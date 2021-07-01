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виш (540) МОЗ (5362) лікарі (1269) Ляшко Віктор (1504)

МОЗ надасть 4 658 бюджетних місць у медвишах на 2021 рік

МОЗ надасть 4 658 бюджетних місць у медвишах на 2021 рік

Міністерство охорони здоров'я замовило навчання 4658 майбутніх лікарів за кошти державного бюджету. Таку кількість бюджетних місць для абітурієнтів 2021 року вступу буде розміщено в 14 закладах вищої освіти, що належать до сфери управління Міністерства охорони здоров'я.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

"Пандемія вкотре довела, який високий попит суспільство має на медичні професії. Професія лікаря є особливо важливою. МОЗ збільшує замовлення для підготовки універсальних медичних фахівців в університетах, а вже з 2022 року в країні буде введена нова модель інтернатури. Вона розроблена відповідно до вимог Стратегії людського розвитку Президента України та з урахуванням міжнародного досвіду", - зазначив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Очільник МОЗ додав, що це дозволить державі отримати високопрофесійних і універсальних фахівців, які здобудуть ґрунтовні знання з медицини впродовж навчання в університеті та отримають спеціальність в інтернатурі згідно з прозорим рейтинговим розподілом.

Щороку міністерство визначатиме пріоритетні спеціальності для підготовки в інтернатурі, виходячи з кадрових потреб держави, і затверджуватиме перелік спроможних баз стажування лікарів (провізорів) інтернів.

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Минздрав предоставит 4 658 бюджетных мест в медвузах на 2021 год - Цензор.НЕТ 7789
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01.07.2021 17:08 Відповісти
Дети апалченцев ждут. Не подведи Минздрав!
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01.07.2021 17:15 Відповісти
Ждите личинок орков из лднр и Крыма.Им для поступления даже аттестат не нужен.
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01.07.2021 17:26 Відповісти
Государство списывает огромные деньги на подготовку врачей, а зарплатой и дешевым кредитом на собственное жилье молодых врачей не обеспечивает в дальнейшем. По этому выделенные деньги выкинуты на ветер. Подготовят врачей и они после окончания найдут предлог куда свалить.
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01.07.2021 17:38 Відповісти
 
 