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Тимошенко закликала українців не продавати землю: Зараз будуть скуповувати за безцінь

Тимошенко закликала українців не продавати землю: Зараз будуть скуповувати за безцінь

Лідерка фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко закликає українців не продавати землю.

Про це вона сказала журналістам у кулуарах Верховної Ради, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

За словами Тимошенко, зараз землю скуповуватимуть за безцінь і можуть залишити українців без грошей.

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"Кожна людина, яка поза Україною мріє зараз купити українську землю, завдяки спекулятивним операціям, має запам'ятати - влада в Україні зміниться, і ця земля буде повернута назад. ... Українська земля - ​​лише українцям", - наголосила лідерка "Батьківщини".

За її словами, "слуги народу" через ЦВК заборонили проводити референдум щодо продажу землі.

"Нам з вами не можна здаватися, ми не зупиняємося і будемо боротися за те, щоб КСУ визнав закон про продаж землі неконституційним", - звернулася Тимошенко до українців і додала, що її політична сила відкриває гарячу телефонну лінію, куди можна буде звернутися щодо земельних питань.

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Топ коментарі
+27
Тимошенко призвала украинцев не продавать землю: Сейчас будут скупать за бесценок - Цензор.НЕТ 4370
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01.07.2021 12:52
+21
ой чет у меня большие сомнения по поводу Юли, что она так сильно болеет за Украину... не верю! видать просто бортонули от пирога, вот и беситься старая!
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01.07.2021 12:45
+16
А как люди могут сделать выбор если 4 медиамагната ( Беня Ахметов Пинчук Фирташ) подмяли под себя информационный простир и задалбывают людям мозги ?
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01.07.2021 12:49
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Сейчас будут скупать за бесценок!
А позже, будут просто "отжимать".
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01.07.2021 14:07 Відповісти
Скільки землі в неї самої?
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01.07.2021 14:17 Відповісти
Нема вже чого продавати . Хто хотів продати , вже давно її продав . .
І завсім не за - безцінок ,, що за маячня . !? .
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01.07.2021 14:24 Відповісти
Баба Жуля
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01.07.2021 14:55 Відповісти
Баба Юла розкаже про нєсправєдлівость і пару казок на ніч розкаже також.
Після клоуна навіть вона меркне зі своєю жагою до популярності
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01.07.2021 15:03 Відповісти
кловун -то про парашенка!!!
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01.07.2021 15:34 Відповісти
Юля права. Спешить не надо. Быстрее всего отменят этот закон и проведут референдум.
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01.07.2021 15:17 Відповісти
референдум стоїть державі більше 15 мільярдів і т.д..-дєлайтє ваші ставкі!
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01.07.2021 15:33 Відповісти
Тимошенко закликала українців не продавати землю: Зараз будуть скуповувати за безцінь - Цензор.НЕТ 6976
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01.07.2021 15:32 Відповісти
Мораторій по продажу землі в Україні повинен продовжуватись доки середня зарплатня в Україні не стане 800 Євро у місяць після вирахунку податків
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01.07.2021 15:43 Відповісти
а ви собі 2 га приватизували -вивели з сільгоспризначення-і продали під забудову?
-ні?-а як же тоді сотні родичів сироти і подільника юльки того самого ляшка...отримували по два га і якимось чином повиводили з сільгоспризначення і ....так ще й при околицях міста)
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01.07.2021 16:37 Відповісти
Бо вони не Зе елехторат, мабуть тому.
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01.07.2021 17:08 Відповісти
ШАНОВНІ з розумінням і в ІГНОР тролів олігархічної БАНДИ
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01.07.2021 17:30 Відповісти
Не слушайте вы эту воровку Каптельман-Лазаренко-Тимошенко!!Она уже скупила все пахотные земли юга Украины!! Теперь хочет ещё и другие области подмять по себя!!
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01.07.2021 18:36 Відповісти
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