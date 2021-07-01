Росії вигідне запровадження акцизу на "зелену" енергію в Україні, - Саакашвілі

Росії вигідне впровадження акцизного збору на виробництво зеленої електроенергії в Україні, оскільки це допоможе агресору зберегти свій політичний та економічний вплив на Україну.

Про це у Facebook написав голова Виконавчого комітету Національної ради реформ Міхеіл Саакашвілі, закликаючи депутатів сьогодні не голосувати за податковий законопроєкт №5600, передає Цензор.НЕТ.

"У законопроєкті №5600 передбачається запровадження акцизу на "зелену" енергетику. У всьому світі йдуть назустріч "зеленій" енергетиці. Цілі країни ухвалюють програми повного переходу на "зелену" енергетику, а ми, навпаки, хочемо вбити розвиток цього напрямку?" - заявив Саакашвілі.

При цьому він обурився такою ініціативою, оскільки вона посилює шанси України уникнути енергетичної залежності від Росії.

"Навіщо? Невже Україні не важливо злізти з газової голки Росії і дбати про енергетичну незалежність? "Зелена" енергетика - це найкраща стратегія для України, але, запроваджуючи акцизи, ми не доб'ємося нічого, ми втратимо і зробимо крок назад", - наголосив Саакашвілі.

Крім того, він зазначив, що в законопроєкті є інші норми, які негативно позначаються на добробуті і соціальному статусі багатьох українців, зокрема законопроєкт передбачає запровадження податку на продаж нерухомості, а також посилює фіскальне навантаження в операціях із землею.

"Я прошу кожного депутата вникнути в цей законопроєкт і зрозуміти, що те, що вам пропонують, - крок назад для розвитку країни. Жодна економіка світу не стала успішною завдяки підвищенню податків і "закручуванню гайок". Ухвалення цього закону було б великою помилкою для країни і черговим кроком назад у той час, коли потрібно бігти вперед", - підсумував Саакашвілі.

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Нагадаємо, Кабінет Міністрів на початку червня зареєстрував законопроєкт №5600 про внесення змін до Податкового кодексу, яким, серед іншого, пропонується запровадити акцизний збір на "зелену" енергію в Україні за ставкою 3,2%. Під час обговорення проєкту закону профільні ВДЕ асоціації заявляли, що введення акцизного податку на "зелену" електроенергію де-факто погіршує умови економічної діяльності виробників ресурсу з відновлюваних джерел, що є грубим порушенням прав інвесторів, зашкодить інвестклімату та унеможливить залучення коштів у нові екологічні проєкти.

У середині червня стало відомо, що акції норвезької компанії Scatec Solar, яка, зокрема, має активи в Україні, втратили в ціні 10% через те, що в Україні не вирішується проблема накопичених боргів за вироблену зелену електроенергію, а також ініціюються додаткові законодавчі зміни - запровадження акцизного збору, що є порушенням гарантій держави перед інвесторами.