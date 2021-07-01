В Украине заработал рынок земли: соответствующий закон вступил в силу
Запускаемый в рамках проводимой правительством земельной реформы рынок земель сельскохозяйственного назначения начинает функционировать 1 июля, на первом этапе реформы покупать и продавать земельные участки смогут только граждане Украины, одно физическое лицо сможет иметь в распоряжении не более 100 га.
Право приобретать землю сельхозназначения 1 января 2024 года получат юридические лица, созданные согласно законодательству Украины, при этом конечный бенефициар одного или нескольких юрлиц сможет консолидировать через них совокупно не более 10 тыс. га, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
В настоящее время закон запрещает покупку земли иностранцами, вопрос ее продажи лицам без украинского гражданства и иностранцам может решаться только на общенациональном референдуме.
Помимо того, покупка земли запрещается членам террористических организаций и представителям страны-агрессора. По данным замминистра аграрной политики и продовольствия Тараса Высоцкого, государство будет пресекать их попытки скупать землю через подставных лиц-граждан Украины при помощи Службы безопасности Украины (СБУ) и Госслужбы по вопросам геодезии, картографии и кадастра (Госгеокадастр). В случае фиксации факта земельных махинаций представителями террористических организаций и страны-агрессора государство намерено изымать купленные ими земельные участки.
По данным премьер-министра Дениса Шмыгаля, благодаря открытию рынка земли в Украине стоимость земельных участков возрастет, как минимум, вдвое в течение ближайших 3-5 лет.
Детали сделок купли-продажи земли сельхозназначения являются предметом переговоров между ее участниками, при этом закон запрещает до 2030 года продавать землю дешевле ее нормативной денежной оценки (НДО). Данный показатель используется для определения размера земельного налога, арендной платы за земельные участки государственной и коммунальной собственности, размера госпошлины при мене, наследовании и дарении земельных участков. Верховная Рада в 2018 году продлила до 2023 года период, в течение которого не будет проводиться индексация НДО сельхозугодий для экономии средств аграриев.
Кабмин 16 июня принял постановление, согласно которому нотариусы для заключения сделок с землей будут устанавливать личность физлица-покупателя участка либо конечного бенефициара юрлица-покупателя, проверять наличие введенных в отношении покупателя санкций, его принадлежность к финансированию терроризма. Также они уполномочены устанавливать общую площадь земучастков в собственности покупателя для недопущения превышения установленных государством лимитов.
Владельцу земельного участка для его продажи необходимо иметь кадастровый номер участка, зарегистрировать право собственности на него, а также иметь выписку из Госреестра прав собственности в бумажном или электронном виде. При этом для регистрации права собственности данному лицу понадобится копия и оригинал паспорта и идентификационного номера, выписка из Государственного земельного кадастра, квитанция об уплате административного сбора и подтверждающие право на участок документы (государственный акт на право собственности на землю, договоры купли-продажи, дарения, мены, решение суда или свидетельство о праве на наследство).
Участникам сделки по покупке земельного участка необходимо будет оплатить 5%-й налог на доходы физических лиц и 1,5% военного сбора, налоги и сборы будут рассчитываться от указанной в договоре купли-продажи стоимости участка, которая не может быть ниже ее НДО, рассчитанной уполномоченным органом.
Преимущественное право покупки земельного участка сельхозназначения имеют арендаторы данного участка, а также лица, владеющие спецразрешением на добычу ископаемых общегосударственного значения, если эти недра находятся на указанном земельном участке.
Находящиеся в частной собственности земельные участки могут отчуждаться только по договорам купли-продажи, дарения, пожизненного содержания, наследственного договора, мены, путем внесения покупателя в уставный капитал, либо в результате взыскания в судебном порядке.
Находящиеся на праве эмфитевзиса участки могут быть отчуждены только в пользу другого супруга, родственников (детей, родителей), родных братьев и сестер, двоюродных братьев и сестер, деда, бабушки, внуков, правнуков, родных дяди и тети, племянницы и племянника, пасынка, падчерицы, отчима, мачехи.
При этом находящийся в аренде земельный участок может быть продан ее владельцем, но с соблюдением преимущественного права арендатора на покупку этого участка. Землевладелец обязан в письменной форме уведомлять арендатора о намерении продать участок с указанием его цены и условий продажи, благодаря чему владелец может продать участок третьему лицу только после официального отказа арендатора от продления договора аренды.
Преимущественное право покупки участка сохраняется за арендатором, даже если земля продается на аукционе: землевладелец может продать участок другому лицу, только если оно предложит более высокую цену, которую арендатор откажется платить.
Согласно внесенным законопроектом №2195 изменениям в Земельный кодекс, организаторы продажи и аренды земельных участков обязаны проводить торги в электронной торговой системе, что делает невозможными любые незаконные контакты между его организаторами и участниками, позволяет общественности контролировать ход электронных аукционов в режиме онлайн, а также увеличивает размер гарантийных взносов для участников торгов.
Земельные торги будут проводиться в соответствии с договором между организатором торгов и оператором электронной торговой площадки. Организатор, принимающий решение об их проведении, будет указывать стартовую цену лота, срок и другие условия пользования земельным участком, а также уполномоченное им лицо для заключения соответствующего договора.
По итогам аукциона с участником, предложившим наивысшую цену за земельный участок или высшую плату за пользование ею, будет заключен договор купли-продажи, аренды, прав на осуществление застройки или эмфитевзиса земельного участка.
Размер вознаграждения оператору электронной площадки, порядок его уплаты и возврата, а также другие детали организации земельных торгов в дальнейшем будут определены Кабинетом министров Украины в установленном порядке. Площадь выставляемых на электронные торги земельных участков государственной или коммунальной собственности не будет превышать 20 га.
Открытие рынка земли не предусматривает отмену бесплатной приватизации земельных участков в государственной и коммунальной собственности. Бесплатная передача земельных участков гражданам возможна для ведения фермерского хозяйства - в установленном законодательством размере доли (пая). Для ведения личного крестьянского хозяйства он не может превышать 2,0 га; для ведения садоводства - не более 0,12 га; как приусадебный участок в селах - не более 0,25 га, в поселках - не более 0,15 га, в городах - не более 0,10 га; для индивидуального дачного строительства - не более 0,10 га; для строительства индивидуальных гаражей - не более 0,01 га. Бесплатная передача земельных участков в собственность граждан допускается один раз по каждому виду использования.
Согласно данным министра агрополитики Романа Лещенко, из 60,4 млн га общей площади Украины обрабатываются 41,3 млн га, из них 33,1 млн га заняты под пашни, 5,3 млн - под пастбища, 2,3 млн - под сенокосы, 0,85 млн га - под многолетние насаждения. При этом государство передало в 2018-2019 годах объединенным территориальным громадам 1,7 млн га земель сельхозназначения, в 2020-2021 годах. - 2,3 млн га, тогда как на балансе государства осталось 0,75 млн га земель государственной формы собственности на акте постоянного пользования.
Предметом продажи после запуска земельной реформы станут 27 млн га земельных участков (паев), распределенных среди 6,9 млн работников колхозов и колхозных пенсионеров после развала СССР.
Пожалуйста, подождите...
Чем это закончилось, все знают.
Для мене.
З ранку біля нотаріусів черги. Масово готують землю під продаж/кредити
Кредит під заставу землі у будь-якому банку. Її навіть продавати не треба.
Вже через пару років половина землі може бути власністю банків. Далі вони її перепродадуть реальним власникам.
Я в райцентрі живу. Там власники паїв через одного + навколишні села. В великих містах власників землі на порядок менше.
Земля в мене є. 7га. Два паї посеред поля. Зараз все тримається на аренді невеликих ділянок і ніхто не може суттєво вплинути на діяльність сільгосппідприємств. Як тільки в когось у власності опиниться 10-15% він зможе блокувати діяльність і диктувати підприємству свою волю. Неможливо вести діяльність, якщо 10% ділянок хтось заборонив використовувати. Втрачається цілісність поля. Тобто невеликі підприємства будуть під тиском рейдерів і вистояти в них нуль шансів.
Горожане небольших городов масово на заработках за границей. Многие не возвращаются.
Эта категория (а это миллионы гектаров) готовы сразу же продавать. За 10 лет выехало под 10млн. Оставшиеся довольно бедные и в случае какой-то ситуации тоже постепенно будут продавать. Тот кто протаскивал закон конечно же знал ситуацию
перепилапередела, именно поэтому вылезли всякие западные "честные конкуренции", "клиент всегда прав", "борьба с монополиями" и т.п. так как хотят предсказуемости, а не строить как Х#йло (и многие наши власть имущие последователи) себе личную тюрьму с охраной и решетками, очень больших размеров. но поскольку власть у нас бедная и тупая, как и народ, то все будет не так быстро, как хотелось бы, если будет.
Колонии, где заправляют внутренние и внешние олигархи по своей сути нацысты, ведь нацызм начинаося с колониализма, когда иностранцы - колонизаторы сгоняли местное население с Земли, выкупали ее у их продажных, компрадорских вождей за достойную жизнь их детей в метропилиях,за бусы и "огненную" воду, а потом меряли черепа и искали причину отсталости и не "качественности"местного народа, а не качественным, отсталым людям дети и Земля не нужны, они должны жить в специальных лечебницах, лагерях,резервациях, а затем все это перенеслось в Европу с коллективизацией , как в Украине и конслагерями , когда людей оставляли уже не только без Земли , а и без жизни во время голодомора, а закончилось это бомбежками гражданских городов , как с одной стороны, так и с другой, когда погибало за сутки по 100 тыс мирных людей в том числе детей ни в чем ни повинных.
Так задача нормального государства если Зеленский не строи в Украине колонию заключается не продавать Землю населением, а зарабатывать на ней, миллионам пайщиков в кооперативах, тогда и население будет не бедное соответственно и страна,как в Голландии, где сомое рентабельное сельское хозяйство где срелнее угодие 25 га , а с выше 100 га пракически нет ,или как в Польше и Франции индивилуально фермерами, но более затратно, значит не такое рентабельное, производя и продавая товары и продукты питания,в конкурентной борьбе, а не агрохолдингами по 10 тыс.га в одни руки, как внутри страны так и за рубежом,а по мере переаботки сырья , а сырья не будет без Земли, то будет расти прибыль, а если будет расти прибыль то будет расти цена на Землю, тоесть ее капитализация, и если считать к примеру, что стоимость $ в Украине через ОВГЗ 4%, то можно выпускать под Землю облигации тем же кооперативам под 5% , а имея прибыль от переработки тех же семян в масло, да и многое другое, сахар, овощи, фрукты, хлебные изделия да все, уже можно зарабатывать не 500-700 $ с 1 га,а 1000 $ и больше, в Голландии средняя прибыль 2 тыс.евро с 1 га , но там к примеру выращивают 30 тонн картофеля с 1 га,таким образом Земля в составе производственного компоекса, будет оцениваться 1000х100%:5%= 20 тыс. $, где в том числе сама перерабатывающая линия , которая обслуживает 3 тыс га будет стоить 1 миллн. $ тоесть всего 33 $ на 1 га., тем более эти линии западных производителей, а лучше бы были украинские продают за без % кредит на 2 гола, как автомобили и не надо закладывать Землю,а Земля это не простой товар, даже не вакцына которую можно сделать но Зеленский не дает финансиррвае,опять же принимая самостоятельное или тоже совместное решение с Мировым банком?, а даже имея деньги ее нам не продают , даже после Будапештского меморандума, все это наводит на нехороший анализ, а Землю вообще нельзя произвести, так что она будет только дорожать вместе с продуктами питания.Ни чего не надо придумывать, все уже придумано до нас , надо только посмотреть и выбрать модель рынка,как хочет народ - Европейскую и ьыть процветающей странрй или колониальная.По видимому наперсточник Зеленский со своими слугами Сороса и Мировым банком за нас сделали выбор,и силой внедряют этот рынок под видом народного закона. Только это не в наперски на вокзаое играть на мелочь с проходими лохами по обоюдному согласию, это чистый разбой и насильнеческий захват территории , когда идет война и пандемия , а народ борется за выживание и на кону процветание и жизнь народа, в в это время Зеленский под видом демократических законов нас хочет уничтожить по крайней мере сделать зависимыми рабами в том числе от вакцын, да будет у нас Земля не только дороги купим, они нам эту вакцыну на блюдечке принисли бы потому, что им надо продукты питания и надо будут во веки веков. Потому из за этого рабоя Зеленского нас не видят не в НАТО, а главное в ЕС куда народ так стремится, а Зеленский стремится только на словах. Почему Зеленский слуга условного Сороса, а на самом деле иностранного финансоваго капитала под эгидой, якобы демократичных МВФ и Мирового банка, которые дают не дорогие кредиты не в экономику на потребление и производство частному и гос.бизнесу, а на поддержание курса местной валюты в условиях инфляции из за отрицательного торгового и капитата (ОВГЗ) балансов,потому, что везде где проводился латиноамериканский рынок Земли под эгидоой МВФ и Мирового банка стояли хедж-фонды, такие как у Сороса,которые скупали украинские облигации и многие другие, казалось пусть скупают , но вся суть в % и когда проводили во власть, через Порошенок, Янукрвичкй, Зеленских таких грантоедов , как Милованов, Абромяучес и банкроитили госудаство при помощи финансовых пирамид ОВГЗ под 12-18% при отсутствии девальвации и просто тупой коррупцией на гос.предприятиях, как Нафтогаз и Укрзализныце, Укробоннпром, загоняя их в убытки , через технологию фирм бабочек, уходя от налогов, то наступает переодически кризис неплатежей, когда надо платить по долгам, а у населения и государства уже не хватает доходов, наступает обвал валюты как в 2014 году, когда у государства и народа , через коррупцию и % вытянули деньги и падает спрос и в целом экономика и соответствеено цена на активы в том числе Землю и тут нам предлагают когда у населения девальвировала местная валютам провести приватизацию и рынок Земли, что бы все скупить по дешевке, а долги и политика коррупции остается прежней, ни чего не меряется, дальше мы просто будем платить налоги не на образование, медицыну, армию, а на долги, потому, что % не померно большие вот таку политику эпохи бедности проводили Порошенко и особенно Зеленский, но Порошенка поменяли а политика бедности из ща коррупции и колониализма осталась, только усугубилось, спрашивается зачем тогда изберался Зеленский, ну это пнятно, что бы укринцев на 0 помножить, тоесть уничтожить,только нам он на хрена нужен, какая от его польза кроме беды? Ни-ка-кой.