Лукашенко: В Украине "тает государственный суверенитет"

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко заявил, что в Украине "тает государственный суверенитет".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сегодня", об этом Лукашенко заявил на форуме регионов России и Беларуси.

По его словам, россияне якобы помогают Беларуси сохранить "суверенитет и независимость".

"Это очень важно и ценно для нас, потому что мы видим, как тает государственный суверенитет наших южных соседей. Пусть простят нас южане, так уж случилось", - отметил самопровозглашенный.

Лукашенко также добавил, что "украинцы - братский народ, который не виноват ни в чем".

"Это наш братский народ, мы всегда были и будем вместе. Но что поделать, когда руководство нашей братской Украины пошло другим путем", - добавил он.

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