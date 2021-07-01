Путин пообещал всесторонне помогать Лукашенко в условиях санкций ЕС

Президент России Владимир Путин пообещал захватившему власть в Беларуси "президенту" Александру Лукашенко продолжить оказание всесторонней помощи. Особенно после того, как Евросоюз ввел новые санкции против Беларуси.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом он заявил на форуме регионов России и Беларуси.

В частности, на форуме он снова вспомнил Вторую мировую войну и отметил необходимость сохранения памяти об общем прошлом. Он также назвал белорусов и россиян "наследниками поколения победителей", на которых лежит ответственность сохранение традиций боевого братства и взаимовыручки.

"Поэтому мы продолжим оказывать всестороннюю помощь братскому белорусскому народу в нынешней не самой простой внутриполитической обстановке в Беларуси, в условиях непрекращающегося санкционного и политического давления, упорных попыток извне раскачать ситуации. Поддерживаем и будем поддерживать белорусских друзей в противостоянии санкционным ограничениям, введенным Евросоюзом", - отметил Путин.

Отмечается, что в форуме также принимает участие и сам Лукашенко.

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