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ВР (27381) переименования (737) Донецкая область (8786)

Рада поддержала переименование поселка Новгородское на Донетчине в Нью-Йорк

Рада поддержала переименование поселка Новгородское на Донетчине в Нью-Йорк

Парламент переименовал поселок Новгородское Донецкой области.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Постановление о переименовании поселка Новгородское в Нью-Йорк поддержали 301 народный депутат.

Читайте также: Комитет Рады поддержал переименование поселка на Донетчине в Нью-Йорк, - "слуга народа" Безгин

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Топ комментарии
+33
Переименуйте здание зРады в Киеве в Мулен-Руж .
Может и попрёт ...
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01.07.2021 14:31
+25
Рада поддержала переименование поселка Новгородское на Донетчине в Нью-Йорк - Цензор.НЕТ 8321
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01.07.2021 14:32
+20
Это возврат исторического названия или просто идиотизм?
Кстати, а когда вернут историческое название "Юзовка" городу Донецк и когда вернут городу Бахмут исторический статус столицы Донбасса?
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01.07.2021 14:31
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Правила форума Совет форумчан
Переименуйте здание зРады в Киеве в Мулен-Руж .
Может и попрёт ...
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01.07.2021 14:31 Ответить
Рада поддержала переименование поселка Новгородское на Донетчине в Нью-Йорк - Цензор.НЕТ 8321
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01.07.2021 14:32 Ответить
преЗЕк ЗЕленский теперь у нас будет немецкой порноактрисой, которая у всех просит
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01.07.2021 14:38 Ответить
У вас , может , и будет .
Как только актриса Пэдро постареет ...
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01.07.2021 14:43 Ответить
а ОП в дю Солей)
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01.07.2021 14:33 Ответить
Дончане сразу назовут его Нью-***.
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01.07.2021 15:20 Ответить
Лучше в Цирк" дю солей" .
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01.07.2021 15:39 Ответить
Это возврат исторического названия или просто идиотизм?
Кстати, а когда вернут историческое название "Юзовка" городу Донецк и когда вернут городу Бахмут исторический статус столицы Донбасса?
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01.07.2021 14:31 Ответить
возврат исторического названия
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01.07.2021 14:33 Ответить
Таки історична назва, погуглив)
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01.07.2021 14:33 Ответить
исторического. Правда непонятно нафига сейчас, - но пусть будет)
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01.07.2021 14:34 Ответить
Ну и хорошо, что возврат.
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01.07.2021 14:54 Ответить
для того аби розуміти, треба жити в Україні, кацапче.
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01.07.2021 14:54 Ответить
донецку нужно вернуть его историческое название Сталино. и сталинская народная республика. это будет мощный пропагандонский шаг
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01.07.2021 15:39 Ответить
Как только московиты не обзывали Юзовку. То Донецк, то Сталино. А вас, я вижу, попердолило.
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01.07.2021 15:44 Ответить
А почему не Нью-Васюки?
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01.07.2021 14:31 Ответить
То к кацапам.
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01.07.2021 14:34 Ответить
Это для Кривого Рога оставили.
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01.07.2021 14:39 Ответить
Крывые бобасюки!)
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01.07.2021 14:45 Ответить
нью -ослюки, то шо надо
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01.07.2021 14:51 Ответить
https://twitter.com/Liveuamap
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https://twitter.com/Liveuamap

най голодні ходють
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Співробітники ФСБ Росії та Федеральної служби охорони не можуть користуватися системою обмеження анти-COVID на основі QR-коду в Москві, оскільки їхні персональні дані не є загальнодоступними.
Вони не можуть заходити в ресторани та кафе
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01.07.2021 14:33 Ответить
Теперь же будет нападение на Нью Йорк!))) НАТО, вылазь!)))
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01.07.2021 14:33 Ответить
Ага) и сводка - росийские террористы обстреляли Нью-Йорк)
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01.07.2021 14:36 Ответить
Надо было просто в Йорк
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01.07.2021 14:34 Ответить
Нью-Йорк - историческое название Новгородского. Однако в 1951 указом Президиума Верховного Совета РСФСР поселок переименовали в НовгородскоеИсточник: https://censor.net/ru/n3245803
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01.07.2021 14:34 Ответить
Не, ну я еще понимаю коммуняцкие названия менять, но какова важность и срочность переименовывать поселок "Новгородское"? Это сейчас для Украины самое важное и срочное? Раде заняться больше нечем?
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01.07.2021 14:36 Ответить
Тепер Нью-Йорк на лінії фронту війни з парашею.
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01.07.2021 15:15 Ответить
Т.е. если переименовать наше Министерство Обороны в "штаб-квартиру НАТО", то путя испугается и убежит (из Крыма и Донбаса)?
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01.07.2021 15:25 Ответить
Вот заголовок будет, если стрельнут!
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01.07.2021 16:22 Ответить
его уже лет 15 переименовывают. против только совки
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01.07.2021 15:40 Ответить
Чтобы Скабееву и компанию бомбило не по- детски.
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01.07.2021 15:42 Ответить
Достойное занятие для Верховной Рады Украины. Мы их выбирали для этого?
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01.07.2021 16:38 Ответить
Возвращение поселку исторического имени поддержали его жители в 2016г , а в начале февраля 2017г.- комитет парламента по вопросам организации государственной власти. Еще вопросы есть?
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01.07.2021 17:00 Ответить
Есть. В 2016 жители решили, в 2021 верховная рада утвердила. Всего каких-то 6 лет ...
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01.07.2021 17:08 Ответить
Руки не доходили. Ссали. (пардон!). Выбирайте любой вариант!
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01.07.2021 18:49 Ответить
Теперь нужно будет внимательней быть с GPS...
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01.07.2021 14:37 Ответить
Оде́сса (англ. Odessa) - город в США, расположенный в западно-центральной части штата Техас, окружной центр округа Эктор. Население - 110 720 чел. по оценке на 2014 год. Так что и мы, приняли от них пасс)
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01.07.2021 14:38 Ответить
Цілком ймовірно, його заснували єврейські емігранти з Одеси...
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01.07.2021 14:40 Ответить
так то розібратися Одеса це грецька назва, тому ймовірно засновники Техаської Одеси це греки.
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01.07.2021 14:59 Ответить
там все города основавывались эмигрантами. коренные индейцы не строили городов
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01.07.2021 15:41 Ответить
Строили. Мало, но строили. Особенно раен Великих Озер, плато скалистых гор, западное побережье-аляска и южнее. Просто на востоке их все уничтожили и построили свои города для белых, часто даже с теми же названиями- Оттава, Пуэбло, Виннебаго (виннипег), Маями, Миссисауга, Милуоки, Омаха, Сиу-сити...просто откройте карту сев.америки в любом месте. Видящий да увидит.
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01.07.2021 17:10 Ответить
еще у них негров линчуют. я эту сказку еще в совковом учебник читал, бот
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01.07.2021 17:12 Ответить
это имя зарезервировано за россиянами... следующее название этой, условной территории на картах мира
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01.07.2021 14:49 Ответить
Так, срочно нужен Синатра. Тищенко сойдёт или сразу вирастюка переименуем в Фрэнка?
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01.07.2021 14:38 Ответить
Байден введи войска!
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01.07.2021 14:39 Ответить
...нех больше делать что ли?!...че смеяться над амерами, какой в той красноперой деревне забитой, аналог нью йорка!?
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01.07.2021 14:39 Ответить
А вот пусть кацапы попробуют штурмовать Нью-Йорк.
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01.07.2021 14:41 Ответить
Чим би дитя не бавилось, аби не плакало...
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01.07.2021 14:43 Ответить
Ньою-Йорська середня школа №1
або "селищний голова Ньою-Йорка"
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01.07.2021 14:46 Ответить
Половина офисов из Киева туда переедет тока из-за адреса на визитке
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01.07.2021 14:51 Ответить
Еще можно построить в поселке два небоскреба всемирно-торгового центра, местные фермеры будут там офисы арендовать
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01.07.2021 14:53 Ответить
Местная алькаида их подорвёт.
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01.07.2021 15:14 Ответить
Типа ДРГ ихтамнетов?
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01.07.2021 15:20 Ответить
Шахіди ДНР на двох кукурудзяниках.
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01.07.2021 19:00 Ответить
Ну всё,51 штат.
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01.07.2021 14:49 Ответить
теперь бы там базу США.. или НАТО
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01.07.2021 14:50 Ответить
Дайош реверендум по переименованию Рады в Le Crazy Horse de Paris
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01.07.2021 14:55 Ответить
Эххх, завжди мріяв про хатинку на Манхетені
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01.07.2021 14:55 Ответить
нью-жопа
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01.07.2021 15:01 Ответить
Теперь нужна статуя Свободы - как символ Нью-Йорка
Рада підтримала перейменування селища Новгородське на Донеччині на Нью-Йорк - Цензор.НЕТ 7652
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01.07.2021 15:06 Ответить
А Троещину - в Гарлем.
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01.07.2021 15:14 Ответить
В техасской Одессе пока нет статуи Дюка де Ришелье с третьим люком.
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01.07.2021 15:44 Ответить
Побратаются с Нью-Йорком американским
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01.07.2021 15:09 Ответить
"Терористи обстріляли Нью Йорк з вогнеметів"! Байден-дай команду!
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01.07.2021 15:15 Ответить
Только не останавливайтесь.Теперь в разговорной речи поселок Новгородское иначе как Большой Яблуновкой не называть(Нью-Йорк=Большое яблоко).Районная газета-само собой Нью-Йоркер.Подумайте как сюда можно приплести йоркширского терьера-хоть посмеёмся.
*****,неужели некуда деньги тратить во время войны?
Кстати-назначьте мэром Нью Йорка обоссаного Сивуху.А чё,хуже не будет,а заодно и американцам нос утрем.
Рада підтримала перейменування селища Новгородське на Донеччині на Нью-Йорк - Цензор.НЕТ 5984
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01.07.2021 15:16 Ответить
Щодо "платформи". Ось цікавий американський плакат 1856 року від Демократичної партії, який так і називається - "Дві платформи". Він руйнує історичний міф про демократів, як захисників афроамериканців.
"Демократи - за білих людей"
"Республіканці - за негрів"


Рада підтримала перейменування селища Новгородське на Донеччині на Нью-Йорк - Цензор.НЕТ 6813
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01.07.2021 15:55 Ответить
Если там водятся кабаны то всё нормально.Ньюйорк это место кабанов
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01.07.2021 16:44 Ответить
Это такой троллинг народа Дамбаса?
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01.07.2021 15:19 Ответить
Это даже не народ, а отдельная ветвь эволюции. Правда она ошибочная, ошибка природы так сказать. Какое еще разумное существо будет к себе домой войну звать
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01.07.2021 15:23 Ответить
Ви бедете сміятися, але бурляща научна мисль молодих рєспублік видала на гора сенсацію, - новороси ледь не окремий вид людини, - homo erectus protonovorossus

Рада підтримала перейменування селища Новгородське на Донеччині на Нью-Йорк - Цензор.НЕТ 1897
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01.07.2021 16:15 Ответить
Ха..Под второй фоткой в газете наверняка была подпись-"научный сотрудник ЛНУ сьел своего коллегу",но протоновороссы затерли и переписали.
Мля,деградация маладых республик идет ужасающими темпами.
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01.07.2021 17:03 Ответить
Хто мріяв про квартирку в Нью Йорці? Недорого- звертайтеся!
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01.07.2021 15:22 Ответить
Пентхаус рассмотрю.Хочу почувствовать себя шейхом.
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01.07.2021 17:06 Ответить
А чего такая истерика?
В Википедию трудно сходить?
...этот поселок так и назывался до 1951 года)))
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA_(%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C) Нью-Йорк (Донецкая область)
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01.07.2021 15:40 Ответить
Таки да - вернули историческое название.
(с)
Достопримечательности:
-Памятник Богдану Хмельницкому
-Парк фенольного завода

-----
Осталось построить Уолл-стрит.
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01.07.2021 15:55 Ответить
Кстати название поселку - дали американцы,
которые и основали его в 18 веке...
...или тебе больше нравится
чисто российское название Новогородка?

Слова «город» в украинском языке не существует
- украинцы говорят «місто»
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01.07.2021 16:03 Ответить
Уточнение - название не российское, а советское.
И зачем вбрасывать фейк про американцев? В педивикии ясно написано, что СМТ основали меннониты - т.е. немцы определенной религиозной концессии.
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01.07.2021 16:23 Ответить
гугли дальше...
потому что в самом деле, поселок основали представители немецкой секты которые сбежали из США, и американцами они были правда не по нации а по гражданству...
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01.07.2021 16:53 Ответить
Ну - погуглил. Никаких беженцев из США. Меннониты из Голландии бежали в США, где стали амишами, а из Пруссии - разбежались по Европе и в Россию. Скурпулезные немцы на дойчевелле поспрошали и утверждают, что донбасский Нью-Йорк изначально принадлежал российскому помещику Фурсову (и, очевидно, им же был и основан ибо более ранних свидетельств нет), а потом это "сельцо Нью-Йорк" перешло в другие руки и вот тогда в нем основали поселение менноитов.
Может есть много параллельных Гуглов?))))))
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01.07.2021 18:10 Ответить
В Штатах же есть город Одесса, почему в Украине не может быть Нью-Йорка? Главное - не останавливаться на достигнутом.
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01.07.2021 15:41 Ответить
З.Ы. В славном городе Херсоне уже давно есть улица Фритаун, так что это переименование - чистый боян для пиара.
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01.07.2021 15:49 Ответить
а улица Джорджа Вашингтона во Львове ?
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01.07.2021 17:12 Ответить
(c) - "Значит нам туда дорога, значит нам туда дорога, уууулица....")))))
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01.07.2021 17:28 Ответить
Ідіоти та дегенерати. Спершу смішно та досить задуматись і стає страшно...
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01.07.2021 16:12 Ответить
У нас есть Париж,у вас будет Нью-Йорк.
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01.07.2021 16:21 Ответить
Он уже был. См. ниже.
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01.07.2021 18:53 Ответить
А слабо, Кривой Рог в Нью-Васюки?
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01.07.2021 16:33 Ответить
Представляю новости: "оккупационные войска РФ подошли к Нью-Йорку !"
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01.07.2021 17:04 Ответить
А в общем, так оно и есть, ибо это СМТ находится практически на линии фронта/разграничения.
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01.07.2021 17:39 Ответить
смешно))
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01.07.2021 17:07 Ответить
Виктор Некрасов «В родном городе»:

Как-то, заполняя какую-то анкету или список, Николай спросил его, где он родился.
- В Нью-Йорке, - спокойно ответил Черевичный.
- Брось дурака валять! У меня времени нет. Где ты родился, я спрашиваю.
- В Нью-Йорке, я ж говорю, - и улыбнулся. - Это в Сталинской области.
Поселок такой фабричный есть. В Дзержинском районе. Честное слово! Можешь в паспорте посмотреть.
- Неужели есть?
Оказалось, что действительно есть.
- Так, может, и Нью-йоркский райком партии есть?
- Нет, райкома нет. А поселковый Совет Нью-йоркский есть. И председателем его был до войны человек по фамилии Дэвис.
Николай и стоявшие рядом ребята рассмеялись. Действительно, получалось очень смешно.
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01.07.2021 19:06 Ответить
Постанову про перейменування селища Новгородське на Нью-Йорк підтримав 301 народний депутат. ©

Рада підтримала перейменування селища Новгородське на Донеччині на Нью-Йорк - Цензор.НЕТ 1853
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02.07.2021 00:10 Ответить
 
 