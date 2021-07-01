РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8540 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 049 24
карантин (16728) ЦОЗ (269) COVID-19 (18606) коронавирус (17040)

Заболеваемость COVID-19 снижается, рост можно ожидать осенью, - ЦОЗ

Заболеваемость COVID-19 снижается, рост можно ожидать осенью, - ЦОЗ

Эксперты Центра общественного здоровья считают, что рост заболеваемости коронавирусом можно ожидать осенью.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявила заведующая отделом организации эпиднадзора ЦОЗ Оксана Кошалко.

"Сейчас мы регистрируем стабильное снижение. В ближайшее время подъема заболеваемости не ожидается", - отметила Кошалко.

По ее словам, за последние сутки в стране зафиксировано около 700 случаев заболевания. В то же время вместе снижаются показатель смертности и другие эпидпоказатели, в частности, динамика роста, загруженность ковидных коек и количество госпитализаций в сутки.

Вместе с тем Кошалко подчеркнула, что карантинные ограничения никто не отменял и их соблюдение поможет встретить новую волну COVID-19.

"Летом мы не ожидаем подъема, но ожидаем подъем заболеваемости осенью", - сказала она.

В ЦОЗ добавили, что появление в Украине индийского штамма "дельта" - это только вопрос времени, но вакцинация от двумя дозами вакцины значительно снижает вероятность неблагоприятного течения коронавирусной инфекции, вызванной этим штаммом.

Она также подчеркнула необходимость вакцинироваться от гриппа в предстоящем эпидсезоне.

Читайте: Стартовала пилотная эксплуатация ковидных сертификатов в Украине, - директор ЦОЗ Родина

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+2
Сукупні статки всіх доларових мільйонерів світу в 2020 році збільшилася на 7,6% і склали $79,6 трлн, йдеться в щорічній доповіді World Wealth Report компанії Capgemini SA, передає https://www.interfax.ru/world/774705 Інтерфакс .
Кількість заможних людей (high-net-worth individual, HNWI) підвищилася на 6,3% - до 20,8 млн осіб. Зростанню багатства сприяв істотний підйом фондових ринків, зазначений у минулому році. Ось все що потрібно знати про "пандемію".

Чому ніхто не задавав питання, чому всі фондові ринки спокійно пережили цю "пандемію", чому жоден аеропорт чи авіокомпанія не збанкротіли і навіть не нили, що їм не має за що утримувати робочий персонал і вони вимушені йти на масові скорочення? Чому жодне велике підприємство, банк, чи спортивні клуби не збанкротіли? Це ж "пандемія" !!! Фондові ринки мали б по всіх законах економіки в перші ж дні оголошення пандемії обвалитися і призвести до економічної світової кризи. Все зупинили на два роки, а нічого такого не сталося. Окрім того, що збідніли всі крім багатіїв і привчили тягати бездумно тряпки на мордах і привчають ширятися по команді.
показать весь комментарий
01.07.2021 13:40
+1
Ці вигадані, намальовані ВОЗом в фотошопі штами передаються лише через дебіловізор: з однієї пустої голови в іншу.
показать весь комментарий
01.07.2021 15:42
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Сукупні статки всіх доларових мільйонерів світу в 2020 році збільшилася на 7,6% і склали $79,6 трлн, йдеться в щорічній доповіді World Wealth Report компанії Capgemini SA, передає https://www.interfax.ru/world/774705 Інтерфакс .
Кількість заможних людей (high-net-worth individual, HNWI) підвищилася на 6,3% - до 20,8 млн осіб. Зростанню багатства сприяв істотний підйом фондових ринків, зазначений у минулому році. Ось все що потрібно знати про "пандемію".

Чому ніхто не задавав питання, чому всі фондові ринки спокійно пережили цю "пандемію", чому жоден аеропорт чи авіокомпанія не збанкротіли і навіть не нили, що їм не має за що утримувати робочий персонал і вони вимушені йти на масові скорочення? Чому жодне велике підприємство, банк, чи спортивні клуби не збанкротіли? Це ж "пандемія" !!! Фондові ринки мали б по всіх законах економіки в перші ж дні оголошення пандемії обвалитися і призвести до економічної світової кризи. Все зупинили на два роки, а нічого такого не сталося. Окрім того, що збідніли всі крім багатіїв і привчили тягати бездумно тряпки на мордах і привчають ширятися по команді.
показать весь комментарий
01.07.2021 13:40 Ответить
Перелік 34 збанкрутілих авіакомпаній за посиланням.
https://lowcost.ua/airlines-bankruptcy-2020/ 2020 рік видався складним для усього світу,а особливо для туристичної галузі та зокрема авіаперевізників. Так, зважаючи на значне падіння попиту на авіаперельоти у зв'язку із пандемією коронавірусу більше 30 авіакомпаній збанкрутували чи припинили свою діяльність.
показать весь комментарий
01.07.2021 15:06 Ответить
По перше це малі малоприбуткові і до пандемії компанії, їх і скупили чи скуплять за безцінь. Бо найкраще збагачуватися під час криз, війн та "пандемій". По друге що з фондовим ринком, банками, спортивними клубами футбольніми, баскетбольними, хокейніми, що з кінокомпаніями? А ну, давай подивимося на ситуацію тут.
показать весь комментарий
01.07.2021 16:45 Ответить
З ціною на енергоносії нафту, газ. Що там з цінами?
показать весь комментарий
01.07.2021 16:46 Ответить
№4 В наведеному списку
https://lowcost.ua/flybe-bankruptcy/ Найбільша регіональна авіакомпанія Європи, британська Flybe, сьогодні оголосила банкрутство. Понад 2000 працівників авіакомпанії втратили роботу після того, як всі рейси Flybe були скасовані, а флот з 60 літаків залишився стояти в аеропортах.

Ще не набридло тобі брехати?
показать весь комментарий
01.07.2021 16:51 Ответить
№3 В наведеному списку
https://lowcost.ua/air-italy-will-end-operations/ Друга за величиною авіакомпанія Італії Air Italy припиняє свою діяльність. Ліквідувати компанію вирішили після зборів акціонерів Alisarda та Qatar Airways. Про припинення діяльності авіакомпанія Air Italy оголосила 11 лютого, опублікувавши заяву на офіційному веб-сайті.

Їж, не обляпайся.
показать весь комментарий
01.07.2021 16:53 Ответить
Крапля в морі. Притрушений ти "пандемією", що по тому питанню, що я запитав нижче? Ти взагалі знаєш, що таке справжня пандемія чи справжня війна? І по результатах збагачення за період 2019-2021рр та збідніння ми бачимо, що такі "пандемії" є дуже вигідним та прибутковим ділом. І як легко зараз за допомогою ЗМІ, Інтернету та продажних чиновників і таких ідіотів як ти з простих приматів зробити баранів.
показать весь комментарий
01.07.2021 17:00 Ответить
Ти заявляв, що не збанкрутіла жодна авіакомпанія. А їх збанкрутіло більше трьох десятків в тому числі https://lowcost.ua/flybe-bankruptcy/ Найбільша регіональна авіакомпанія Європи, британська Flybe . Так що іди брехаити до бабок біля під"їзду.
показать весь комментарий
01.07.2021 17:04 Ответить
Вони і до "пандемії" банкротували. І повторюся, що те, що ти навів це крапля в морі. Нуль. Такий як і ти. Що там по всьому іншому? І взагалі ти вже ширнувся чи ти записався і чекаєш своєї черги?
показать весь комментарий
01.07.2021 17:09 Ответить
Я вчора пройшов щеплення першою дозою.
показать весь комментарий
01.07.2021 17:15 Ответить
Молодець. Я тебе вітаю. Маску тепер можеш знімати чи ще ні? Перша доза завжди безкоштовна..... Ти Євро 2021 дивишся? Що там на стадіонах всі вакциновані?
показать весь комментарий
01.07.2021 17:20 Ответить
А я зараз без маски.
Це ти натякаєш на 86 захворілих фінських вболівальників? Да, невдало вони повийожувалися...
показать весь комментарий
01.07.2021 17:33 Ответить
І чемпіонат проходить по всій Європі. Баран ти примітивний. Якщо ти ще досі не зрозумів, то цей вірус запустили не для того, щоб раби вимерли, а для того щоб постригти рабів, загнать їх в стойло і проколоть, щоб вони звикли далі жити не тільки за циферки на кредитних картках, а і за укольчик....
показать весь комментарий
01.07.2021 17:39 Ответить
Ти це під столом у Білла Гейтса підслухав? А що ти там робив?
показать весь комментарий
01.07.2021 17:46 Ответить
Дурнику, ти не виліковний і від дурості страшної та безнадійної хвороби людство скільки існує страждає постійно, і вакцини від цієї справді страшної хвороби ніколи нажаль не винайдуть....
показать весь комментарий
01.07.2021 17:52 Ответить
Ти помиляєшся. Манію величі непогано лікують, але не всіх страждальців ще виловили. І ти яскравий цьому приклад.
показать весь комментарий
01.07.2021 17:58 Ответить
Flybe стала однією з перших авіакомпаній, які припинили польоти з моменту появи коронавірусу в Китаї. Нова глобальна епідемія все більше впливає на подорожі. Авіакомпанії по всьому світу скасовують рейси, через зниження попиту на квитки. Хоча коронавірус, ймовірно, погіршив фінансовий стан перевізника, Flybe вже давно потрапила у https://lowcost.ua/flybe-financial-emergency/ фінансову турбулентність . Клоун ти коронавірусний. Запамятай цей проект злочинний соціальний експеримент пройде, а твоя тупість та деградованість вже ніколи.
показать весь комментарий
01.07.2021 17:12 Ответить
Це якось відміняе факт того, що про відсутність банкруцтв авіакомпаній під час пандемії ти збрехав?
показать весь комментарий
01.07.2021 17:16 Ответить
Да как раз осенью. Границы с лаптестаном и Крымом нараспашку, в тот момент когда там новый штамм Дельта вовсю расходится. Ближе к августу как бы не получить и нам его в лучшем виде.
показать весь комментарий
01.07.2021 14:58 Ответить
Ці вигадані, намальовані ВОЗом в фотошопі штами передаються лише через дебіловізор: з однієї пустої голови в іншу.
показать весь комментарий
01.07.2021 15:42 Ответить
 
 