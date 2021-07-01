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Лукашенко: В Украине "тает государственный суверенитет"

Лукашенко: В Украине

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко заявил, что в Украине "тает государственный суверенитет".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сегодня", об этом Лукашенко заявил на форуме регионов России и Беларуси.

По его словам, россияне якобы помогают Беларуси сохранить "суверенитет и независимость".

"Это очень важно и ценно для нас, потому что мы видим, как тает государственный суверенитет наших южных соседей. Пусть простят нас южане, так уж случилось", - отметил самопровозглашенный.

Лукашенко также добавил, что "украинцы - братский народ, который не виноват ни в чем".

"Это наш братский народ, мы всегда были и будем вместе. Но что поделать, когда руководство нашей братской Украины пошло другим путем", - добавил он.

Также читайте: Лукашенко о санкциях против Беларуси: Бесцеремонные попытки устранить конкурентов и наложить лапу на наши ресурсы

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Топ комментарии
+35
Судьба Чаушеску ему бы тоже подошла
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01.07.2021 15:04
+30
Иди на к...й, усатый имбицил!
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01.07.2021 15:04
+23
"тает государственный суверенитет" -
Лукашенко: в Україні "тане державний суверенітет" - Цензор.НЕТ 2133
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01.07.2021 15:12
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Страница 2 из 2
А ты, Лукашка, полностью залез в анус Путина, а пердишь от туда
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01.07.2021 17:12 Ответить
В нас ні фіга "государствєний суверенітет" не тане...В нас його вже просто нема...
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01.07.2021 17:16 Ответить
Чья бы корова рычала👇
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01.07.2021 17:40 Ответить
Вот же, конченный дегенерат!
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01.07.2021 20:14 Ответить
Эта гнида ,признала "ДНР-ЛНР". Ану, давайте теперь,трите о крепком хозяйственнике бацьке.
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01.07.2021 20:20 Ответить
Зато на днях
"СУБЪЕКТНОСТЬ" аж зашкалила!)))
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01.07.2021 20:23 Ответить
Не пойму, как в Украине может таять суверенитет Белоруссии?
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01.07.2021 20:39 Ответить
https://censor.net/ru/comments/locate/3274537/01921442-e2e9-72b1-89b9-0af878bbbeaf
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01.07.2021 20:47 Ответить
Не твоим ртом говорить за Украину, пошел в баню грёбанный маразматик.
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01.07.2021 20:48 Ответить
"...Но что поделать, когда руководство нашей братской Украины пошло другим путем", - добавил он..."

Вішайся!
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01.07.2021 21:41 Ответить
У КОГО ЧТО БОЛИТ ТОТ О ТОМ И ГОВОРИТ !) СПРОСИ У ХЙЛА СТАРЫЙ ПЕНЬ )))
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01.07.2021 22:26 Ответить
Вот зачем этот маразматик здесь?
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01.07.2021 22:32 Ответить
Вірнопідданий васал путінятка, з прапором і гербом БССР, розказує про суверенітет
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01.07.2021 23:13 Ответить
чья бы корова мычала блд
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01.07.2021 23:51 Ответить
у усатого таракана совсем кукуха крякнула в чердаке
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02.07.2021 00:03 Ответить
Дядя Саша ты дурак?
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02.07.2021 05:11 Ответить
Прогавкав цуцик Ху.ла.
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02.07.2021 08:33 Ответить
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