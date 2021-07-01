Тимошенко закликала українців не продавати землю: Зараз будуть скуповувати за безцінь
Лідерка фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко закликає українців не продавати землю.
Про це вона сказала журналістам у кулуарах Верховної Ради, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.
За словами Тимошенко, зараз землю скуповуватимуть за безцінь і можуть залишити українців без грошей.
"Кожна людина, яка поза Україною мріє зараз купити українську землю, завдяки спекулятивним операціям, має запам'ятати - влада в Україні зміниться, і ця земля буде повернута назад. ... Українська земля - лише українцям", - наголосила лідерка "Батьківщини".
За її словами, "слуги народу" через ЦВК заборонили проводити референдум щодо продажу землі.
"Нам з вами не можна здаватися, ми не зупиняємося і будемо боротися за те, щоб КСУ визнав закон про продаж землі неконституційним", - звернулася Тимошенко до українців і додала, що її політична сила відкриває гарячу телефонну лінію, куди можна буде звернутися щодо земельних питань.
Будь ласка, зачекайте...
А позже, будут просто "отжимать".
І завсім не за - безцінок ,, що за маячня . !? .
Після клоуна навіть вона меркне зі своєю жагою до популярності
-ні?-а як же тоді сотні родичів сироти і подільника юльки того самого ляшка...отримували по два га і якимось чином повиводили з сільгоспризначення і ....так ще й при околицях міста)