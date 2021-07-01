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воровство (662) посольство (1076) США (24862)

Помощницу атташе США обокрали в Киеве

Помощницу атташе США обокрали в Киеве

19-летняя уроженка Закарпатья вытащила кошелёк из сумки помощницы атташе Соединенных Штатов.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.

Инцидент произошёл 26 июня на улице Речной в Шевченковском районе Киева. Потерпевшая сразу же обратилась в полицию. 29 июня воровку задержали.

"Ею оказалась 19-летняя уроженка Закарпатской области. Также при ней находились часть похищенных накануне личных вещей потерпевшей, в частности, дипломатическая карточка помощника атташе США, водительское удостоверение и банковские карточки", - сказано в сообщении прокуратуры.

Девушке сообщили о подозрении в воровстве, ей грозит заключение сроком до трёх лет.

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Топ комментарии
+45
А знаете в чем секрет такой быстрой поимки?

Аваковцы крышуют карманников в прикормленных местах. Был бы это простой гражданин Украины - фиг бы кого поймали.
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01.07.2021 17:12
+37
Ещё раз подтверждает то, что мусора знают кто этим занимается, потому что сами с этого подкармливаются....
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01.07.2021 17:10
+30
Если набить циганам морду так сразу Европа визжит что притесняют мелкие народы. Но при етом Европа не хочет пускать циган к себе.
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01.07.2021 17:16
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Если набить циганам морду так сразу Европа визжит что притесняют мелкие народы. Но при етом Европа не хочет пускать циган к себе.
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01.07.2021 17:16 Ответить
Тут их достаточно, не кипятись
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01.07.2021 17:25 Ответить
В общем-то, да, и понаглее они, чем в Киеве - нет риска сходу в морду получить.
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01.07.2021 17:35 Ответить
Где тут ?
Европа она разная , та же Франция давече снесла бульдозерами табора и выслала десятки тысяч цыган из страны - и ей по барабану вопли меркель о правах человека ....
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01.07.2021 19:33 Ответить
Отії"дівчата" і браві "хлопці"-цигани задовбали уже нас усіх в Закарпатті. Ото ж тепер,коли серед зелених гір їх почали просто бити,вони переметнулись до Києва,де місцевий люд є, у ставленні до них, іще більше-менше толерантним. Із отою циганською наглотою давно уже потрібно щось робити,бо оті представники однієї із індійських народностей заробляють собі на прожиття,в основному,грабіжництвом,шахрайством,крадіжками,наркотою,зокрема в Закарпатті-контрабандою й іншими кримінальними "подвигами". При Австро-Венгрії із ними розмовляли на мові шибениць,при Чехословаччині-на мові примусовимх робіт,при хортистській Мад"ярщини-на мові свинцю й пороху ,при СРСР -щляхом зігнання їх у невеличкі гетто під назвою "циганські табори" і тільки при Україні із ними не розмовляють ні на якій мові. Ото ж,чорти,роблять,що хотять! Щось потрібно робити...
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01.07.2021 17:59 Ответить
Національність 19-летней уроженки Закарпатья - не вказана ...

Але щось у нікого не виникає сумнівів - яка вона
У мене - також
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01.07.2021 17:24 Ответить
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01.07.2021 17:59 Ответить
Закарпатка?
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01.07.2021 20:58 Ответить
Ай, ромале! Ай, чавале!

Помічницю аташе США обікрали в Києві - Цензор.НЕТ 8319
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01.07.2021 17:46 Ответить
ей грозит заключение сроком до трёх Вы хоть себя слышите и верите в ето? У нас и серьезнее преступников из тюрем повыпускали а сами тюрьмы прихватизировали.
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01.07.2021 17:10 Ответить
ей условку дадут, если первый раз
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01.07.2021 17:16 Ответить
Это если бы она тебя обокрала,а за сотрудника посольства да еще и америки получит по полной. Не зря же ее три дня искали.
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01.07.2021 23:46 Ответить
Ещё раз подтверждает то, что мусора знают кто этим занимается, потому что сами с этого подкармливаются....
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01.07.2021 17:10 Ответить
А знаете в чем секрет такой быстрой поимки?

Аваковцы крышуют карманников в прикормленных местах. Был бы это простой гражданин Украины - фиг бы кого поймали.
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01.07.2021 17:12 Ответить
Так и есть. Все преступники или под крышей мусоров или являются ихними информаторами. Любое легкое и среднее преступление при желании мусоров раскрывается в течении нескольких суток. Если преступление не раскрыто то только потому что ниточка ведет наверх.
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01.07.2021 17:15 Ответить
Цыганка не местная и обворровала атташе...пришлось мусорам работать)))
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01.07.2021 17:27 Ответить
**** там работать, если они знают и крышуют старших?

Сдали им девку свои же, чтобы остальных не трогали.
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01.07.2021 17:30 Ответить
Я не защищаю аваковцев, НО это не ново. Карманников всегда крышевали менты еще с далеких 30-х годов. Ничего нового. Вопрос был поставлен найти, возможно и специально вытащила эта дурочка по наводке своего патрона. А потом, что бы заработать бонусы и похвали типа быстренько нашли преступника...
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01.07.2021 17:34 Ответить
Бред, заговорщики по всюду. Так быстро аж 3 дня. Вычислить на самом деле очень просто, если вор тупой, заюзал где-то эти карты или телефон не выключил. А то, что это из США то да, напряглись. Мой телефон также менты нашли с паспортом когда был студентом, получается тоже аваковские карманники на меня работают ?
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01.07.2021 17:42 Ответить
фантазер, что ты городишь. крышевание мсрское - доказанный факт.
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01.07.2021 23:29 Ответить
доказанный факт, который надо поверить тебе на слово, ведь ты дочь мусора и не все однозначно?
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02.07.2021 11:13 Ответить
"Инцидент произошёл 26 июня на улице речной в Шевченковском районе Киева. Потерпевшая сразу же обратилась в полицию. 29 июня воровку задержали."

Источник: https://censor.net/ru/n3274580

Коли менти Авакова хочуть, знаходять цих злодійок. Весь Київ в камерах спостереження.
Але хочуть вони працювати дуже нечасто.
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01.07.2021 17:13 Ответить
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01.07.2021 17:14 Ответить
- Но сегодня, граждане, случилась у вас промашка ужасная. И дело даже не в том, что мы вас заловили.

- А сегодня что, постный день?

- Нет, день сегодня обыкновенный, скромный. Да вот номерок-то вы ляпнули не тот. Вещь вы взяли у жены английского посланника, а по международным соглашениям за шубку норковую, стоимостью в 100 тысяч всего-навсего, платить придётся администрации Большого театра.
(С) ...
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01.07.2021 17:16 Ответить
скоромный, а не скромный. бездарь
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01.07.2021 17:26 Ответить
Хамство выдает очень примитивный уровень развития. Относительно цитаты - она была взята отсюда https://%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%B8%D0%B7-%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%B2.%D1%80%D1%84/phrases/1/9/ https://цитаты-из-фильмов.рф/phrases/1/9/ и, естественно, скрупулезно не вычитывалась. Удачи вам, среднестатистический представитель форумов цензорнета.
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01.07.2021 17:56 Ответить
.рф все понятно
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01.07.2021 18:35 Ответить
Руская по любому.
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01.07.2021 17:19 Ответить
зрада!
в америке нет краж, а у нас есть
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01.07.2021 17:21 Ответить
В Нью-Йорке преступников ищут снизу - по-сталински, поинтересуйся, как им удалось сократить уровень преступности в разы за пару лет.
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01.07.2021 17:41 Ответить
ну расскажи мне. особенно про сталинские методы в Нью-Йорке) ты там хотя бы был?)) или тоже .рф читаешь, как бездарь постом выше?
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01.07.2021 18:35 Ответить
Я в Нью-Йорке не был, но цифры говорят сами за себя.
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01.07.2021 19:31 Ответить
Та наши керманичі страну разворовали...что уж там помощница атташе
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01.07.2021 17:36 Ответить
А може вона не циганка , а угорка 😀
там їх достатньо !
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01.07.2021 17:37 Ответить
Только кража Шура!
Помічницю аташе США обікрали в Києві - Цензор.НЕТ 1567
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01.07.2021 17:41 Ответить
"ей грозит заключение сроком до трёх лет" - как начнут давать десять лет, или отрубывать руку, тогда бы в Киеве не было вонючих "уроженок закарпаття"
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01.07.2021 17:42 Ответить
Ишь ты руки рубать ))
Может еще и а автоворами бороться- в некоторых азиатских странах и ключи в машине оставляют, потому как за просто покататься или посидеть в чужой машине сразу 15 лет ...
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01.07.2021 19:37 Ответить
разгул бандитизма а министр внутрішніх справ бабоси на контрактах с францией дерібаніт
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01.07.2021 17:46 Ответить
Жилье продают в Болгарии.И сразу приписка:циган нет😄
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01.07.2021 18:01 Ответить
" 19-летняя уроженка Закарпатской области"
Это так теперь надо называть цыган?
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01.07.2021 18:06 Ответить
Ну так на Цензоре и чурбанов никогда не называют по национальности,пишут "иностранный гражданин"
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01.07.2021 23:51 Ответить
Дівчина з закарпаття насправді є звичайною циганкою, яка кришується мєнтами.
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01.07.2021 18:30 Ответить
Я ду-у-уже сумніваюся, що ця істота дівчина.. У 19 років. Циганка. Ага. Дівчина.
Циганка у 13 років виходить заміж, а в 19 у неї вже троє дітей... Причому, від різних батьків...
І це ще в кращому випадку.
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02.07.2021 03:20 Ответить
телефонуйте потужному мєністру
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01.07.2021 18:32 Ответить
Зате у циган, як виявляється, є імунітет до багатьох хвороб, у тому числі до чуми. Бачте, їх навіть чума обходить десятою дорогою!

Нидерландский иммунолог Михай Нетеа, после исследования. совершенно убежден, что у цыган есть иммунитет к чуме. Болезнь, выкосившая половину населения Европы, практически не затронула цыганские поселения. Оказывается. по словам иммунолога в четвертой хромосоме европейских цыган присутствуют три особенных гена. Они кодируют во врожденном иммунитете специальные толл-рецепторы, которые распознают структуру вредоносных микроорганизмов и активируют ответную реакцию. Этот же иммунолог выявил ген ADAMTS-12, который повышает устойчивость организма цыган к аутоиммунным патологиям, в том числе ревматоидному артриту.
Ведущий американский журнал для публикации оригинальных научных исследований Pnas опубликовал шокирующее исследование. Оказывается у цыган присутствуют особенные рецепторы, которые улучшают сопротивляемость организма к таким инфекционным заболеваниям, как туберкулез и лепра.
Другая группа ученых лишь подтвердила это исследование. Они обнаружили в цыганском ДНК , защищающие от проказы и туберкулеза рецепторы TLR1, TLR6 и TLR10 образованные в результате инфекционного воздействия на геном цыганских предков.
http://nevsedoma.com.ua/index.php?newsid=455116

Помічницю аташе США обікрали в Києві - Цензор.НЕТ 8967
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01.07.2021 18:36 Ответить
Якщо б ви з дитинства в лайні жили, та з калюж пили, то і до вас ніяка холера не приставала би.
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01.07.2021 23:53 Ответить
ахахахах доблестная полиция сразу раскрыла преступление... а десятки цыган, которые ночуют на Киевском вокзале никого не волнуют) там круглосуточно крадут
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01.07.2021 19:21 Ответить
До трех лет ))))
Не зря Земан сказал , что Украина это не страна а черт знает что ....
А еще хотим в Европу, в той же Германии недавно за аварию стритрейсера с трупом - ПОЖИЗНЕННОЕ.
в Греции привез в страну пару мигрантов -ПОЖИЗНЕННОЕ , там сидят уже 500+ украинцев , вопят - да , мы преступники но не надо нас наказывать.
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01.07.2021 19:41 Ответить
Мене в київському метро обікрали, але взяли тільки готівку, а гаманець кинули під ноги. В переповненому вагоні - і ніхто звука не подав, з тих що сиділи і все бачили. Вже коли виходив з вагону - побачив власний гаманець під ногами, а так би й картки втратив був би. Короче в метро ніколи не кладіть гаманець в задню кишеню
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01.07.2021 20:13 Ответить
У мене у товариша в шкільні роки сестра лазила по кишенях та витягувала цигарки,після чого розповідала батькам. Рішення він знайшов просте але дієве. В кишені в середину пришив риболовні гачки. Більше сеста по кишенях не лазила....
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01.07.2021 23:56 Ответить
 
 