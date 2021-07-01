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ликвидация (3140) Донбасс (26950) потери (4272) наемники рф (2053) Нещадим Сергей (9)

Потери российских оккупантов за июнь на Донбассе: 33 "двухсотых", 44 раненых

Потери российских оккупантов за июнь на Донбассе: 33

С 27 июля 2020 года на Донбассе безвозвратные потери российских оккупантов составили 292 наемника.

Об этом сообщил офицер украинской разведки Сергей Нещадим, информирует Цензор.НЕТ.

"Потери орков с 01.06.21 по 30.06.21 - 77 человек, не боевые:

Безвозвратные (200) - 33,

Санитарные (300) - 44.

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Потери с 27.07.20 по 30.06.21- 652 человека:

Безвозвратные (200) -292 (не боевые 283, боевые 9),

Санитарные (300) - 360 (не боевые 353, боевые 7).

ОВТ - 13 ед. (ББМ - 1, БПЛА - 7, АТТ - 5)", - рассказал он.

Потери российских оккупантов за июнь на Донбассе: 33 двухсотых, 44 раненых 01

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Топ комментарии
+6
Втрати російських окупантів за червень на Донбасі: 33 "двохсотих", 44 поранених - Цензор.НЕТ 3692
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01.07.2021 14:11
+5
За месяц 77 не боевых? Они там что, в русскую рулетку играют?
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01.07.2021 13:02
+4
Наикрепчайшего здоровья подохшим
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01.07.2021 13:03
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енот выйдет?
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01.07.2021 12:58 Ответить
Бойові 9. Заради цього ганяти єнота?
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01.07.2021 13:00 Ответить
Втрати російських окупантів за червень на Донбасі: 33 "двохсотих", 44 поранених - Цензор.НЕТ 2669
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01.07.2021 21:50 Ответить
Нада пірістать стрілять.
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01.07.2021 12:58 Ответить
Потери российских оккупантов за июнь на Донбассе: 33 "двухсотых", 44 раненых - Цензор.НЕТ 299
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01.07.2021 12:59 Ответить
За месяц 77 не боевых? Они там что, в русскую рулетку играют?
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01.07.2021 13:02 Ответить
Ковид наверное +жара и пьяные утопленники.
В той же армии рашистов падёж от "небоевых" почти 1% от численности в год.
Для них это норма.
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01.07.2021 13:18 Ответить
После многолетнего татаро-монгольского ига в мордоре путем неестественного отбора закрепились два гена: агрессивности и раболепия. Пока этот генетический мусор не будет вычищен из нации, все соседи этой страны-опухоли будут вынуждены защищать себя от постоянной агрессии с целью насаждения своих рабских традиций.
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01.07.2021 13:03 Ответить
Наикрепчайшего здоровья подохшим
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01.07.2021 13:03 Ответить
Хороший русский - утилизированный русский! Аксиома 2014-го года.
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01.07.2021 13:13 Ответить
Русский хорошим быть не может. Даже мертвый, он все равно воняет.
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01.07.2021 13:16 Ответить
- Бог помочь! Носить бы вам - не переносить, возить бы - не перевозить!

(з російської казки)
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01.07.2021 13:44 Ответить
мало...бажаю подвоїти
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01.07.2021 13:49 Ответить
Смерть російсько-фашистським змгабникам .
СЛАВА УКРАЇНІ !!!
Перемога буде за нами !!!
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01.07.2021 13:58 Ответить
Героям слава !!
Смерть російським катам на українській землі !!
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01.07.2021 15:00 Ответить
Втрати російських окупантів за червень на Донбасі: 33 "двохсотих", 44 поранених - Цензор.НЕТ 3692
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01.07.2021 14:11 Ответить
При Порохе практически каждый день были боевые! И с видео...
Сейчас загнувшимся от ковид и пьянки оркам довольны.
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01.07.2021 14:21 Ответить
Маловато будет

https://youtu.be/imeNqtlMhZI
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01.07.2021 16:10 Ответить
 
 