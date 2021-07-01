Заболеваемость COVID-19 снижается, рост можно ожидать осенью, - ЦОЗ

Эксперты Центра общественного здоровья считают, что рост заболеваемости коронавирусом можно ожидать осенью.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявила заведующая отделом организации эпиднадзора ЦОЗ Оксана Кошалко.

"Сейчас мы регистрируем стабильное снижение. В ближайшее время подъема заболеваемости не ожидается", - отметила Кошалко.

По ее словам, за последние сутки в стране зафиксировано около 700 случаев заболевания. В то же время вместе снижаются показатель смертности и другие эпидпоказатели, в частности, динамика роста, загруженность ковидных коек и количество госпитализаций в сутки.

Вместе с тем Кошалко подчеркнула, что карантинные ограничения никто не отменял и их соблюдение поможет встретить новую волну COVID-19.

"Летом мы не ожидаем подъема, но ожидаем подъем заболеваемости осенью", - сказала она.

В ЦОЗ добавили, что появление в Украине индийского штамма "дельта" - это только вопрос времени, но вакцинация от двумя дозами вакцины значительно снижает вероятность неблагоприятного течения коронавирусной инфекции, вызванной этим штаммом.

Она также подчеркнула необходимость вакцинироваться от гриппа в предстоящем эпидсезоне.

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