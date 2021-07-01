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Минздрав предоставит 4 658 бюджетных мест в медвузах на 2021 год

Минздрав предоставит 4 658 бюджетных мест в медвузах на 2021 год

Министерство здравоохранения заказало обучение 4658 будущих врачей за средства государственного бюджета. Такое количество бюджетных мест для абитуриентов 2021 вступления будет размещено в 14 учреждениях высшего образования, которые относятся к сфере управления Минздрава.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"Пандемия в который раз доказала, какой высокий спрос общество имеет на медицинские профессии. Профессия врача является особенно важной. Минздрав увеличивает заказ для подготовки универсальных медицинских специалистов в университетах, а уже с 2022 года в стране будет введена новая модель интернатуры. Она разработана в соответствии с требованиями Стратегии человеческого развития Президента Украины и с учетом международного опыта", - отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Глава Минздрава добавил, что это позволит государству получить высокопрофессиональных и универсальных специалистов, которые получат глубокие знания по медицине на протяжении учебы в университете и получат специальность в интернатуре в соответствии с прозрачным рейтинговым распределением.

Ежегодно министерство будет определять приоритетные специальности для подготовки в интернатуре, исходя из кадровых потребностей государства, и утверждать перечень способных баз стажировки врачей (провизоров) интернов.

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Минздрав предоставит 4 658 бюджетных мест в медвузах на 2021 год - Цензор.НЕТ 7789
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01.07.2021 17:08 Ответить
Дети апалченцев ждут. Не подведи Минздрав!
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01.07.2021 17:15 Ответить
Ждите личинок орков из лднр и Крыма.Им для поступления даже аттестат не нужен.
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01.07.2021 17:26 Ответить
Государство списывает огромные деньги на подготовку врачей, а зарплатой и дешевым кредитом на собственное жилье молодых врачей не обеспечивает в дальнейшем. По этому выделенные деньги выкинуты на ветер. Подготовят врачей и они после окончания найдут предлог куда свалить.
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01.07.2021 17:38 Ответить
 
 