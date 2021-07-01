УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9325 відвідувачів онлайн
Новини
2 076 32
акциз (415) податки (3735) росія (63594) Саакашвілі Міхеіл (2153) енергетика (2484) альтернативна енергетика (837) Електрика (2041)

Росії вигідне запровадження акцизу на "зелену" енергію в Україні, - Саакашвілі

Росії вигідне запровадження акцизу на

Росії вигідне впровадження акцизного збору на виробництво зеленої електроенергії в Україні, оскільки це допоможе агресору зберегти свій політичний та економічний вплив на Україну.

Про це у Facebook написав голова Виконавчого комітету Національної ради реформ Міхеіл Саакашвілі, закликаючи депутатів сьогодні не голосувати за податковий законопроєкт №5600, передає Цензор.НЕТ.

"У законопроєкті №5600 передбачається запровадження акцизу на "зелену" енергетику. У всьому світі йдуть назустріч "зеленій" енергетиці. Цілі країни ухвалюють програми повного переходу на "зелену" енергетику, а ми, навпаки, хочемо вбити розвиток цього напрямку?" - заявив Саакашвілі.

При цьому він обурився такою ініціативою, оскільки вона посилює шанси України уникнути енергетичної залежності від Росії.

"Навіщо? Невже Україні не важливо злізти з газової голки Росії і дбати про енергетичну незалежність? "Зелена" енергетика - це найкраща стратегія для України, але, запроваджуючи акцизи, ми не доб'ємося нічого, ми втратимо і зробимо крок назад", - наголосив Саакашвілі.

Крім того, він зазначив, що в законопроєкті є інші норми, які негативно позначаються на добробуті і соціальному статусі багатьох українців, зокрема законопроєкт передбачає запровадження податку на продаж нерухомості, а також посилює фіскальне навантаження в операціях із землею.

"Я прошу кожного депутата вникнути в цей законопроєкт і зрозуміти, що те, що вам пропонують, - крок назад для розвитку країни. Жодна економіка світу не стала успішною завдяки підвищенню податків і "закручуванню гайок". Ухвалення цього закону було б великою помилкою для країни і черговим кроком назад у той час, коли потрібно бігти вперед", - підсумував Саакашвілі.

Читайте також: Новий акцизний збір на "зелену" енергію зупинить перехід до чистої енергетики, - експертка

Нагадаємо, Кабінет Міністрів на початку червня зареєстрував законопроєкт №5600 про внесення змін до Податкового кодексу, яким, серед іншого, пропонується запровадити акцизний збір на "зелену" енергію в Україні за ставкою 3,2%. Під час обговорення проєкту закону профільні ВДЕ асоціації заявляли, що введення акцизного податку на "зелену" електроенергію де-факто погіршує умови економічної діяльності виробників ресурсу з відновлюваних джерел, що є грубим порушенням прав інвесторів, зашкодить інвестклімату та унеможливить залучення коштів у нові екологічні проєкти.

У середині червня стало відомо, що акції норвезької компанії Scatec Solar, яка, зокрема, має активи в Україні, втратили в ціні 10% через те, що в Україні не вирішується проблема накопичених боргів за вироблену зелену електроенергію, а також ініціюються додаткові законодавчі зміни - запровадження акцизного збору, що є порушенням гарантій держави перед інвесторами.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+10
Вся Зе-команда сплошная выгода для параши и *****. А акциз, по сравнению с Цемахом, Ермаком и "вагнеровцами", это такая мелочь
показати весь коментар
01.07.2021 12:14
+9
Так ты реформатор великий у Бубочки все это спроси, ты же так в него верил или от кормушки могут отключить?
показати весь коментар
01.07.2021 12:13
+6
Вдумайтесь только, Ахметов визжит что ему повышают всего на 3% налог на ВИЕ, мол ето повлияет на его развитие. А украинскому народу повышать цену на газ и електроенергию на 300% значит все хорошо и ето не повлияет на украинцев и их развитие? Вы уроды вообще страх потеряли?
показати весь коментар
01.07.2021 12:35
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так ты реформатор великий у Бубочки все это спроси, ты же так в него верил или от кормушки могут отключить?
показати весь коментар
01.07.2021 12:13 Відповісти
Зеиуда дурачком прикидывается , а под дымовой завесой , сдаёт все интересы Украины путлеру
показати весь коментар
01.07.2021 12:51 Відповісти
Вся Зе-команда сплошная выгода для параши и *****. А акциз, по сравнению с Цемахом, Ермаком и "вагнеровцами", это такая мелочь
показати весь коментар
01.07.2021 12:14 Відповісти
Капитан очевидность) ...ля. Понятно что уничтожение зеленой енергетики приведет к покупке е/е в росии. Для того и делается.
показати весь коментар
01.07.2021 12:17 Відповісти
У нас своей предостаточно. Не играй на струнах, зеленая дорогая нам не по карману и не надо где то покупать. СВОЕ ПРОПАДАЕТ.
показати весь коментар
01.07.2021 12:24 Відповісти
Дурик. *зеленой енергетикой* убивают дешовую атомную енергию. Или ты думаешь что Януковощ с Ахметкой которые пропихнули ету *зеленую енергию* на Украину работали?
показати весь коментар
01.07.2021 12:29 Відповісти
Зеленая енергетика єто маневр для сглаживания пиков потребления. Атомная - основная.
Так оно прекрасно и прибыльно работало пока зеленые шлимазлы не влезли.
Учи матчасть, ишак)
показати весь коментар
01.07.2021 13:58 Відповісти
Зелена енергетика ні разу не маневрова. Найбільший пік споживання увечері, коли сонячні панелі не генерують. Могли б вважатися такими вітрові станції, але вітер також непостійне явище і на цього сподіватися не варто. Малі ГЕС? так їх мало, а ті що є це в основному відновлені старі радянські. Маневровими в Україні є ГЕС і ТЕС. Ось тільки більшість ТЕС належать Ахмєтці і продають електроенергію задорого
показати весь коментар
01.07.2021 17:24 Відповісти
Учи ты матчасть. Ето как раз *зеленая енергетика* самая нестабильная и непредсказуемая которую нужно сглаживать и совмещать с основной. Зимое *зеленая енергетика* не работает, с вечера, ночью и до утра ( в самый пик нагрузок) тоже не работает, в пасмурную дождливую, а так же безветренную погоду не работает. Зато когда работает ее и нах. не надо. Например в 2018- 2019 году был профицит електроенергии и *утилизировало* *зеленой енергии* на 2млрд. грн, при етом Ахметову и КО по договору *бери или плати* было оплачено все сполна.
показати весь коментар
01.07.2021 21:14 Відповісти
В энергетическом кризисе виновата зелёная энергетика.Все знают .Слишком много - на 2% от всего производства электроэнергии - папиредники понастроили ветровых и солнечных электростанций. Которым не нужен ни российский газ. Ни российский уголь. Ни российское атомное топливо. Поэтому АЭС пришлось отключить. Блоки ТЭС отключить. НКРЭКУ разрешила импорт электроэнергии из России и Беларуси . Зеленский не может выполнить обещание о снижении тарифов.Тариф на электроэнергию, естественно, пришлось увеличить. И это не последнее увеличение тарифов.
показати весь коментар
01.07.2021 12:22 Відповісти
Мухи отдельно.Котлеты отдельно. Кризис в энергетике -детище Зели. А зелёная энергетика здесь не причём. Её слишком мало-меньше 3%. С такой долей зелёной энергетики в ЕС не принимают.
показати весь коментар
01.07.2021 12:26 Відповісти
Есть 3% и водим налог что бы было 1,5 % . Я правильно понимаю вашу мысль?
показати весь коментар
01.07.2021 12:32 Відповісти
Рашке выгодно повышение цен на електроенергию в Украине, повышающую себестоимость украинской продукции, закрытие АЕС и недовольство украинцев украинским государством? Ты что куришь, Михо? Уже сейчас украинские цены выше чем на Рашке.
показати весь коментар
01.07.2021 12:27 Відповісти
А разве не за это и проголосовал "мудрый " украинский нарид 21:04:2019 года что бы идти назад ? 😂😂😂
показати весь коментар
01.07.2021 12:30 Відповісти
Правящий Украиной воровской кодлан Коломойского и кризис в энергетике. Импорт электроэнергии из РФ выгоден Коломойскому / Блоки АЭС останавливаются из-за падения потребления, - Герус/ Лукашенко заявил о поставках электроэнергии в Украину по просьбе Зеленского/ Герус придумал остановку блоков ТЭС ДТЭК для защиты импорта электроэнерги из России / Организованная "слугой народа " Герусом схема с трейдерами довела энергетику до дефицита в 50 млрд грн/ "Центрэнерго" почти полностью заменило уголь госшахт газом Коломойского./ "Енергоатом" на знижках Ахметову та Коломойському втратив 65 мільйонів лише за один тиждень.
показати весь коментар
01.07.2021 12:33 Відповісти
За Коломойского в президенты проголосовали в 2019 году , значить народу так лучше. 🤣🤣🤣
показати весь коментар
01.07.2021 12:35 Відповісти
Вдумайтесь только, Ахметов визжит что ему повышают всего на 3% налог на ВИЕ, мол ето повлияет на его развитие. А украинскому народу повышать цену на газ и електроенергию на 300% значит все хорошо и ето не повлияет на украинцев и их развитие? Вы уроды вообще страх потеряли?
показати весь коментар
01.07.2021 12:35 Відповісти
Все правильно ! Как голосует народ , так и имеет.
показати весь коментар
01.07.2021 12:38 Відповісти
Я думаю , что своём голосованием народ заслужил не 300 % , а 600 % .
показати весь коментар
01.07.2021 12:39 Відповісти
Угу. Особенно в 2014 народ наголосовал так что получил 1000% повышения тарифов.
показати весь коментар
01.07.2021 12:48 Відповісти
Да , нет . В 2014 году голосовали марсиане . Правильно ?
показати весь коментар
01.07.2021 12:51 Відповісти
В 2014 голосовали неадекваты, мягко говоря. Сделать революцию против олигархов и рыгоаналов чтобы опять выбрать олигарха и рыгоанала.
показати весь коментар
01.07.2021 13:36 Відповісти
Зачем была вообще это революция , лучше бы грабил страну дважды не судимый профессор, чем барыга Порошенко ? Я правильно понимаю вашу мысль ?
показати весь коментар
01.07.2021 13:41 Відповісти
"Недолго продолжался бой:
Бежали робкие грузины!"©
(М.Ю.Лермонтов, "Демон", 1837)
А мне выгодно, шобы в горах не сгодившемуся - сюда прикатившемуся истинному джигиту Сааке врезать дэбэлый пендель промеж полужопий, шоб он как верный конь истинного джигита галопом скакал без оглядки по военно-грузинской дороге, распыляя по предгорьям Казбека содержимое желудка.
показати весь коментар
01.07.2021 12:58 Відповісти
шо там с реформами за 70 дней? Ещё 100 дней дать не надо?
показати весь коментар
01.07.2021 13:02 Відповісти
прізвище того хто пропонує акциз в студію!
показати весь коментар
01.07.2021 13:18 Відповісти
При чём тут мировая зелёная энергетика ка Украине?
Это забавы богатых государств, а в Украине бюджет и так дефицитный. Ещё и зилёную дотировать и глубже в долги?
показати весь коментар
01.07.2021 13:50 Відповісти
А Сракашвили давно в открытую горбатится на ахметку. Пожалуйста, отправьте этого клоуна в Грузию, пусть там по крышам бегает и лает.
показати весь коментар
01.07.2021 16:28 Відповісти
 
 