В Україні запрацював ринок землі: відповідний закон набув чинності

Ринок земель сільськогосподарського призначення, який запускається в рамках проведеної урядом земельної реформи, починає функціонувати 1 липня, на першому етапі реформи купувати і продавати земельні ділянки зможуть лише громадяни України, одна фізична особа зможе мати в розпорядженні не більш як 100 га.

Право купувати землю сільгосппризначення 1 січня 2024 року отримають юридичні особи, створені відповідно до законодавства України, при цьому кінцевий бенефіціар одного або декількох юросіб зможе консолідувати через них сукупно не більш як 10 тис. га, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Зараз закон забороняє купівлю землі іноземцями, питання її продажу особам без українського громадянства та іноземцям може вирішуватися тільки на загальнонаціональному референдумі.

Крім того, купівля землі забороняється членам терористичних організацій і представникам країни-агресора. За даними заступника міністра аграрної політики і продовольства Тараса Висоцького, держава буде припиняти їхні спроби скуповувати землю через підставних осіб-громадян України за допомогою Служби безпеки України (СБУ) і Держслужби з питань геодезії, картографії та кадастру (Держгеокадастр). У разі фіксації факту земельних махінацій представниками терористичних організацій і країни-агресора держава має намір вилучати куплені ними земельні ділянки.

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За даними прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, завдяки відкриттю ринку землі в Україні вартість земельних ділянок зросте щонайменше вдвічі протягом найближчих 3-5 років.

Деталі угод купівлі-продажу землі сільгосппризначення є предметом переговорів між її учасниками, при цьому закон забороняє до 2030 року продавати землю дешевше її нормативної грошової оцінки (НГО). Даний показник використовується для визначення розміру земельного податку, орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності, розміру держмита при обміні, спадкуванні та даруванні земельних ділянок. Верховна Рада в 2018 році продовжила до 2023 року період, протягом якого не буде проводитися індексація НГО сільгоспугідь для економії коштів аграріїв.

Кабмін 16 червня прийняв постанову, згідно з якою нотаріуси для укладення угод із землею будуть встановлювати особу фізособи-покупця ділянки або кінцевого бенефіціара юрособи-покупця, перевіряти наявність введених щодо покупця санкцій, його приналежність до фінансування тероризму. Також вони уповноважені встановлювати загальну площу земельних ділянок у власності покупця для недопущення перевищення встановлених державою лімітів.

Власнику земельної ділянки для її продажу необхідно мати кадастровий номер ділянки, зареєструвати право власності на неї, а також мати виписку з Держреєстру прав власності в паперовому або електронному вигляді. При цьому для реєстрації права власності даній особі знадобиться копія та оригінал паспорта та ідентифікаційного номера, виписка з Державного земельного кадастру, квитанція про сплату адміністративного збору та документи, що підтверджують право на ділянку (державний акт на право власності на землю, договори купівлі-продажу, дарування, обміну, рішення суду або свідоцтво про право на спадщину).

Учасникам угоди щодо купівлі земельної ділянки необхідно буде оплатити 5%-й податок на доходи фізичних осіб та 1,5% військового збору, податки і збори будуть розраховуватися від зазначеної в договорі купівлі-продажу вартості ділянки, яка не може бути нижчою за її НГО, розрахованої уповноваженим органом.

Переважне право купівлі земельної ділянки сільськогосподарського призначення мають орендарі даної ділянки, а також особи, які володіють спецдозволом на видобуток копалин загальнодержавного значення, якщо ці надра розташовані на вказаній земельній ділянці.

Земельні ділянки, що перебувають у приватній власності, можуть відчужуватися тільки за договорами купівлі-продажу, дарування, довічного утримання, спадкового договору, обміну, шляхом внесення покупця до статутного капіталу, або в результаті стягнення в судовому порядку.

Ділянки, що перебувають на праві емфітевзису, можуть бути відчужені лише на користь другої особи з подружжя, родичів (дітей, батьків), рідних братів і сестер, двоюрідних братів і сестер, діда, бабусі, онуків, правнуків, рідних дядьки й тітки, племінниці та племінника, пасинка, падчерки, вітчима, мачухи.

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При цьому земельна ділянка, що перебуває в оренді, може бути продана її власником, але з дотриманням переважного права орендаря на купівлю цієї ділянки. Землевласник зобов'язаний у письмовій формі повідомляти орендаря про намір продати ділянку із зазначенням її ціни та умов продажу, завдяки чому власник може продати ділянку третій особі тільки після офіційної відмови орендаря від продовження договору оренди.

Переважне право покупки ділянки зберігається за орендарем, навіть якщо земля продається на аукціоні: землевласник може продати ділянку іншій особі, тільки якщо вона запропонує більш високу ціну, яку орендар відмовиться платити.

Згідно з внесеними законопроєктом №2195 змінами до Земельного кодексу, організатори продажу та оренди земельних ділянок зобов'язані проводити торги в електронній торговій системі, що робить неможливими будь-які незаконні контакти між його організаторами та учасниками, дозволяє громадськості контролювати хід електронних аукціонів у режимі онлайн, а також збільшує розмір гарантійних внесків для учасників торгів.

Земельні торги будуть проводитися відповідно до договору між організатором торгів та оператором електронного торговельного майданчика. Організатор, який приймає рішення про їх проведення, буде вказувати стартову ціну лота, термін та інші умови користування земельною ділянкою, а також уповноважену ним особу для укладання відповідного договору.

За підсумками аукціону з учасником, який запропонував найвищу ціну за земельну ділянку або вищу плату за користування нею, буде укладено договір купівлі-продажу, оренди, прав на здійснення забудови або емфітевзису земельної ділянки.

Розмір винагороди оператору електронного майданчика, порядок його сплати і повернення, а також інші деталі організації земельних торгів у подальшому будуть визначені Кабінетом міністрів України в установленому порядку. Площа земельних ділянок державної або комунальної власності, що виставляються на електронні торги, не буде перевищувати 20 га.

Відкриття ринку землі не передбачає скасування безкоштовної приватизації земельних ділянок у державній та комунальній власності. Безоплатна передача земельних ділянок громадянам можлива для ведення фермерського господарства - в установленому законодавством розмірі частки (паю). Для ведення особистого селянського господарства вона не може перевищувати 2,0 га; для ведення садівництва - не більше 0,12 га; як присадибна ділянка в селах - не більше 0,25 га, в селищах - не більше 0,15 га, в містах - не більше 0,10 га; для індивідуального дачного будівництва - не більше 0,10 га; для будівництва індивідуальних гаражів - не більше 0,01 га. Безоплатна передача земельних ділянок у власність громадян допускається один раз на кожнен вид використання.

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Згідно з даними міністра агрополітики Романа Лещенка, з 60,4 млн га загальної площі України обробляються 41,3 млн га, з них 33,1 млн га зайняті під ріллі, 5,3 млн - під пасовища, 2,3 млн - під сінокоси, 0,85 млн га - під багаторічні насадження. При цьому держава передала в 2018-2019 роках об'єднаним територіальним громадам 1,7 млн ​​га земель сільгосппризначення, в 2020-2021 роках. - 2,3 млн га, тоді як на балансі держави залишилося 0,75 млн га земель державної форми власності на акті постійного користування.

Предметом продажу після запуску земельної реформи стануть 27 млн ​​га земельних ділянок (паїв), розподілених серед 6,9 млн працівників колгоспів і колгоспних пенсіонерів після розвалу СРСР.