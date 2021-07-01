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Захворюваність COVID-19 знижується, зростання можна очікувати восени, - ЦОЗ

Захворюваність COVID-19 знижується, зростання можна очікувати восени, - ЦОЗ

Експерти Центру громадського здоров'я вважають, що зростання захворюваності коронавірусом можна очікувати восени.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявила завідувачка відділом організації епіднагляду ЦОЗ Оксана Кошалко.

"Зараз ми реєструємо стабільне зниження. Найближчим часом підйому захворюваності не очікується", - зазначила Кошалко.

За її словами, за останню добу в країні зафіксовано близько 700 випадків захворювання. Водночас разом знижуються показник смертності та інші епідпоказники, зокрема, динаміка зростання, завантаженість ковідних ліжок і кількість госпіталізацій на добу.

Разом із тим Кошалко наголосила, що карантинні обмеження ніхто не відміняв і їх дотримання допоможе зустріти нову хвилю COVID-19.

"Влітку ми не очікуємо підйому, але очікуємо підйом захворюваності восени", - сказала вона.

У ЦГЗ додали, що поява в Україні індійського штаму "дельта" - це тільки питання часу, але вакцинація двома дозами вакцини значно знижує ймовірність несприятливого перебігу коронавірусної інфекції, викликаної цим штамом.

Вона також наголосила на необхідності вакцинуватися від грипу в майбутньому епідсезоні.

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Топ коментарі
+2
Сукупні статки всіх доларових мільйонерів світу в 2020 році збільшилася на 7,6% і склали $79,6 трлн, йдеться в щорічній доповіді World Wealth Report компанії Capgemini SA, передає https://www.interfax.ru/world/774705 Інтерфакс .
Кількість заможних людей (high-net-worth individual, HNWI) підвищилася на 6,3% - до 20,8 млн осіб. Зростанню багатства сприяв істотний підйом фондових ринків, зазначений у минулому році. Ось все що потрібно знати про "пандемію".

Чому ніхто не задавав питання, чому всі фондові ринки спокійно пережили цю "пандемію", чому жоден аеропорт чи авіокомпанія не збанкротіли і навіть не нили, що їм не має за що утримувати робочий персонал і вони вимушені йти на масові скорочення? Чому жодне велике підприємство, банк, чи спортивні клуби не збанкротіли? Це ж "пандемія" !!! Фондові ринки мали б по всіх законах економіки в перші ж дні оголошення пандемії обвалитися і призвести до економічної світової кризи. Все зупинили на два роки, а нічого такого не сталося. Окрім того, що збідніли всі крім багатіїв і привчили тягати бездумно тряпки на мордах і привчають ширятися по команді.
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01.07.2021 13:40
+1
Ці вигадані, намальовані ВОЗом в фотошопі штами передаються лише через дебіловізор: з однієї пустої голови в іншу.
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01.07.2021 15:42
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Сукупні статки всіх доларових мільйонерів світу в 2020 році збільшилася на 7,6% і склали $79,6 трлн, йдеться в щорічній доповіді World Wealth Report компанії Capgemini SA, передає https://www.interfax.ru/world/774705 Інтерфакс .
Кількість заможних людей (high-net-worth individual, HNWI) підвищилася на 6,3% - до 20,8 млн осіб. Зростанню багатства сприяв істотний підйом фондових ринків, зазначений у минулому році. Ось все що потрібно знати про "пандемію".

Чому ніхто не задавав питання, чому всі фондові ринки спокійно пережили цю "пандемію", чому жоден аеропорт чи авіокомпанія не збанкротіли і навіть не нили, що їм не має за що утримувати робочий персонал і вони вимушені йти на масові скорочення? Чому жодне велике підприємство, банк, чи спортивні клуби не збанкротіли? Це ж "пандемія" !!! Фондові ринки мали б по всіх законах економіки в перші ж дні оголошення пандемії обвалитися і призвести до економічної світової кризи. Все зупинили на два роки, а нічого такого не сталося. Окрім того, що збідніли всі крім багатіїв і привчили тягати бездумно тряпки на мордах і привчають ширятися по команді.
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01.07.2021 13:40 Відповісти
Перелік 34 збанкрутілих авіакомпаній за посиланням.
https://lowcost.ua/airlines-bankruptcy-2020/ 2020 рік видався складним для усього світу,а особливо для туристичної галузі та зокрема авіаперевізників. Так, зважаючи на значне падіння попиту на авіаперельоти у зв'язку із пандемією коронавірусу більше 30 авіакомпаній збанкрутували чи припинили свою діяльність.
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01.07.2021 15:06 Відповісти
По перше це малі малоприбуткові і до пандемії компанії, їх і скупили чи скуплять за безцінь. Бо найкраще збагачуватися під час криз, війн та "пандемій". По друге що з фондовим ринком, банками, спортивними клубами футбольніми, баскетбольними, хокейніми, що з кінокомпаніями? А ну, давай подивимося на ситуацію тут.
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01.07.2021 16:45 Відповісти
З ціною на енергоносії нафту, газ. Що там з цінами?
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01.07.2021 16:46 Відповісти
№4 В наведеному списку
https://lowcost.ua/flybe-bankruptcy/ Найбільша регіональна авіакомпанія Європи, британська Flybe, сьогодні оголосила банкрутство. Понад 2000 працівників авіакомпанії втратили роботу після того, як всі рейси Flybe були скасовані, а флот з 60 літаків залишився стояти в аеропортах.

Ще не набридло тобі брехати?
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01.07.2021 16:51 Відповісти
№3 В наведеному списку
https://lowcost.ua/air-italy-will-end-operations/ Друга за величиною авіакомпанія Італії Air Italy припиняє свою діяльність. Ліквідувати компанію вирішили після зборів акціонерів Alisarda та Qatar Airways. Про припинення діяльності авіакомпанія Air Italy оголосила 11 лютого, опублікувавши заяву на офіційному веб-сайті.

Їж, не обляпайся.
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01.07.2021 16:53 Відповісти
Крапля в морі. Притрушений ти "пандемією", що по тому питанню, що я запитав нижче? Ти взагалі знаєш, що таке справжня пандемія чи справжня війна? І по результатах збагачення за період 2019-2021рр та збідніння ми бачимо, що такі "пандемії" є дуже вигідним та прибутковим ділом. І як легко зараз за допомогою ЗМІ, Інтернету та продажних чиновників і таких ідіотів як ти з простих приматів зробити баранів.
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01.07.2021 17:00 Відповісти
Ти заявляв, що не збанкрутіла жодна авіакомпанія. А їх збанкрутіло більше трьох десятків в тому числі https://lowcost.ua/flybe-bankruptcy/ Найбільша регіональна авіакомпанія Європи, британська Flybe . Так що іди брехаити до бабок біля під"їзду.
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01.07.2021 17:04 Відповісти
Вони і до "пандемії" банкротували. І повторюся, що те, що ти навів це крапля в морі. Нуль. Такий як і ти. Що там по всьому іншому? І взагалі ти вже ширнувся чи ти записався і чекаєш своєї черги?
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01.07.2021 17:09 Відповісти
Я вчора пройшов щеплення першою дозою.
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01.07.2021 17:15 Відповісти
Молодець. Я тебе вітаю. Маску тепер можеш знімати чи ще ні? Перша доза завжди безкоштовна..... Ти Євро 2021 дивишся? Що там на стадіонах всі вакциновані?
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01.07.2021 17:20 Відповісти
А я зараз без маски.
Це ти натякаєш на 86 захворілих фінських вболівальників? Да, невдало вони повийожувалися...
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01.07.2021 17:33 Відповісти
І чемпіонат проходить по всій Європі. Баран ти примітивний. Якщо ти ще досі не зрозумів, то цей вірус запустили не для того, щоб раби вимерли, а для того щоб постригти рабів, загнать їх в стойло і проколоть, щоб вони звикли далі жити не тільки за циферки на кредитних картках, а і за укольчик....
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01.07.2021 17:39 Відповісти
Ти це під столом у Білла Гейтса підслухав? А що ти там робив?
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01.07.2021 17:46 Відповісти
Дурнику, ти не виліковний і від дурості страшної та безнадійної хвороби людство скільки існує страждає постійно, і вакцини від цієї справді страшної хвороби ніколи нажаль не винайдуть....
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01.07.2021 17:52 Відповісти
Ти помиляєшся. Манію величі непогано лікують, але не всіх страждальців ще виловили. І ти яскравий цьому приклад.
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01.07.2021 17:58 Відповісти
Flybe стала однією з перших авіакомпаній, які припинили польоти з моменту появи коронавірусу в Китаї. Нова глобальна епідемія все більше впливає на подорожі. Авіакомпанії по всьому світу скасовують рейси, через зниження попиту на квитки. Хоча коронавірус, ймовірно, погіршив фінансовий стан перевізника, Flybe вже давно потрапила у https://lowcost.ua/flybe-financial-emergency/ фінансову турбулентність . Клоун ти коронавірусний. Запамятай цей проект злочинний соціальний експеримент пройде, а твоя тупість та деградованість вже ніколи.
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01.07.2021 17:12 Відповісти
Це якось відміняе факт того, що про відсутність банкруцтв авіакомпаній під час пандемії ти збрехав?
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01.07.2021 17:16 Відповісти
Да как раз осенью. Границы с лаптестаном и Крымом нараспашку, в тот момент когда там новый штамм Дельта вовсю расходится. Ближе к августу как бы не получить и нам его в лучшем виде.
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01.07.2021 14:58 Відповісти
Ці вигадані, намальовані ВОЗом в фотошопі штами передаються лише через дебіловізор: з однієї пустої голови в іншу.
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01.07.2021 15:42 Відповісти
 
 