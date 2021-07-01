Рада ввела е-гарантийные талоны на технику

Верховная Рада изменила закон "О защите прав потребителей" относительно гарантийных обязательств в электронном виде.

Об этом информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

За такое решение - 335 народных депутатов.

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Перед голосованием лидер фракции "Голос" Ярослав Железняк отметил, что этот законопроект дополнительно защищает потребителей и делает сервис для них удобнее.

"Субъект хозяйствования может предоставлять потребителю доступ к эксплуатационным документам на технически сложные бытовые товары (к паспорту или любому другому документу, который прилагается к товару) в электронном виде на официальном сайте производителя", - указано в законе.

Документ предусматривает, что в случае предоставления гарантийных обязательств в электронном виде производитель обеспечивает возможность регистрации приобретенного товара на официальном сайте производителя в установленном им порядке.

"По просьбе потребителя регистрация технически сложных бытовых товаров на официальном сайте производителя и оформление гарантийных обязательств в электронном виде осуществляется продавцом при продаже такого товара", - говорится в законе.

Подчеркивается, что по требованию потребителя продавец должен предоставить эксплуатационные документы на технику в бумажном виде.