго продолжался бой:
Бежали робкие грузины!"©
(М.Ю.Лермонтов, "Демон", 1837)
А мне выгодно, шобы в горах не сгодившемуся - сюда прикатившемуся истинному джигиту Сааке врезать дэбэлый пендель промеж полужопий, шоб он как верный конь истинного джигита галопом скакал без оглядки по военно-грузинской дороге, распыляя по предгорьям Казбека содержимое желудка.
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01.07.2021 12:58 Ответить
шо там с реформами за 70 дней? Ещё 100 дней дать не надо?
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01.07.2021 13:02 Ответить
прізвище того хто пропонує акциз в студію!
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01.07.2021 13:18 Ответить
При чём тут мировая зелёная энергетика ка Украине?
Это забавы богатых государств, а в Украине бюджет и так дефицитный. Ещё и зилёную дотировать и глубже в долги?
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01.07.2021 13:50 Ответить
А Сракашвили давно в открытую горбатится на ахметку. Пожалуйста, отправьте этого клоуна в Грузию, пусть там по крышам бегает и лает.
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01.07.2021 16:28 Ответить
 
 