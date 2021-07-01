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Тимошенко призвала украинцев не продавать землю: Сейчас будут скупать за бесценок

Тимошенко призвала украинцев не продавать землю: Сейчас будут скупать за бесценок

Лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко призывает украинцев не продавать землю.

Об этом она сказала журналистам в кулуарах Верховной Рады, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

По словам Тимошенко, сейчас землю будут скупать за бесценок и могут оставить украинцев без денег.

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"Каждый человек, который вне Украины мечтает сейчас купить украинскую землю, благодаря спекулятивным операциям, должен запомнить – власть в Украине поменяется, и эта земля будет возвращена назад. … Украинская земля – только украинцам", - подчеркнула лидер "Батькивщины".

По ее словам, "слуги народа" через ЦИК запретили проводить референдум относительно продажи земли

"Нам с вами нельзя сдаваться, мы не останавливаемся и будем бороться за то, чтобы КСУ признал закон о продаже земли неконституционным", - обратилась Тимошенко к украинцам и добавила, что ее политическая сила открывает горячую телефонную линию, куда можно будет обратится по земельным вопросам.

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Топ комментарии
+27
Тимошенко призвала украинцев не продавать землю: Сейчас будут скупать за бесценок - Цензор.НЕТ 4370
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01.07.2021 12:52
+21
ой чет у меня большие сомнения по поводу Юли, что она так сильно болеет за Украину... не верю! видать просто бортонули от пирога, вот и беситься старая!
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01.07.2021 12:45
+16
А как люди могут сделать выбор если 4 медиамагната ( Беня Ахметов Пинчук Фирташ) подмяли под себя информационный простир и задалбывают людям мозги ?
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01.07.2021 12:49
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Сейчас будут скупать за бесценок!
А позже, будут просто "отжимать".
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01.07.2021 14:07 Ответить
Скільки землі в неї самої?
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01.07.2021 14:17 Ответить
Нема вже чого продавати . Хто хотів продати , вже давно її продав . .
І завсім не за - безцінок ,, що за маячня . !? .
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01.07.2021 14:24 Ответить
Баба Жуля
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01.07.2021 14:55 Ответить
Баба Юла розкаже про нєсправєдлівость і пару казок на ніч розкаже також.
Після клоуна навіть вона меркне зі своєю жагою до популярності
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01.07.2021 15:03 Ответить
кловун -то про парашенка!!!
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01.07.2021 15:34 Ответить
Юля права. Спешить не надо. Быстрее всего отменят этот закон и проведут референдум.
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01.07.2021 15:17 Ответить
референдум стоїть державі більше 15 мільярдів і т.д..-дєлайтє ваші ставкі!
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01.07.2021 15:33 Ответить
Тимошенко закликала українців не продавати землю: Зараз будуть скуповувати за безцінь - Цензор.НЕТ 6976
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01.07.2021 15:32 Ответить
Мораторій по продажу землі в Україні повинен продовжуватись доки середня зарплатня в Україні не стане 800 Євро у місяць після вирахунку податків
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01.07.2021 15:43 Ответить
а ви собі 2 га приватизували -вивели з сільгоспризначення-і продали під забудову?
-ні?-а як же тоді сотні родичів сироти і подільника юльки того самого ляшка...отримували по два га і якимось чином повиводили з сільгоспризначення і ....так ще й при околицях міста)
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01.07.2021 16:37 Ответить
Бо вони не Зе елехторат, мабуть тому.
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01.07.2021 17:08 Ответить
ШАНОВНІ з розумінням і в ІГНОР тролів олігархічної БАНДИ
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01.07.2021 17:30 Ответить
Не слушайте вы эту воровку Каптельман-Лазаренко-Тимошенко!!Она уже скупила все пахотные земли юга Украины!! Теперь хочет ещё и другие области подмять по себя!!
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01.07.2021 18:36 Ответить
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