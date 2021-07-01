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Рада ввела е-гарантійні талони на техніку

Рада ввела е-гарантійні талони на техніку

Верховна Рада змінила закон "Про захист прав споживачів" щодо гарантійних зобов'язань в електронному вигляді.

Про це інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

За таке рішення - 335 народних депутатів.

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Перед голосуванням лідер фракції "Голос" Ярослав Железняк зазначив, що цей законопроєкт додатково захищає споживачів і робить сервіс для них зручнішим.

"Суб'єкт господарювання може надавати споживачу доступ до експлуатаційних документів на технічно складні побутові товари (до паспорту або будь-якого іншого документу, який додається до товару) в електронному вигляді на офіційному сайті виробника", - зазначено в законі.

Документ передбачає, що в разі надання гарантійних зобов'язань в електронному вигляді виробник забезпечує можливість реєстрації придбаного товару на офіційному сайті виробника в установленому ним порядку.

"На прохання споживача реєстрація технічно складних побутових товарів на офіційному сайті виробника та оформлення гарантійних зобов'язань в електронному вигляді здійснюється продавцем при продажу такого товару", - йдеться в законі.

Наголошують, що на вимогу споживача продавець повинен надати експлуатаційні документи на техніку в паперовому вигляді.
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Топ коментарі
+9
Для потребителей вводится накопительная система в виде е-баллов. То есть каждый потребитель получит по е-баллу.
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01.07.2021 12:20
+4
Рада ввела е-гарантійні талони на техніку - Цензор.НЕТ 5987

тут тоже самое
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01.07.2021 13:12
+3
Старий онехдот. При вступі до вишу якщо є бали, то воступиш, а якщо бали не є (не є бали), то не поступиш.
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01.07.2021 12:27
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Правила форума Рада форумчан
Для потребителей вводится накопительная система в виде е-баллов. То есть каждый потребитель получит по е-баллу.
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01.07.2021 12:20 Відповісти
Старий онехдот. При вступі до вишу якщо є бали, то воступиш, а якщо бали не є (не є бали), то не поступиш.
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01.07.2021 12:27 Відповісти
а так же можно пользоваться е-холодильником, е-кондиционером, е-плитой, е-стиралкой в смартфоне!
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01.07.2021 12:43 Відповісти
а е-еда скоро?
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01.07.2021 12:44 Відповісти
Рада ввела е-гарантійні талони на техніку - Цензор.НЕТ 5987

тут тоже самое
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01.07.2021 13:12 Відповісти
А как можно 10 лайков поставить?
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01.07.2021 14:07 Відповісти
Даа, дело в том , что .....продавец ОБЯЗАН, просто ОБЯЗАН предупредить покупателя о наличии е-гарантийного талона. И эти талоны должны быть ОБЯЗАТЕЛЬНЫ для всех продавцов. Другими словами - только получаешь чек на товар, который купил, ... В ЧЕКЕ!!!! в самом чеке, помимо уплоченной суммы уже идет ссылка на с гарантийный талон, доступный для скачивания.
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01.07.2021 14:02 Відповісти
В Украине все эти "гарантийные обязательства" на бытовую технику-чистая профанация. Если ВСЯ эта техника контрабанда, какая гарантия?
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01.07.2021 23:51 Відповісти
одни е-банаты сидят там в верховной раде на местах слуг народа..
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06.07.2021 11:36 Відповісти
 
 