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Лукашенко: в Україні "тане державний суверенітет"

Лукашенко: в Україні

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, заявив, що в Україні "тане державний суверенітет".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Сегодня", про це Лукашенко заявив на форумі регіонів Росії і Білорусі.

За його словами, росіяни нібито допомагають Білорусі зберегти "суверенітет і незалежність".

"Це дуже важливо і цінно для нас, тому що ми бачимо, як тане державний суверенітет наших південних сусідів. Нехай пробачать нам жителі півдня, так уже сталося", - зазначив самопроголошений.

Лукашенко також додав, що "українці - братній народ, який не винен ні в чому".

"Це наш братній народ, ми завжди були і будемо разом. Але що поробиш, коли керівництво нашої братньої України пішло іншим шляхом", - додав він.

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Топ коментарі
+35
Судьба Чаушеску ему бы тоже подошла
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01.07.2021 15:04
+30
Иди на к...й, усатый имбицил!
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01.07.2021 15:04
+23
"тает государственный суверенитет" -
Лукашенко: в Україні "тане державний суверенітет" - Цензор.НЕТ 2133
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01.07.2021 15:12
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А ты, Лукашка, полностью залез в анус Путина, а пердишь от туда
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01.07.2021 17:12 Відповісти
В нас ні фіга "государствєний суверенітет" не тане...В нас його вже просто нема...
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01.07.2021 17:16 Відповісти
Чья бы корова рычала👇
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01.07.2021 17:40 Відповісти
Вот же, конченный дегенерат!
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01.07.2021 20:14 Відповісти
Эта гнида ,признала "ДНР-ЛНР". Ану, давайте теперь,трите о крепком хозяйственнике бацьке.
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01.07.2021 20:20 Відповісти
Зато на днях
"СУБЪЕКТНОСТЬ" аж зашкалила!)))
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01.07.2021 20:23 Відповісти
Не пойму, как в Украине может таять суверенитет Белоруссии?
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01.07.2021 20:39 Відповісти
https://censor.net/ru/comments/locate/3274537/01921442-e2e9-72b1-89b9-0af878bbbeaf
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01.07.2021 20:47 Відповісти
Не твоим ртом говорить за Украину, пошел в баню грёбанный маразматик.
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01.07.2021 20:48 Відповісти
"...Но что поделать, когда руководство нашей братской Украины пошло другим путем", - добавил он..."

Вішайся!
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01.07.2021 21:41 Відповісти
У КОГО ЧТО БОЛИТ ТОТ О ТОМ И ГОВОРИТ !) СПРОСИ У ХЙЛА СТАРЫЙ ПЕНЬ )))
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01.07.2021 22:26 Відповісти
Вот зачем этот маразматик здесь?
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01.07.2021 22:32 Відповісти
Вірнопідданий васал путінятка, з прапором і гербом БССР, розказує про суверенітет
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01.07.2021 23:13 Відповісти
чья бы корова мычала блд
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01.07.2021 23:51 Відповісти
у усатого таракана совсем кукуха крякнула в чердаке
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02.07.2021 00:03 Відповісти
Дядя Саша ты дурак?
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02.07.2021 05:11 Відповісти
Прогавкав цуцик Ху.ла.
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02.07.2021 08:33 Відповісти
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