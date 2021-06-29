"Слуга народу" Гетманцев про введення ринку землі: 1 липня катастрофи не буде - вулицями сіл не бігатимуть озброєні іноземці та не змушуватимуть селян продавати землю
Народний депутат "Слуги народу" Данило Гетманцев вважає, що 1 липня з введенням ринку землі катастрофи не буде.
Про це він сказав в інтерв'ю журналістам в кулуарах Верховної Ради, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.
"Я очікую, що нічого не зміниться. Ми з вами прокинемося 1 липня, і ніякої катастрофи не буде. Вулицями сіл не будуть бігати озброєні іноземці під виглядом українців і змушувати селян продавати землю, і викручувати руки, і підпалювати будинки. Катастрофи не буде. Все буде нормально. Громадяни отримають право продавати свою землю", - зазначив нардеп.
Гетманцев підкреслив, що для того, щоб продати землю, українці повинні будуть її оформити.
"Розпочнеться абсолютно нормальний, контрольований, повільний процес. Я, до речі, не раджу продавати відразу свою землю, тому що ціна на неї буде зростати з року в рік. Цей процес дозволить сільському господарству, по-перше, нарешті заробити в "білу" , а, по-друге, залучити інвестиції", - пояснив Гетманцев.
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наперсточники
Все с чужими паспортами. Начиная с нотариуса в райцентре.
Он может поумнеть или начать ссаться под себя, он может научиться дипломатическому этикету или обыдлячиться окончательно, он может говорить что угодно, но суть, основной ингредиент, на котором замешан Вова - это вaтанылячество и спиномозговая привычка пресмыкаться.
Прислуживать сильным мира сего, с рук которых он так долго кормился, наёмный тамада на дорогих корпоративах.
Прислуживать великороссам, «старшим братьям», гопникам, которым законы цивилизации не писаны.
Они пугают Вовочку - «мальчика со скрипочкой», также, как в детстве пугали его криворожские гопники.
Вовочка не знает как им понравиться, кроме как отдать мобилу, карманные и анальную невинность. Такие персонажи всегда живут страхом и только им ведомы.
И, к сожалению, их он боится больше, чем нас.
Только бОльшим страхом можно объяснить неприкрытые, наглядные поддавки РФии.
Только бОльшим страхом можно объяснить простой как рельса вывод СТА **** МИЛЛИАРДОВ гривен из-под ПроЗорро.
Только бОльшим страхом можно объяснить то, что теряя в рейтингах, Вова всё равно @бет народ в пользу Бени и Ахметова.
РФию и местных бонз он боится гораздо больше нас.А история, которую никто никогда не учит, показывает, что это самая большая ошибка украинского лидера - считать свой народ ни на что не влияющей погрешностью.
На этой ошибке про@бывались многие, а у многих яйца были покрепче вовочкиных.
Вове пора уходить. Бенефисов отыграно достаточно и все - гавно.
Таня Адамс https://t.me/tanya_adams/515
А баба жЮля тупо піариться.
Механізм ??
І що Ви можете контр. зробити ??
1. Чорні нотаріуси - це вже кримінал. Періодично перевіряйте реєстри про вашу власність.
2. Про податки нічого сказати не можу - не володію землею, тому не цікавлюсь. Знову ж таки, мова іде про землю сільгосппризначення. А це окрема історія.
Але підробки паперових доків були поширені ще більше.
У статті усе апокаліптично. Поки що такого нема. Массово не жаліються.
Випадків чимало, так. Але не усі ж.
Глобалізація, діджиталізація в усьому світі іде. Скоро запанують криптовалюти. То ще більша жесть.
так что для начала по закону закрлют в сизо,
2кв.м на человека, жара 40,
как вариант, и ни какого криминала
ЯК ЩО ЦЕ СКАЗАВ ОДИН З Зе КЛОУНІВ ТО УКРАЇНІ ПРИЙШОВ pzdc
Як там казав Зе клоун - ДУМАЙ ТЕ
Вот такая херня, малята. Были готовы раньше и готовы сейчас жить в говне, лишь бы не Порох.
Неторопливо, тихой сапой, БАНКИ будут выдавать кредиты-ипотеки под залог земли.
А потом всю эту землю конфисковывать и складывать к себе в кубышку, как "фонд непойми-чего".
И владельцами земли будут неизвестные офшорные компании.