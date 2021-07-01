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ВР (27381) покупка (123) права потребителей (22) Железняк Ярослав (407)

Рада ввела е-гарантийные талоны на технику

Рада ввела е-гарантийные талоны на технику

Верховная Рада изменила закон "О защите прав потребителей" относительно гарантийных обязательств в электронном виде.

Об этом информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

За такое решение - 335 народных депутатов.

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Перед голосованием лидер фракции "Голос" Ярослав Железняк отметил, что этот законопроект дополнительно защищает потребителей и делает сервис для них удобнее.

"Субъект хозяйствования может предоставлять потребителю доступ к эксплуатационным документам на технически сложные бытовые товары (к паспорту или любому другому документу, который прилагается к товару) в электронном виде на официальном сайте производителя", - указано в законе.

Документ предусматривает, что в случае предоставления гарантийных обязательств в электронном виде производитель обеспечивает возможность регистрации приобретенного товара на официальном сайте производителя в установленном им порядке.

"По просьбе потребителя регистрация технически сложных бытовых товаров на официальном сайте производителя и оформление гарантийных обязательств в электронном виде осуществляется продавцом при продаже такого товара", - говорится в законе.

Подчеркивается, что по требованию потребителя продавец должен предоставить эксплуатационные документы на технику в бумажном виде.

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Топ комментарии
+9
Для потребителей вводится накопительная система в виде е-баллов. То есть каждый потребитель получит по е-баллу.
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01.07.2021 12:20
+4
Рада ввела е-гарантійні талони на техніку - Цензор.НЕТ 5987

тут тоже самое
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01.07.2021 13:12
+3
Старий онехдот. При вступі до вишу якщо є бали, то воступиш, а якщо бали не є (не є бали), то не поступиш.
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01.07.2021 12:27
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Правила форума Совет форумчан
Для потребителей вводится накопительная система в виде е-баллов. То есть каждый потребитель получит по е-баллу.
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01.07.2021 12:20 Ответить
Старий онехдот. При вступі до вишу якщо є бали, то воступиш, а якщо бали не є (не є бали), то не поступиш.
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01.07.2021 12:27 Ответить
а так же можно пользоваться е-холодильником, е-кондиционером, е-плитой, е-стиралкой в смартфоне!
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01.07.2021 12:43 Ответить
а е-еда скоро?
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01.07.2021 12:44 Ответить
Рада ввела е-гарантійні талони на техніку - Цензор.НЕТ 5987

тут тоже самое
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01.07.2021 13:12 Ответить
А как можно 10 лайков поставить?
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01.07.2021 14:07 Ответить
Даа, дело в том , что .....продавец ОБЯЗАН, просто ОБЯЗАН предупредить покупателя о наличии е-гарантийного талона. И эти талоны должны быть ОБЯЗАТЕЛЬНЫ для всех продавцов. Другими словами - только получаешь чек на товар, который купил, ... В ЧЕКЕ!!!! в самом чеке, помимо уплоченной суммы уже идет ссылка на с гарантийный талон, доступный для скачивания.
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01.07.2021 14:02 Ответить
В Украине все эти "гарантийные обязательства" на бытовую технику-чистая профанация. Если ВСЯ эта техника контрабанда, какая гарантия?
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01.07.2021 23:51 Ответить
одни е-банаты сидят там в верховной раде на местах слуг народа..
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06.07.2021 11:36 Ответить
 
 