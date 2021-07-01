Путін пообіцяв усебічно допомагати Лукашенку в умовах санкцій ЄС

Президент Росії Володимир Путін пообіцяв "президентові" Олександру Лукашенку, який захопив владу в Білорусі, продовжити надання всебічної допомоги. Особливо після того, як Євросоюз ввів нові санкції проти Білорусі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це він заявив на форумі регіонів Росії і Білорусі.

Зокрема, на форумі він знову згадав Другу світову війну і наголосив на необхідності збереження пам'яті про спільне минуле. Він також назвав білорусів і росіян "спадкоємцями покоління переможців", на яких лежить відповідальність збереження традицій бойового братерства і взаємовиручки.

"Тому ми продовжимо надавати всебічну допомогу братському білоруському народу в нинішній не найпростішій внутрішньополітичній ситуації в Білорусі, в умовах безперервного санкційного і політичного тиску, наполегливих спроб ззовні розгойдати ситуацію. Підтримуємо і будемо підтримувати білоруських друзів у протистоянні санкційним обмеженням, запровадженим Євросоюзом", - зазначив Путін.

Зазначають, що у форумі також бере участь і сам Лукашенко.

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