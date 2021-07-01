Рада підтримала перейменування селища Новгородське на Донеччині на Нью-Йорк
Парламент перейменував селище Новгородське Донецької області.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Постанову про перейменування селища Новгородське на Нью-Йорк підтримав 301 народний депутат.
Топ коментарі
+33 Центроболт
показати весь коментар01.07.2021 14:31
+25 ПАРАБЕЛЛУМ 777
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+20 Старый зольдат
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Будь ласка, зачекайте...
Может и попрёт ...
Как только актриса Пэдро постареет ...
Кстати, а когда вернут историческое название "Юзовка" городу Донецк и когда вернут городу Бахмут исторический статус столицы Донбасса?
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най голодні ходють
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Співробітники ФСБ Росії та Федеральної служби охорони не можуть користуватися системою обмеження анти-COVID на основі QR-коду в Москві, оскільки їхні персональні дані не є загальнодоступними.
Вони не можуть заходити в ресторани та кафе
або "селищний голова Ньою-Йорка"
*****,неужели некуда деньги тратить во время войны?
Кстати-назначьте мэром Нью Йорка обоссаного Сивуху.А чё,хуже не будет,а заодно и американцам нос утрем.
"Демократи - за білих людей"
"Республіканці - за негрів"
Мля,деградация маладых республик идет ужасающими темпами.
В Википедию трудно сходить?
...этот поселок так и назывался до 1951 года)))
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA_(%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C) Нью-Йорк (Донецкая область)
(с)
Достопримечательности:
-Памятник Богдану Хмельницкому
-Парк фенольного завода
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Осталось построить Уолл-стрит.
которые и основали его в 18 веке...
...или тебе больше нравится
чисто российское название Новогородка?
Слова «город» в украинском языке не существует
- украинцы говорят «місто»
И зачем вбрасывать фейк про американцев? В педивикии ясно написано, что СМТ основали меннониты - т.е. немцы определенной религиозной концессии.
потому что в самом деле, поселок основали представители немецкой секты которые сбежали из США, и американцами они были правда не по нации а по гражданству...
Может есть много параллельных Гуглов?))))))
Как-то, заполняя какую-то анкету или список, Николай спросил его, где он родился.
- В Нью-Йорке, - спокойно ответил Черевичный.
- Брось дурака валять! У меня времени нет. Где ты родился, я спрашиваю.
- В Нью-Йорке, я ж говорю, - и улыбнулся. - Это в Сталинской области.
Поселок такой фабричный есть. В Дзержинском районе. Честное слово! Можешь в паспорте посмотреть.
- Неужели есть?
Оказалось, что действительно есть.
- Так, может, и Нью-йоркский райком партии есть?
- Нет, райкома нет. А поселковый Совет Нью-йоркский есть. И председателем его был до войны человек по фамилии Дэвис.
Николай и стоявшие рядом ребята рассмеялись. Действительно, получалось очень смешно.