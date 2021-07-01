России выгодно введение акциза на "зеленую" энергию в Украине, - Саакашвили

России выгодно внедрение акцизного сбора на производство зеленой электроэнергии в Украине, поскольку это поможет агрессору сохранить свое политическое и экономическое влияние на Украину.

Об этом в Facebook написал глава Исполнительного комитета Национального совета реформ Михеил Саакашвили, призывая депутатов сегодня не голосовать за налоговый законопроект №5600, передает Цензор.НЕТ.

"В законопроекте №5600 предусматривается введение акциза на "зеленую" энергетику. Во всем мире идут навстречу "зеленой" энергетике. Целые страны принимают программы полного перехода на "зеленую" энергетику, а мы наоборот хотим убить развитие этого направления?", - заявил Саакашвили.

При этом он возмутился такой инициативе, поскольку она усугубляет шансы Украины уйти от энергетической зависимости от России.

"Зачем? Неужели Украине не важно слезть с газовой иглы России и заботиться об энергетической независимости? "Зеленая" энергетика – это лучшая стратегия для Украины, но, вводя акцизы, мы не добьемся ничего, мы потеряем и сделаем шаг назад", - подчеркнул Саакашвили.

Кроме того, он отметил, что в законопроекте есть другие нормы, которые негативно отражаются на благосостоянии и социальном статусе многих украинцев, в частности законопроект предполагает введение налога на продажу недвижимости, а также усиливает фискальную нагрузку в операциях с землей.

"Я прошу каждого депутата вникнуть в этот законопроект и понять, что то, что вам предлагают, – шаг назад для развития страны. Ни одна экономика мира не стала успешной благодаря повышению налогов и "закручиванию гаек". Принятие этого закона было бы большой ошибкой для страны и очередным шагом назад в то время, когда нужно бежать вперед", - подытожил Саакашвили.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина отдаляется от ЕС и США из-за финансового давления на "зеленую" энергетику, - Международный инвестиционный центр

Напомним, Кабинет министров в начале июня зарегистрировал законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс, которым, среди прочего, предлагается ввести акцизный сбор на "зеленую" энергию в Украине по ставке 3,2%. При обсуждении проекта закона профильные ВИЭ ассоциации заявляли, что введение акцизного налога на "зеленую" электроэнергию де-факто ухудшает условия экономической деятельности производителей ресурса из возобновляемых источников, что является грубым нарушением прав инвесторов, повредит инвестклимату и сделает невозможным привлечение средств в новые экологические проекты.

В середине июня стало известно, что акции норвежской компании Scatec Solar, которая, в частности, имеет активы в Украине, потеряли в цене 10% из-за того, что в Украине не решается проблема накопленных долгов за произведенную зеленую электроэнергию, а также инициируются дополнительные законодательные изменения - введение акцизного сбора, которое является нарушением гарантий государства перед инвесторами.