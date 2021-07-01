Путін пообіцяв усебічно допомагати Лукашенку в умовах санкцій ЄС
Президент Росії Володимир Путін пообіцяв "президентові" Олександру Лукашенку, який захопив владу в Білорусі, продовжити надання всебічної допомоги. Особливо після того, як Євросоюз ввів нові санкції проти Білорусі.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це він заявив на форумі регіонів Росії і Білорусі.
Зокрема, на форумі він знову згадав Другу світову війну і наголосив на необхідності збереження пам'яті про спільне минуле. Він також назвав білорусів і росіян "спадкоємцями покоління переможців", на яких лежить відповідальність збереження традицій бойового братерства і взаємовиручки.
"Тому ми продовжимо надавати всебічну допомогу братському білоруському народу в нинішній не найпростішій внутрішньополітичній ситуації в Білорусі, в умовах безперервного санкційного і політичного тиску, наполегливих спроб ззовні розгойдати ситуацію. Підтримуємо і будемо підтримувати білоруських друзів у протистоянні санкційним обмеженням, запровадженим Євросоюзом", - зазначив Путін.
Зазначають, що у форумі також бере участь і сам Лукашенко.
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братский нож в неё вонзить,
бросить круг спасательный -
чугунный обязательно,
язык забудьте белорусский
сябры, ведь это ж так по - руSSки ...
цру тока знает?
ну ток Боинг кто сбил ваще никогда не докажут, подозреваемый видите ли не признается, а цру - знает но против рашки ссыт.
А по Боингу, ты прав: знать и суметь доказать, это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Чем и пользуется путин.