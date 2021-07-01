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Путін пообіцяв усебічно допомагати Лукашенку в умовах санкцій ЄС

Путін пообіцяв усебічно допомагати Лукашенку в умовах санкцій ЄС

Президент Росії Володимир Путін пообіцяв "президентові" Олександру Лукашенку, який захопив владу в Білорусі, продовжити надання всебічної допомоги. Особливо після того, як Євросоюз ввів нові санкції проти Білорусі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це він заявив на форумі регіонів Росії і Білорусі.

Зокрема, на форумі він знову згадав Другу світову війну і наголосив на необхідності збереження пам'яті про спільне минуле. Він також назвав білорусів і росіян "спадкоємцями покоління переможців", на яких лежить відповідальність збереження традицій бойового братерства і взаємовиручки.

"Тому ми продовжимо надавати всебічну допомогу братському білоруському народу в нинішній не найпростішій внутрішньополітичній ситуації в Білорусі, в умовах безперервного санкційного і політичного тиску, наполегливих спроб ззовні розгойдати ситуацію. Підтримуємо і будемо підтримувати білоруських друзів у протистоянні санкційним обмеженням, запровадженим Євросоюзом", - зазначив Путін.

Зазначають, що у форумі також бере участь і сам Лукашенко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Путін запевняє, що Росія адаптувалася до режиму санкцій: "Обмеження навіть пішли на користь". ВIДЕО
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Топ коментарі
+6
"всесторонне" - и спереди, и сзади
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01.07.2021 13:13
+5
Боже, бережi Украiну от подобной помощи.
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01.07.2021 13:16
+4
Путин пообещал всесторонне помогать Лукашенко в условиях санкций ЕС - Цензор.НЕТ 8493
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01.07.2021 13:15
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"всесторонне" - и спереди, и сзади
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01.07.2021 13:13 Відповісти
Путин пообещал всесторонне помогать Лукашенко в условиях санкций ЕС - Цензор.НЕТ 8493
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01.07.2021 13:15 Відповісти
интересно , они без клизмы ?
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01.07.2021 13:16 Відповісти
Боже, бережi Украiну от подобной помощи.
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01.07.2021 13:16 Відповісти
Путин заботится о своих слугах . Путин просил Лукашенко поддержать Зеленского "по-отечески" и Лукашенко это выполнил.
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01.07.2021 13:18 Відповісти
Биба и Боба, ну вы знаете дальше
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01.07.2021 13:19 Відповісти
конечно, пуйло пообещает все, что угодно... теперь он не один с санкциями, теперь у них с тараканом целый проффсоюз... и на душе убийце становится легче...
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01.07.2021 13:20 Відповісти
Беларусь похоронить,
братский нож в неё вонзить,
бросить круг спасательный -
чугунный обязательно,
язык забудьте белорусский
сябры, ведь это ж так по - руSSки ...
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01.07.2021 13:20 Відповісти
Путін пообіцяв усебічно допомагати Лукашенку в умовах санкцій ЄС - Цензор.НЕТ 3750
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01.07.2021 13:21 Відповісти
Уверен, что оно и Бен Ладану помогало. Просто не афишировал.
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01.07.2021 13:24 Відповісти
это как "быть уверенным" шо Китай помогает "кндр" - вы просто Нострадамус, мсье))
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01.07.2021 13:40 Відповісти
Сравнение ваше, не корректно. Т.к. Китай никогда не скрывал свою помощь КНДР. Более того, в ООН Китай частенько выступает вместо и от имени КНДР. С Путей и Ладаном история совершенно другая. КНДР - это какое никакое, но государство, а Бен Ладан - терроризм в чистом виде, и связь с ним - это зашквар зашкварный. Поэтому все очень шифровано и сложно. Истину (с доказательствами) знает наверное только ЦРУ. Но озвучить не может, т.к. сказав "А" придется говорить и "Б". А к "Б" против россии, США не готовы.
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01.07.2021 13:58 Відповісти
ну так кндр пока шо не берет за ся ответственность за теракты - брала бы - то Китай мигом бы сказал как тот же путин за крым как фразу какую то - "кошелек, какой кошелек"?

цру тока знает?
ну ток Боинг кто сбил ваще никогда не докажут, подозреваемый видите ли не признается, а цру - знает но против рашки ссыт.
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01.07.2021 14:52 Відповісти
Я не говорил, что "ЦРУ сцыт". Там очень сложный клубок политики и экономики. Прежде всего экономики. Зачем, например, США нефть по 150$ за баррель? Знаем ... плавали ... не понравилось.
А по Боингу, ты прав: знать и суметь доказать, это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Чем и пользуется путин.
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01.07.2021 15:05 Відповісти
Ну все печатают таблички Минский Федеральный округ
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01.07.2021 13:25 Відповісти
Путін пообіцяв усебічно допомагати Лукашенку в умовах санкцій ЄС - Цензор.НЕТ 3710
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01.07.2021 13:32 Відповісти
Вот чего не отнимешь, то это, шо в преступном мире в беде не бросают сразу, понимают, работа у них опасеая, незаконная, и тем более, когда оба серийных убийц идут по уголовнрй статье, вариантов нет, надо идти до конца.
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01.07.2021 13:38 Відповісти
Вот и отлличноооо!!! Это еще одно....белорусское болото, куда должно засосать Россию....по самую дыхалку, чтобы мало не показалось.
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01.07.2021 13:51 Відповісти
И жениться обещал...
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01.07.2021 16:17 Відповісти
2 сапога
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01.07.2021 16:32 Відповісти
Так пуйло -*****, под мнимой помощью., окончательно наденет петлю на шею Беларуси!! Этот недоделанный карлик Путин , ещё тот фашист-рашист-окупан, со стажем!!
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01.07.2021 16:36 Відповісти
 
 