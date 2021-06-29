УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10852 відвідувача онлайн
Новини Ринок землі
3 461 86

"Слуга народу" Гетманцев про введення ринку землі: 1 липня катастрофи не буде - вулицями сіл не бігатимуть озброєні іноземці та не змушуватимуть селян продавати землю

Народний депутат "Слуги народу" Данило Гетманцев вважає, що 1 липня з введенням ринку землі катастрофи не буде.

Про це він сказав в інтерв'ю журналістам в кулуарах Верховної Ради, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

"Я очікую, що нічого не зміниться. Ми з вами прокинемося 1 липня, і ніякої катастрофи не буде. Вулицями сіл не будуть бігати озброєні іноземці під виглядом українців і змушувати селян продавати землю, і викручувати руки, і підпалювати будинки. Катастрофи не буде. Все буде нормально. Громадяни отримають право продавати свою землю", - зазначив нардеп.

Також читайте: Кондратюк пропонує заслухати в Раді Шмигаля щодо запуску ринку землі: Боюся, замість економічного зростання у нас буде велика біда

Гетманцев підкреслив, що для того, щоб продати землю, українці повинні будуть її оформити.

"Розпочнеться абсолютно нормальний, контрольований, повільний процес. Я, до речі, не раджу продавати відразу свою землю, тому що ціна на неї буде зростати з року в рік. Цей процес дозволить сільському господарству, по-перше, нарешті заробити в "білу" , а, по-друге, залучити інвестиції", - пояснив Гетманцев.

ВР (14971) земля (1677) Гетманцев Данило (878)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+19
Всё что говорят зебилы нужно читать наоборот
показати весь коментар
29.06.2021 11:43
+18
Вова Зеленский НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ украинский президент.
Он может поумнеть или начать ссаться под себя, он может научиться дипломатическому этикету или обыдлячиться окончательно, он может говорить что угодно, но суть, основной ингредиент, на котором замешан Вова - это вaтанылячество и спиномозговая привычка пресмыкаться.
Прислуживать сильным мира сего, с рук которых он так долго кормился, наёмный тамада на дорогих корпоративах.
Прислуживать великороссам, «старшим братьям», гопникам, которым законы цивилизации не писаны.
Они пугают Вовочку - «мальчика со скрипочкой», также, как в детстве пугали его криворожские гопники.
Вовочка не знает как им понравиться, кроме как отдать мобилу, карманные и анальную невинность. Такие персонажи всегда живут страхом и только им ведомы.
И, к сожалению, их он боится больше, чем нас.
Только бОльшим страхом можно объяснить неприкрытые, наглядные поддавки РФии.
Только бОльшим страхом можно объяснить простой как рельса вывод СТА **** МИЛЛИАРДОВ гривен из-под ПроЗорро.
Только бОльшим страхом можно объяснить то, что теряя в рейтингах, Вова всё равно @бет народ в пользу Бени и Ахметова.
РФию и местных бонз он боится гораздо больше нас.А история, которую никто никогда не учит, показывает, что это самая большая ошибка украинского лидера - считать свой народ ни на что не влияющей погрешностью.
На этой ошибке про@бывались многие, а у многих яйца были покрепче вовочкиных.
Вове пора уходить. Бенефисов отыграно достаточно и все - гавно.

Таня Адамс https://t.me/tanya_adams/515
показати весь коментар
29.06.2021 11:43
+17
вы просто загоните их в долги не оставите другого выбора.
наперсточники
показати весь коментар
29.06.2021 11:43
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
вы просто загоните их в долги не оставите другого выбора.
наперсточники
показати весь коментар
29.06.2021 11:43 Відповісти
"Слуга народа" Гетманцев о введении рынка земли: 1 июля катастрофы не будет - по улицам сел не будут бегать вооруженные иностранцы и заставлять селян продавать землю - Цензор.НЕТ 9702
показати весь коментар
29.06.2021 11:43 Відповісти
Мысль верная. Предложат кредиты под залог земли. Половина кредит не вернут и далее по циклу. Пока земля не окажется в банках.
показати весь коментар
29.06.2021 14:19 Відповісти
зачем? неподъемный налог на землю. а "аграриям" налоговые льготы
показати весь коментар
29.06.2021 15:24 Відповісти
Всё что говорят зебилы нужно читать наоборот
показати весь коментар
29.06.2021 11:43 Відповісти
системная катастрофа в экономике и вообще везде уже сформирована, а они говорят, что все у них гуд
показати весь коментар
29.06.2021 11:53 Відповісти
"Слуга народу" Гетманцев про введення ринку землі: 1 липня катастрофи не буде - вулицями сіл не бігатимуть озброєні іноземці та не змушуватимуть селян продавати землю - Цензор.НЕТ 2000
показати весь коментар
29.06.2021 12:07 Відповісти
😂😂😂👍
показати весь коментар
29.06.2021 18:21 Відповісти
Иносранцы не будут. Свои будут.
показати весь коментар
29.06.2021 11:43 Відповісти
И у "своих" чемодан с паспортами.
показати весь коментар
29.06.2021 11:56 Відповісти
Действительно - где это он увидел "своих"?
Все с чужими паспортами. Начиная с нотариуса в райцентре.
показати весь коментар
29.06.2021 14:21 Відповісти
Ви висловили мою думку ! Будуть бігати з автоматами не тільки в селі , а і в Києві ,нехай тільки платіжки за газ отримають !!!
показати весь коментар
29.06.2021 12:22 Відповісти
Вова Зеленский НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ украинский президент.
Он может поумнеть или начать ссаться под себя, он может научиться дипломатическому этикету или обыдлячиться окончательно, он может говорить что угодно, но суть, основной ингредиент, на котором замешан Вова - это вaтанылячество и спиномозговая привычка пресмыкаться.
Прислуживать сильным мира сего, с рук которых он так долго кормился, наёмный тамада на дорогих корпоративах.
Прислуживать великороссам, «старшим братьям», гопникам, которым законы цивилизации не писаны.
Они пугают Вовочку - «мальчика со скрипочкой», также, как в детстве пугали его криворожские гопники.
Вовочка не знает как им понравиться, кроме как отдать мобилу, карманные и анальную невинность. Такие персонажи всегда живут страхом и только им ведомы.
И, к сожалению, их он боится больше, чем нас.
Только бОльшим страхом можно объяснить неприкрытые, наглядные поддавки РФии.
Только бОльшим страхом можно объяснить простой как рельса вывод СТА **** МИЛЛИАРДОВ гривен из-под ПроЗорро.
Только бОльшим страхом можно объяснить то, что теряя в рейтингах, Вова всё равно @бет народ в пользу Бени и Ахметова.
РФию и местных бонз он боится гораздо больше нас.А история, которую никто никогда не учит, показывает, что это самая большая ошибка украинского лидера - считать свой народ ни на что не влияющей погрешностью.
На этой ошибке про@бывались многие, а у многих яйца были покрепче вовочкиных.
Вове пора уходить. Бенефисов отыграно достаточно и все - гавно.

Таня Адамс https://t.me/tanya_adams/515
показати весь коментар
29.06.2021 11:43 Відповісти
Зе клоун це не продукт України, Зе клоун це відрижка радянського союзу, тіпічний совковий раб з рабською психологієй і таким він бачить всіх українців.
показати весь коментар
29.06.2021 11:58 Відповісти
Так в селе и люди не беззащитные... Хватит сил и тупенького геманцева на бутылку причалить..
показати весь коментар
29.06.2021 11:44 Відповісти
Где-то я уже это слышал про "сапог НАТО"
показати весь коментар
29.06.2021 11:46 Відповісти
Сейчас на сессии голосуется судебная реформа. Единственная фракция, которая бьется против этой "псевдореформы", которая антиконституционно и в разрез с рекомендациями Венецианки делает судейский корпус полностью зависимым от Зеленского, является Батькивщина. И ЕС и ГОЛОС голосуют в унисон со слугами! Я прошу сторонников этих двух партий объяснить мне происходящее.
показати весь коментар
29.06.2021 11:48 Відповісти
попали под откорм
показати весь коментар
29.06.2021 11:56 Відповісти
ЄС з Голосом теж голосували в унісон за розпродаж землі разом з зеленню. Абинеюлька.
показати весь коментар
29.06.2021 12:10 Відповісти
Чому ти не договорюєш? Я ж пам'ятаю як було. Ти або дурак, або звичайна курва на платні.
показати весь коментар
29.06.2021 12:28 Відповісти
Що тобі договорювати? Вони підтримали зелень і це факт.
показати весь коментар
29.06.2021 12:33 Відповісти
Так але при яких поправках і в який час. Ти звичайна курва.
показати весь коментар
29.06.2021 12:35 Відповісти
Не зли мене, бо розсердюсь.
показати весь коментар
29.06.2021 12:41 Відповісти
Пох. Я пам'ятаю що ти писало три роки тому- КУРВА.
показати весь коментар
29.06.2021 12:43 Відповісти
Ти таки домігся цього, гамериканець.
показати весь коментар
29.06.2021 12:50 Відповісти
Необхідна реформа. Європа таки притиснула фаберже Вовіку.
А баба жЮля тупо піариться.
показати весь коментар
29.06.2021 12:12 Відповісти
В закон о ВККС вводится пункт, согласно которому членом этой комиссии может быть лицо с "юридическим образованием". В то время как БЮТ настаивает на том, что кандидатом должен быть человек с "полным юридическим образованием". Любой козе, кроме тебя, понятно, что это делается под какого-то кандидата от Слуг с IQ на уровне Кивы. Но впрочем, Порошенко тоже протолкнул в свое время закон под Луценко, а сейчас голосует вместе со Слугами. Значит и здесь где-то его рыло в пуху.
показати весь коментар
29.06.2021 12:23 Відповісти
Ніхєра вас життя не вчить. Доля у цього народу бути лохами.
показати весь коментар
29.06.2021 12:29 Відповісти
Кого вас? И чему оно должно учить?
показати весь коментар
29.06.2021 12:33 Відповісти
Ти брехун. Я розібрався за п'ять хвилин хто і за що голосує. Справа в тому, що моно більшість ставить законопроекти на розгляд незважаючи і єдина можливість зупинити прийняття корумпованих законів прийняти їх з поправками. Так було із ринком землі. І всі ці маніпулятивні і брехливі дописи певних участників (мілких продажних курв) тільки підтверджує, що українською нацією досить легко маніпулювати.
показати весь коментар
29.06.2021 12:39 Відповісти
Нет, мил человек, брехун ты. Или дурачок, который возомнил себя разбирающимся за 5 хвылын.
показати весь коментар
29.06.2021 12:42 Відповісти
Іди геть, кацапура дурна. Ти звичайна копійкова пілять на форумі)))
показати весь коментар
29.06.2021 12:43 Відповісти
Иди геть ты. Писать всякую ерунду можно на любом языке. Наверное лучше всего у тебя получается на украинском. Не позорь язык, чмо тупое.
показати весь коментар
29.06.2021 12:45 Відповісти
Справа не в освіті, а в участі іноземних наглядачів! Ось в чому принципова поправка!
показати весь коментар
29.06.2021 12:41 Відповісти
Участие иностранных наглядачив совершенно другой вопрос. Не плети тут лапти.
показати весь коментар
29.06.2021 12:43 Відповісти
Ога-ога… заспокійся. Сиди на гілці і відробляй свої шекеля.
показати весь коментар
29.06.2021 12:44 Відповісти
Ну президент Украины с высшим юридическим образованием, ну и что?
показати весь коментар
29.06.2021 13:07 Відповісти
ну мне напр. перодически позванивают и предлагают продать (под видом аренды, за пару бусинок) и намекают тонко мол если не продам, то даром могут забрать (земля у Тигипка моя)
показати весь коментар
29.06.2021 11:59 Відповісти
Яким чином у Вас можуть даром забрати, якщо вона у Вашій власності ??
Механізм ??
І що Ви можете контр. зробити ??
показати весь коментар
29.06.2021 12:06 Відповісти
ну та Ви ж читаєте пости інших дописувачів! можуть ввести податочок на землю..можуть через чорних нотаріусів переписати тихенько. А Остап Бендер взагалі знав багато різних методів віджиму!
показати весь коментар
29.06.2021 12:09 Відповісти
Сорі ...
1. Чорні нотаріуси - це вже кримінал. Періодично перевіряйте реєстри про вашу власність.
2. Про податки нічого сказати не можу - не володію землею, тому не цікавлюсь. Знову ж таки, мова іде про землю сільгосппризначення. А це окрема історія.
показати весь коментар
29.06.2021 12:20 Відповісти
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4824431147571835&id=100000149914181&comment_id=4824981927516757&notif_id=1624917667429101&notif_t=feedback_reaction_generic&ref=notif
показати весь коментар
29.06.2021 12:37 Відповісти
Мабуть не нагуглиться, та й Бог з ним Вибачте.
показати весь коментар
29.06.2021 12:40 Відповісти
Загуглилось.
Але підробки паперових доків були поширені ще більше.
У статті усе апокаліптично. Поки що такого нема. Массово не жаліються.
Випадків чимало, так. Але не усі ж.
Глобалізація, діджиталізація в усьому світі іде. Скоро запанують криптовалюти. То ще більша жесть.
показати весь коментар
29.06.2021 13:33 Відповісти
Описаний випадок дивний. Кредит на 2,3 тис. грн.
показати весь коментар
29.06.2021 13:35 Відповісти
До речі, у Дії можна перевірити наявність кредиту, власності на нерух і рух. майно.
показати весь коментар
29.06.2021 13:36 Відповісти
даром ? могут и заставить заплатить, легко
показати весь коментар
29.06.2021 12:21 Відповісти
Механізм ??
показати весь коментар
29.06.2021 13:36 Відповісти
механізм наступний - на наковальню кладуть яйця клієнта а зверху ********* чимось важким. профіт!
показати весь коментар
29.06.2021 14:01 Відповісти
Аа ..! Ну я ж писав вже - кримінал. Ну так ... То вже інша історія.
показати весь коментар
29.06.2021 14:41 Відповісти
на криминале построена власть в Украине,
так что для начала по закону закрлют в сизо,
2кв.м на человека, жара 40,
как вариант, и ни какого криминала
показати весь коментар
29.06.2021 14:48 Відповісти
СЕС ??
показати весь коментар
29.06.2021 12:03 Відповісти
Вот эта фраза от зелени: "с введением рынка земли катастрофы не будет" и вызывает больше всего сомнений с прозрачностью рынка земли.
показати весь коментар
29.06.2021 11:48 Відповісти
Просто зебили обложат селян таким налогом на землю, что все сами продадут землю олигархам.
показати весь коментар
29.06.2021 11:48 Відповісти
На те все і спрямовано, не може ж клоун сказати що вони тепер заберуть всю землю у людей, треба аферу провернути по всім правилам.
показати весь коментар
29.06.2021 11:55 Відповісти
Более 68% украинцев на референдуме поддержали бы мораторий на продажу земли./Но украинцы для Зеленского не авторитет. Здесь, в сайте украинском, годами убеждают украинцев австралийские , германские , канадские, американские флажки в своей вечной любви и преданности Израилю как светочу мира и добра. Но пока никто из них не обратился к Зеленскому: что же ты ,падла, творишь? Продаёшь землю Украины потом и кровью украинцев политую. Посмотри на Израиль, родину свою историческую. Там 93 % земли государственной, а остальное- земля засторойщиков. Пора и патриотам Израиля сказать Зеленскому : להתעמד ! Остановись!
показати весь коментар
29.06.2021 11:49 Відповісти
так воно і зараз те саме коїтьця, тільки другими методами..за 30 років майже в два рази скоротили населення!
показати весь коментар
29.06.2021 12:00 Відповісти
Народный депутат "Слуги народа" Даниил Гетманцев считает, что 1 июля с введением рынка земли катастрофы не будет. Источник: https://censor.net/ru/n3273951

ЯК ЩО ЦЕ СКАЗАВ ОДИН З Зе КЛОУНІВ ТО УКРАЇНІ ПРИЙШОВ pzdc

Як там казав Зе клоун - ДУМАЙ ТЕ
показати весь коментар
29.06.2021 11:53 Відповісти
Оцэ я закуркулюсь, нарешті стану панувати.
показати весь коментар
29.06.2021 11:53 Відповісти
Дійсно з 1 липня нічого не станеться.Потрібен час.Думаю десь з півроку.А до того треба прийняти такі податкові лещата щоб отой селянин побіг терміново продавати свої паї щоб не залишитися без штанів,а ось ообо упоротим та при баблі вночі до хати завітають гості,а якщо не зрозуміє то за гостями приїдуть мусора.Хіба нащадки комуністів можуть по іншому?Тай золота момона вимагає від свого народу певних дій.Тому Коліївщина почнеться десь на наступну весну.
показати весь коментар
29.06.2021 11:54 Відповісти
Всё, понеслась...
показати весь коментар
29.06.2021 11:55 Відповісти
"Слуга народу" Гетманцев про введення ринку землі: 1 липня катастрофи не буде - вулицями сіл не бігатимуть озброєні іноземці та не змушуватимуть селян продавати землю - Цензор.НЕТ 4761
показати весь коментар
29.06.2021 11:55 Відповісти
а референдум беня не разрешает - "не на часi". та и зачем холопам волю давать - построил, приказал, землю скупил... самое опасно если будут скупать спекулянты для перепродажи. тогда еще один голодомор.
показати весь коментар
29.06.2021 11:57 Відповісти
"Слуга народу" Гетманцев про введення ринку землі: 1 липня катастрофи не буде - вулицями сіл не бігатимуть озброєні іноземці та не змушуватимуть селян продавати землю - Цензор.НЕТ 7257
показати весь коментар
29.06.2021 12:01 Відповісти
Точно. Достаточно ещё раз повысить в два раза тарифы, - и нищая голота сама продаст всё.
показати весь коментар
29.06.2021 12:07 Відповісти
- "А кто это ценит?!"😒
показати весь коментар
29.06.2021 12:09 Відповісти
Вы же сами существа поете про соблюдение Конституции. Как же она будет соблюдаться если вы ган₽оны приняли закон где земля СОБСТВЕННОСТЬ НАРОДА Украины будет продаваться ИНОСТРАНЦАМ? Это как,ублюдки? Почему не как в других НОРМАЛЬНЫХ государствах ТОЛЬКО гражданам Украины или государству Украины и НЕ более чем,например 50га. Зачем продавать землю транснациональным компаниям? Наших детей лишить клочка земли им принадлежащего? Для недалёких, для наглядности могу привести пример с "платным" пляжем. По закону МИНИМУМ 20% территории( какой урод это протащил?)должно предоставляться вне зависимости от статуса платный/ бесплатный. Вы можете воспользоваться этим правилом? Нет. Потому что морды,нанятые в охрану вас тупо туда недопустят,а полиции плевать( ведь ее "кормит" месные придержатели пляжей.)Но ПО ЗАКОНУ такое право есть. А теперь благодаря этим ТУПЫМ ублюдкам будут продавать по зоо тыс. Га в одни руки ВМЕСТЕ с ВАМИ,ВАШИМИ домами ВНУТРИ. Они поставят шлагбаумы и морд и вы тихо за 1 копейку продадите свою собственность( ибо вы полноценно ее не воспользуетесь) ,хотя вам расскажут что право то вы будете иметь,но по факту и морды и полиция и местные чинуши,на "корме" у этих владельцев сделают вас БОМЖАМИ( толкается месседж что, мол ,зачем вам собственное жилье,снимайте,будьте мобильными,ну как в США, миллионы бомжей на трейлерах). Я не против продажи земли НО ТОЛЬКО гражданам Украины или государству и не более 50Га,что бы не давить фермеров и создавать работу людям. Надо заблокировать ТАКИЕ законы( тем более аудита ЗЕМЛИ НЕТ,это как вообще при сплошной коррупции земельку купят те кто больше даст?) Да и кризис когда валюты дешевеют что либо продавать надо быть полным дол&***** или предателем Украины.( но ситуация с дол&***** ответственности не снимает,что бы затем быть посаженным на кукан)
показати весь коментар
29.06.2021 12:11 Відповісти
их уже этих мелких фермеров и так задавили агрохолдинги, прощай земля. Села вымрут , бомжей добавится, а так то все нормально,да
показати весь коментар
29.06.2021 12:14 Відповісти
Гетманцев,судя по тому как ты обложил Украину налогами для привлечения инвесторов.То такие же противоречия в вашем Законе по земле
показати весь коментар
29.06.2021 12:23 Відповісти
Для кого не буде? Для України, чи для кагалу зелених потвор та їх хазяяїв?
показати весь коментар
29.06.2021 12:28 Відповісти
Ты, Гетманцев, такой же кретин, как и твой предводитель команчей...
показати весь коментар
29.06.2021 12:33 Відповісти
Он вовсе не кретин! Он наглый враг Украины и украинцем, хитро пользующийся моментом. Когда он что-то подлое затевает против Украины вместе с прочими либертарианцами, у него рожа такая, как будь-то он в анал какому-то слуге кончил.
показати весь коментар
29.06.2021 16:08 Відповісти
Однако, найдется немало таких, кого все это не удержит от галочки напротив фамилии наглого врага Украины, если второй фамилией в бюллетене будет фамилия Порошенко.
Вот такая херня, малята. Были готовы раньше и готовы сейчас жить в говне, лишь бы не Порох.
показати весь коментар
29.06.2021 16:41 Відповісти
Разумеется НЕ БУДУТ.
Неторопливо, тихой сапой, БАНКИ будут выдавать кредиты-ипотеки под залог земли.
А потом всю эту землю конфисковывать и складывать к себе в кубышку, как "фонд непойми-чего".
И владельцами земли будут неизвестные офшорные компании.
показати весь коментар
29.06.2021 12:47 Відповісти
Іноземці точно не прийдуть. Все скуплять Ахметов, Коломойський і Пінчук, під яких все це і затівалось.
показати весь коментар
29.06.2021 13:01 Відповісти
Ну и на выбирали вы идиотов, так мало, что сам дурак, так и всех дураками считает.
показати весь коментар
29.06.2021 13:02 Відповісти
Канєшна не будуть бігать. В мінюсті файлик замінять - і ти уже голодренєц
показати весь коментар
29.06.2021 14:28 Відповісти
Все дуже просто, землю скуплять наші шахраї через підставних осіб, а потім перепродадуть іноземним громадянам.
показати весь коментар
29.06.2021 14:59 Відповісти
Правильно! Никто из тех, кто голосовали за ЗЕконы о "рынке" земли, а уж тем более верхушка криворогих компрадоров, даже не думают о земле как нормальные хозяева, озабоченные тем, как сохранить продуктивность земельных, лесных и водных ресурсов и как одновременно получать доход с их правильной эксплуатации. Озабочены они одним - как максимально наварить на спекуляциях, пользуясь тем что они власть в стране. Им вся Украина похер, а не только земля. Они на страну смотрят, как кочевая орда на добычу.
показати весь коментар
29.06.2021 16:17 Відповісти
Гетьманцева в тюрьму !!!
показати весь коментар
29.06.2021 16:17 Відповісти
Моя б воля и возможность, я этого врага Украины без суда повесил бы на ближайшем подходящем дереве.
показати весь коментар
29.06.2021 16:19 Відповісти
Какие они смелые за забором.Пусть приедет в село без охраны и убедит селян В ОДНОМ СЕЛЕ!
показати весь коментар
29.06.2021 16:22 Відповісти
 
 