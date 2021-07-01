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земля (1647)

В Україні запрацював ринок землі: відповідний закон набув чинності

В Україні запрацював ринок землі: відповідний закон набув чинності

Ринок земель сільськогосподарського призначення, який запускається в рамках проведеної урядом земельної реформи, починає функціонувати 1 липня, на першому етапі реформи купувати і продавати земельні ділянки зможуть лише громадяни України, одна фізична особа зможе мати в розпорядженні не більш як 100 га.

Право купувати землю сільгосппризначення 1 січня 2024 року отримають юридичні особи, створені відповідно до законодавства України, при цьому кінцевий бенефіціар одного або декількох юросіб зможе консолідувати через них сукупно не більш як 10 тис. га, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Зараз закон забороняє купівлю землі іноземцями, питання її продажу особам без українського громадянства та іноземцям може вирішуватися тільки на загальнонаціональному референдумі.

Крім того, купівля землі забороняється членам терористичних організацій і представникам країни-агресора. За даними заступника міністра аграрної політики і продовольства Тараса Висоцького, держава буде припиняти їхні спроби скуповувати землю через підставних осіб-громадян України за допомогою Служби безпеки України (СБУ) і Держслужби з питань геодезії, картографії та кадастру (Держгеокадастр). У разі фіксації факту земельних махінацій представниками терористичних організацій і країни-агресора держава має намір вилучати куплені ними земельні ділянки.

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За даними прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, завдяки відкриттю ринку землі в Україні вартість земельних ділянок зросте щонайменше вдвічі протягом найближчих 3-5 років.

Деталі угод купівлі-продажу землі сільгосппризначення є предметом переговорів між її учасниками, при цьому закон забороняє до 2030 року продавати землю дешевше її нормативної грошової оцінки (НГО). Даний показник використовується для визначення розміру земельного податку, орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності, розміру держмита при обміні, спадкуванні та даруванні земельних ділянок. Верховна Рада в 2018 році продовжила до 2023 року період, протягом якого не буде проводитися індексація НГО сільгоспугідь для економії коштів аграріїв.

Кабмін 16 червня прийняв постанову, згідно з якою нотаріуси для укладення угод із землею будуть встановлювати особу фізособи-покупця ділянки або кінцевого бенефіціара юрособи-покупця, перевіряти наявність введених щодо покупця санкцій, його приналежність до фінансування тероризму. Також вони уповноважені встановлювати загальну площу земельних ділянок у власності покупця для недопущення перевищення встановлених державою лімітів.

Власнику земельної ділянки для її продажу необхідно мати кадастровий номер ділянки, зареєструвати право власності на неї, а також мати виписку з Держреєстру прав власності в паперовому або електронному вигляді. При цьому для реєстрації права власності даній особі знадобиться копія та оригінал паспорта та ідентифікаційного номера, виписка з Державного земельного кадастру, квитанція про сплату адміністративного збору та документи, що підтверджують право на ділянку (державний акт на право власності на землю, договори купівлі-продажу, дарування, обміну, рішення суду або свідоцтво про право на спадщину).

Учасникам угоди щодо купівлі земельної ділянки необхідно буде оплатити 5%-й податок на доходи фізичних осіб та 1,5% військового збору, податки і збори будуть розраховуватися від зазначеної в договорі купівлі-продажу вартості ділянки, яка не може бути нижчою за її НГО, розрахованої уповноваженим органом.

Переважне право купівлі земельної ділянки сільськогосподарського призначення мають орендарі даної ділянки, а також особи, які володіють спецдозволом на видобуток копалин загальнодержавного значення, якщо ці надра розташовані на вказаній земельній ділянці.

Земельні ділянки, що перебувають у приватній власності,  можуть відчужуватися тільки за договорами купівлі-продажу, дарування, довічного утримання, спадкового договору, обміну, шляхом внесення покупця до статутного капіталу, або в результаті стягнення в судовому порядку.

Ділянки, що перебувають на праві емфітевзису, можуть бути відчужені лише на користь другої особи з подружжя, родичів (дітей, батьків), рідних братів і сестер, двоюрідних братів і сестер, діда, бабусі, онуків, правнуків, рідних дядьки й тітки, племінниці та племінника, пасинка, падчерки, вітчима, мачухи.

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При цьому земельна ділянка, що перебуває в оренді, може бути продана її власником, але з дотриманням переважного права орендаря на купівлю цієї ділянки. Землевласник зобов'язаний у письмовій формі повідомляти орендаря про намір продати ділянку із зазначенням її ціни та умов продажу, завдяки чому власник може продати ділянку третій особі тільки після офіційної відмови орендаря від продовження договору оренди.

Переважне право покупки ділянки зберігається за орендарем, навіть якщо земля продається на аукціоні: землевласник може продати ділянку іншій особі, тільки якщо вона запропонує більш високу ціну, яку орендар відмовиться платити.

Згідно з внесеними законопроєктом №2195 змінами до Земельного кодексу, організатори продажу та оренди земельних ділянок зобов'язані проводити торги в електронній торговій системі, що робить неможливими будь-які незаконні контакти між його організаторами та учасниками, дозволяє громадськості контролювати хід електронних аукціонів у режимі онлайн, а також збільшує розмір гарантійних внесків для учасників торгів.

Земельні торги будуть проводитися відповідно до договору між організатором торгів та оператором електронного торговельного майданчика. Організатор, який приймає рішення про їх проведення, буде вказувати стартову ціну лота, термін та інші умови користування земельною ділянкою, а також уповноважену ним особу для укладання відповідного договору.

За підсумками аукціону з учасником, який запропонував найвищу ціну за земельну ділянку або вищу плату за користування нею, буде укладено договір купівлі-продажу, оренди, прав на здійснення забудови або емфітевзису земельної ділянки.

Розмір винагороди оператору електронного майданчика, порядок його сплати і повернення, а також інші деталі організації земельних торгів у подальшому будуть визначені Кабінетом міністрів України в установленому порядку. Площа земельних ділянок державної або комунальної власності, що виставляються на електронні торги, не буде перевищувати 20 га.

Відкриття ринку землі не передбачає скасування безкоштовної приватизації земельних ділянок у державній та комунальній власності. Безоплатна передача земельних ділянок громадянам можлива для ведення фермерського господарства - в установленому законодавством розмірі частки (паю). Для ведення особистого селянського господарства вона не може перевищувати 2,0 га; для ведення садівництва - не більше 0,12 га; як присадибна ділянка в селах - не більше 0,25 га, в селищах - не більше 0,15 га, в містах - не більше 0,10 га; для індивідуального дачного будівництва - не більше 0,10 га; для будівництва індивідуальних гаражів - не більше 0,01 га. Безоплатна передача земельних ділянок у власність громадян допускається один раз на кожнен вид використання.

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Згідно з даними міністра агрополітики Романа Лещенка, з 60,4 млн га загальної площі України обробляються 41,3 млн га, з них 33,1 млн га зайняті під ріллі, 5,3 млн - під пасовища, 2,3 млн - під сінокоси, 0,85 млн га - під багаторічні насадження. При цьому держава передала в 2018-2019 роках об'єднаним територіальним громадам 1,7 млн ​​га земель сільгосппризначення, в 2020-2021 роках. - 2,3 млн га, тоді як на балансі держави залишилося 0,75 млн га земель державної форми власності на акті постійного користування.

Предметом продажу після запуску земельної реформи стануть 27 млн ​​га земельних ділянок (паїв), розподілених серед 6,9 млн працівників колгоспів і колгоспних пенсіонерів після розвалу СРСР.
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Топ коментарі
+17
В 1992г. стартовал рынок акций предприятий ...
Чем это закончилось, все знают.
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01.07.2021 09:53
+10
После импичмента всё отгоним назад и сделаеи референдум.
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01.07.2021 10:04
+9
кацапы выкупят всю землю. Имея два паспорта украинский и рефии.
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01.07.2021 10:05
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В 1992г. стартовал рынок акций предприятий ...
Чем это закончилось, все знают.
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01.07.2021 09:53 Відповісти
всі знають але прикормлені журноляді п.здять що це буде прорив в економічному плані і взагалі ми наближаємося до західного світу.
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01.07.2021 10:09 Відповісти
тогда народ просто был тупой в этих вопросах, но шанс имел, а сейчас все намного хуже, так как все уже украдено, хотят просто легализировать, и что самое печальное - максимум для двадцати человек пилят, ну и плюс сочувствующие конечно.
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01.07.2021 12:49 Відповісти
100% все давно уже украдено у Вас. Нужно только легализировать
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01.07.2021 13:02 Відповісти
Заверніть 10 га і смужкою синьо-жовтою перев'яжіть/
Для мене.
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01.07.2021 10:03 Відповісти
Земля буде в грошових мішків.
З ранку біля нотаріусів черги. Масово готують землю під продаж/кредити
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01.07.2021 10:11 Відповісти
гарний жарт
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01.07.2021 10:57 Відповісти
На жаль така реальність. І про черги до нотаріусів не жарт.
Кредит під заставу землі у будь-якому банку. Її навіть продавати не треба.
Вже через пару років половина землі може бути власністю банків. Далі вони її перепродадуть реальним власникам.
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01.07.2021 11:05 Відповісти
якщо не жарт, то брехня. йшов на роботу, по дорозі до 5 нотаріальних контор, біля жодної черг не бачив. от скажи, і хочеться тобі отако п...триндіти? хочуть люди продати, нехай продають тобі яке діло, чи ти заздриш, бо не отримав "на халяву" щоб продати?
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01.07.2021 11:24 Відповісти
ти дурак???
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01.07.2021 11:27 Відповісти
ти само себе запитало і перепитало, чи задало таке питання? чи т в парі з д..бом працюєш?
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01.07.2021 13:16 Відповісти
Зразу видно, що хам-порохобот.
Я в райцентрі живу. Там власники паїв через одного + навколишні села. В великих містах власників землі на порядок менше.
Земля в мене є. 7га. Два паї посеред поля. Зараз все тримається на аренді невеликих ділянок і ніхто не може суттєво вплинути на діяльність сільгосппідприємств. Як тільки в когось у власності опиниться 10-15% він зможе блокувати діяльність і диктувати підприємству свою волю. Неможливо вести діяльність, якщо 10% ділянок хтось заборонив використовувати. Втрачається цілісність поля. Тобто невеликі підприємства будуть під тиском рейдерів і вистояти в них нуль шансів.
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01.07.2021 11:40 Відповісти
тобто ти звичайне брехло
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01.07.2021 13:17 Відповісти
Зачем? Хотят избавиться от своей земли?
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01.07.2021 11:12 Відповісти
Желающих продать около половины. Причин много. От выехали/собираются за границу до банального - срочно нужны деньги.
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01.07.2021 11:21 Відповісти
Не надо манипулировать. Какая еще половина. Более 90% селян категорически против так называемого "рынка земли". Это говорит о том, что хотят продать точно не более 10%.
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01.07.2021 11:55 Відповісти
Для начала - как минимум половина паёв принадлежит жителям небольших городов. Получили они ёё по наследству. Сёла давно пустые стоят. Там в основном пенсионеры. Они действительно против, но это недолго в силу возраста.
Горожане небольших городов масово на заработках за границей. Многие не возвращаются.
Эта категория (а это миллионы гектаров) готовы сразу же продавать. За 10 лет выехало под 10млн. Оставшиеся довольно бедные и в случае какой-то ситуации тоже постепенно будут продавать. Тот кто протаскивал закон конечно же знал ситуацию
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01.07.2021 12:08 Відповісти
Ну все, землю заберуть рептілоїди і з'їдять разом із Соросом.
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01.07.2021 10:03 Відповісти
После импичмента всё отгоним назад и сделаеи референдум.
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01.07.2021 10:04 Відповісти
Успагойся. Не будет никакого импичмента. ЗЕлохи не допустят
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01.07.2021 10:57 Відповісти
імпічмент х...лу, і як ти його робити будеш, стоячи на колінах чи сидячи на бутилці?
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01.07.2021 10:58 Відповісти
кацапы выкупят всю землю. Имея два паспорта украинский и рефии.
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01.07.2021 10:05 Відповісти
рынок заработал а законы под рынок земли еще писать и писать.
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01.07.2021 10:12 Відповісти
Как может заработать то чего - НЕТ??????!
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01.07.2021 10:23 Відповісти
За землю теперь будут убивать и убивать.
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01.07.2021 10:24 Відповісти
нельзя называть законом 17 нарушений конституции. Это воровство. За скупку краденого тоже статья есть , отберут безвозмездно.
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01.07.2021 10:36 Відповісти
Какой может быть рынок земли при продажных, пропутинских , предательских судах? Можно считать, что началась передача территорий кремлёвским? Лугандонские кормильцы уже толпятся на КПВВ с деньгами за украинской землёй?
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01.07.2021 11:21 Відповісти
їм тільки насипом, на братську могилку
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01.07.2021 11:25 Відповісти
Помянєм!
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01.07.2021 11:26 Відповісти
В ближайшие месяцы они сделают "небольшое" изменение в законе. Что разрешается покупать не только 100 га и даже не 10 тыс., а 200 тыс. га. Использовав время летнего хноя или локдаун.
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01.07.2021 11:47 Відповісти
И что изменение действует не через 2 года, а на следующий день после принятия изменения. Власть мошенников.
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01.07.2021 11:49 Відповісти
Поэтому не надо дожидаться до такого, а надо резко останавливать это в самом начале.
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01.07.2021 12:43 Відповісти
Куда только смотрят активисты. Похоже продались олигархам.
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01.07.2021 11:51 Відповісти
а какаяразница, конечно удобнее, но ведь можно сделать 100 000 фейковых фопов? или это пока так не работает? а вообще все в одних руках это намного удобнее для национализации и перепила передела, именно поэтому вылезли всякие западные "честные конкуренции", "клиент всегда прав", "борьба с монополиями" и т.п. так как хотят предсказуемости, а не строить как Х#йло (и многие наши власть имущие последователи) себе личную тюрьму с охраной и решетками, очень больших размеров. но поскольку власть у нас бедная и тупая, как и народ, то все будет не так быстро, как хотелось бы, если будет.
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01.07.2021 13:01 Відповісти
Нема у вас ніякого паю в Харківській обл. Коли б він був, то ви би знали, що то Україна, а не сепарський край.
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01.07.2021 12:03 Відповісти
я знаю чудово кордони України і знаю населення, що проживає в її межах
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01.07.2021 12:09 Відповісти
ще скажіть що в даунецку і луганді одні патріоти проживають
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01.07.2021 12:12 Відповісти
Не одні патріоти. Але й то Україна, а не сепарський край. Нема у вас ніякої землі, яку б вихотіли б продати. Ви просто бот СН.
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01.07.2021 12:19 Відповісти
по перше не треба мене приписувати до шмарклі, по друге харківська область повна *********** що досі марять про хнр, нещодавно особисто переконувався, а третє землю там я хочу продати
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01.07.2021 12:25 Відповісти
Теперешняя власть намного хуже власти Януковича. Народ на майдане встал с колен, чтобы поудобнее лечь плошмя.
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01.07.2021 12:37 Відповісти
Це добре. Земля це приватна власність для тих у кого вона є, а власністю власник може розпоряджатся так як він вважає за потрібне. І ніхто згідно Конституції України не має права цьому перешкоджати.
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01.07.2021 13:00 Відповісти
а что насчет воздуха и воды? хотя воду у нас похоже тоже приватизировали, в основном, где смогли.
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01.07.2021 13:04 Відповісти
Все що знаходиться в приватный власності, якщо воно отримано законним шляхом належить власнику і він має виключне і беззаперечне право розпоряджатися своєю власністю на свій власний розсуд. Крапка.
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01.07.2021 13:11 Відповісти
законным - не значит правовым, логическим или моральным. особенно у нас, где каждый пилит законы под себя при первой возможности. а такое всегда приводит к нелицеприятным результатам, возможно конечно не сразу (и не для отдельных фигурантов конечно)
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03.07.2021 10:57 Відповісти
Давно пора, понаберили землі, людям платять 2000 грн аренди за гектар в рік, денег дівати нікуда мовзолеї собі по 5 лямів зелених будують. Будуть тепер по ринковій вартості брати. Дадуть хоть трохи людям заробити мені олігархи фермери. Це вони тут пугають нас. Так, що хто не знає не кажіть , а хто знає і жене, що все п..ц нам, той або далекій диванний аналітик, або праплачений гавнюк. У людей нема грошей її обробляти, бери лопату іди копай, сади ті гектари, а ті в кого є бабло користуючись мараторієм за безцінь її у людей понабирали. Ринок все поставить на свої місця,він завжди це робить.
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01.07.2021 15:52 Відповісти
Ешалони з землею вже пАшлі на зхід? Завтра поїду на дачу спитаю в селян, чи ходять буржуї з автоматами і прінуждають продавати землю?
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01.07.2021 16:20 Відповісти
Зеленский, нам говорит,что Укрина не колония, а все решения принимаются в Украине, во первых не все, потому, что если бы принимались в Украине, то Зеленский , зная отношение украинцев к рынку Земли по 10 тыс.га в одни руки и такой же приватизации народных активов, когда все оказалось в руках олигархов, ни когла не подал бы такие законы в ВР, так нам еще прийдется отдавать кредит Мирового банка, 350 миллн. $ выделенный на не европейскую, а латиноамериканскую и африканскую модель рынка Земли , где люди остаются без Земли, а значит без средств существования, а мололеж убегав США, то же самое будет в Украине, когда у нас трудоспособное население и так уезжает, а так и возвращатся не будет, просто будет не куда.
Колонии, где заправляют внутренние и внешние олигархи по своей сути нацысты, ведь нацызм начинаося с колониализма, когда иностранцы - колонизаторы сгоняли местное население с Земли, выкупали ее у их продажных, компрадорских вождей за достойную жизнь их детей в метропилиях,за бусы и "огненную" воду, а потом меряли черепа и искали причину отсталости и не "качественности"местного народа, а не качественным, отсталым людям дети и Земля не нужны, они должны жить в специальных лечебницах, лагерях,резервациях, а затем все это перенеслось в Европу с коллективизацией , как в Украине и конслагерями , когда людей оставляли уже не только без Земли , а и без жизни во время голодомора, а закончилось это бомбежками гражданских городов , как с одной стороны, так и с другой, когда погибало за сутки по 100 тыс мирных людей в том числе детей ни в чем ни повинных.
Так задача нормального государства если Зеленский не строи в Украине колонию заключается не продавать Землю населением, а зарабатывать на ней, миллионам пайщиков в кооперативах, тогда и население будет не бедное соответственно и страна,как в Голландии, где сомое рентабельное сельское хозяйство где срелнее угодие 25 га , а с выше 100 га пракически нет ,или как в Польше и Франции индивилуально фермерами, но более затратно, значит не такое рентабельное, производя и продавая товары и продукты питания,в конкурентной борьбе, а не агрохолдингами по 10 тыс.га в одни руки, как внутри страны так и за рубежом,а по мере переаботки сырья , а сырья не будет без Земли, то будет расти прибыль, а если будет расти прибыль то будет расти цена на Землю, тоесть ее капитализация, и если считать к примеру, что стоимость $ в Украине через ОВГЗ 4%, то можно выпускать под Землю облигации тем же кооперативам под 5% , а имея прибыль от переработки тех же семян в масло, да и многое другое, сахар, овощи, фрукты, хлебные изделия да все, уже можно зарабатывать не 500-700 $ с 1 га,а 1000 $ и больше, в Голландии средняя прибыль 2 тыс.евро с 1 га , но там к примеру выращивают 30 тонн картофеля с 1 га,таким образом Земля в составе производственного компоекса, будет оцениваться 1000х100%:5%= 20 тыс. $, где в том числе сама перерабатывающая линия , которая обслуживает 3 тыс га будет стоить 1 миллн. $ тоесть всего 33 $ на 1 га., тем более эти линии западных производителей, а лучше бы были украинские продают за без % кредит на 2 гола, как автомобили и не надо закладывать Землю,а Земля это не простой товар, даже не вакцына которую можно сделать но Зеленский не дает финансиррвае,опять же принимая самостоятельное или тоже совместное решение с Мировым банком?, а даже имея деньги ее нам не продают , даже после Будапештского меморандума, все это наводит на нехороший анализ, а Землю вообще нельзя произвести, так что она будет только дорожать вместе с продуктами питания.Ни чего не надо придумывать, все уже придумано до нас , надо только посмотреть и выбрать модель рынка,как хочет народ - Европейскую и ьыть процветающей странрй или колониальная.По видимому наперсточник Зеленский со своими слугами Сороса и Мировым банком за нас сделали выбор,и силой внедряют этот рынок под видом народного закона. Только это не в наперски на вокзаое играть на мелочь с проходими лохами по обоюдному согласию, это чистый разбой и насильнеческий захват территории , когда идет война и пандемия , а народ борется за выживание и на кону процветание и жизнь народа, в в это время Зеленский под видом демократических законов нас хочет уничтожить по крайней мере сделать зависимыми рабами в том числе от вакцын, да будет у нас Земля не только дороги купим, они нам эту вакцыну на блюдечке принисли бы потому, что им надо продукты питания и надо будут во веки веков. Потому из за этого рабоя Зеленского нас не видят не в НАТО, а главное в ЕС куда народ так стремится, а Зеленский стремится только на словах. Почему Зеленский слуга условного Сороса, а на самом деле иностранного финансоваго капитала под эгидой, якобы демократичных МВФ и Мирового банка, которые дают не дорогие кредиты не в экономику на потребление и производство частному и гос.бизнесу, а на поддержание курса местной валюты в условиях инфляции из за отрицательного торгового и капитата (ОВГЗ) балансов,потому, что везде где проводился латиноамериканский рынок Земли под эгидоой МВФ и Мирового банка стояли хедж-фонды, такие как у Сороса,которые скупали украинские облигации и многие другие, казалось пусть скупают , но вся суть в % и когда проводили во власть, через Порошенок, Янукрвичкй, Зеленских таких грантоедов , как Милованов, Абромяучес и банкроитили госудаство при помощи финансовых пирамид ОВГЗ под 12-18% при отсутствии девальвации и просто тупой коррупцией на гос.предприятиях, как Нафтогаз и Укрзализныце, Укробоннпром, загоняя их в убытки , через технологию фирм бабочек, уходя от налогов, то наступает переодически кризис неплатежей, когда надо платить по долгам, а у населения и государства уже не хватает доходов, наступает обвал валюты как в 2014 году, когда у государства и народа , через коррупцию и % вытянули деньги и падает спрос и в целом экономика и соответствеено цена на активы в том числе Землю и тут нам предлагают когда у населения девальвировала местная валютам провести приватизацию и рынок Земли, что бы все скупить по дешевке, а долги и политика коррупции остается прежней, ни чего не меряется, дальше мы просто будем платить налоги не на образование, медицыну, армию, а на долги, потому, что % не померно большие вот таку политику эпохи бедности проводили Порошенко и особенно Зеленский, но Порошенка поменяли а политика бедности из ща коррупции и колониализма осталась, только усугубилось, спрашивается зачем тогда изберался Зеленский, ну это пнятно, что бы укринцев на 0 помножить, тоесть уничтожить,только нам он на хрена нужен, какая от его польза кроме беды? Ни-ка-кой.
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01.07.2021 16:32 Відповісти
 
 