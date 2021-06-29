"Слуга народу" Гетманцев про введення ринку землі: 1 липня катастрофи не буде - вулицями сіл не бігатимуть озброєні іноземці та не змушуватимуть селян продавати землю

Народний депутат "Слуги народу" Данило Гетманцев вважає, що 1 липня з введенням ринку землі катастрофи не буде.

Про це він сказав в інтерв'ю журналістам в кулуарах Верховної Ради, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

"Я очікую, що нічого не зміниться. Ми з вами прокинемося 1 липня, і ніякої катастрофи не буде. Вулицями сіл не будуть бігати озброєні іноземці під виглядом українців і змушувати селян продавати землю, і викручувати руки, і підпалювати будинки. Катастрофи не буде. Все буде нормально. Громадяни отримають право продавати свою землю", - зазначив нардеп.

Також читайте: Кондратюк пропонує заслухати в Раді Шмигаля щодо запуску ринку землі: Боюся, замість економічного зростання у нас буде велика біда

Гетманцев підкреслив, що для того, щоб продати землю, українці повинні будуть її оформити.

"Розпочнеться абсолютно нормальний, контрольований, повільний процес. Я, до речі, не раджу продавати відразу свою землю, тому що ціна на неї буде зростати з року в рік. Цей процес дозволить сільському господарству, по-перше, нарешті заробити в "білу" , а, по-друге, залучити інвестиції", - пояснив Гетманцев.