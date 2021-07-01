Потери российских оккупантов за июнь на Донбассе: 33 "двухсотых", 44 раненых
С 27 июля 2020 года на Донбассе безвозвратные потери российских оккупантов составили 292 наемника.
Об этом сообщил офицер украинской разведки Сергей Нещадим, информирует Цензор.НЕТ.
"Потери орков с 01.06.21 по 30.06.21 - 77 человек, не боевые:
Безвозвратные (200) - 33,
Санитарные (300) - 44.
Потери с 27.07.20 по 30.06.21- 652 человека:
Безвозвратные (200) -292 (не боевые 283, боевые 9),
Санитарные (300) - 360 (не боевые 353, боевые 7).
ОВТ - 13 ед. (ББМ - 1, БПЛА - 7, АТТ - 5)", - рассказал он.
Топ комментарии
+6 Zelya Vsyo
показать весь комментарий01.07.2021 14:11
+5 Дід Панас ccec527d
показать весь комментарий01.07.2021 13:02
+4 Андрей Васильев 6ca42316
показать весь комментарий01.07.2021 13:03
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В той же армии рашистов падёж от "небоевых" почти 1% от численности в год.
Для них это норма.
(з російської казки)
СЛАВА УКРАЇНІ !!!
Перемога буде за нами !!!
Смерть російським катам на українській землі !!
Сейчас загнувшимся от ковид и пьянки оркам довольны.
https://youtu.be/imeNqtlMhZI