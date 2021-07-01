Спад заболеваемости COVID-19 замедляется. Новая вспышка возможна в июле-августе, - KSE

Спад заболеваемости COVID-19 в Украине замедляется, однако в настоящее время нет большого риска роста заболеваемости.

Об этом заявил руководитель центра экономики здравоохранения KSE Юрий Ганиченков ходе онлайн-презентации анализа ситуации с распространением COVID-19, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Ситуация с заболеваемостью в Украине продолжает идти на спад, если говорить о количестве выявленных случаев. При этом спад замедляется",- сказал он.

В то же время он подчеркнул, что вспышка заболеваемости в стране возможна в июле-августе – все будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация с распространением британского, южноафриканского и индийского штаммов вируса в Украине.

"Однако в ближайшие неделю-две мы не ожидаем существенного роста заболеваемости", - добавил Ганиченко.

По его словам, среднесуточное количество умерших в Украине продолжает спадать и составляет 31 летальный случай в сутки.

"Количество госпитализаций перестало спадать и вышло на плато. Это может быть последствием длительных выходных. При этом выписки продолжают в более чем 1,5 раза превышать госпитализации. Количество пациентов с COVID-19 сокращается на 20% за неделю. На этой неделе наблюдали рост уровня госпитализаций в Луганской области свыше 60%, но этот рост был техническим", - добавил Ганиченко.

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В то же время он отметил, что трем областям необходимо нарастить количество тестирований.

"В Киевской, Луганской и Хмельницкой области падает уровень тестирования. Это очень опасно в связи с тем, что на минувшей неделе в Украине выявили штамм "дельта". В Киевской и Луганской областях вместе с сокращением тестирования растет коэффициент выявления", - сказал Ганиченко.

В KSE отметили, что Украине необходимо втрое увеличить темпы вакцинации, чтобы выйти на европейский уровень.

"Темпы вакцинации в Украине увеличиваются – на треть за минувшую неделю. Благодаря этому отставание от среднеевропейских темпов вакцинации сократилось, однако оно по-прежнему остается высоким. Украине необходимо втрое нарастить темпы, вакцина для этого есть",- сказал Ганиченко.

Он добавил, что в настоящее время в Украине за сутки в среднем вакцинируют около 62 тыс. человек. Для вакцинации 70% населения Украине необходимо ежедневно вакцинировать более 225 тыс. человек.