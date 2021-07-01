Помічницю аташе США обікрали в Києві
19-річна уродженка Закарпаття витягла гаманець із сумки помічниці аташе Сполучених Штатів.
Про це інформує пресслужба Київської міської прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.
Інцидент стався 26 червня на вулиці Річній у Шевченківському районі Києва. Потерпіла відразу ж звернулася в поліцію. 29 червня злодійку затримали.
"Нею виявилася 19-річна уродженка Закарпатської області. Також у неї із собою була частина викрадених напередодні особистих речей потерпілої, зокрема, дипломатична картка помічника аташе США, водійське посвідчення і банківські картки", - сказано в повідомленні прокуратури.
Дівчині повідомили про підозру в крадіжці, їй загрожує ув'язнення терміном до трьох років.
Топ коментарі
+45 Герхард
показати весь коментар01.07.2021 17:12
+37 Дід Панас ccec527d
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+30 Green Green Serpent
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Будь ласка, зачекайте...
Европа она разная , та же Франция давече снесла бульдозерами табора и выслала десятки тысяч цыган из страны - и ей по барабану вопли меркель о правах человека ....
Але щось у нікого не виникає сумнівів - яка вона
У мене - також
Аваковцы крышуют карманников в прикормленных местах. Был бы это простой гражданин Украины - фиг бы кого поймали.
Сдали им девку свои же, чтобы остальных не трогали.
Источник: https://censor.net/ru/n3274580
Коли менти Авакова хочуть, знаходять цих злодійок. Весь Київ в камерах спостереження.
Але хочуть вони працювати дуже нечасто.
- А сегодня что, постный день?
- Нет, день сегодня обыкновенный, скромный. Да вот номерок-то вы ляпнули не тот. Вещь вы взяли у жены английского посланника, а по международным соглашениям за шубку норковую, стоимостью в 100 тысяч всего-навсего, платить придётся администрации Большого театра.
(С) ...
в америке нет краж, а у нас есть
там їх достатньо !
Может еще и а автоворами бороться- в некоторых азиатских странах и ключи в машине оставляют, потому как за просто покататься или посидеть в чужой машине сразу 15 лет ...
Это так теперь надо называть цыган?
Циганка у 13 років виходить заміж, а в 19 у неї вже троє дітей... Причому, від різних батьків...
І це ще в кращому випадку.
Нидерландский иммунолог Михай Нетеа, после исследования. совершенно убежден, что у цыган есть иммунитет к чуме. Болезнь, выкосившая половину населения Европы, практически не затронула цыганские поселения. Оказывается. по словам иммунолога в четвертой хромосоме европейских цыган присутствуют три особенных гена. Они кодируют во врожденном иммунитете специальные толл-рецепторы, которые распознают структуру вредоносных микроорганизмов и активируют ответную реакцию. Этот же иммунолог выявил ген ADAMTS-12, который повышает устойчивость организма цыган к аутоиммунным патологиям, в том числе ревматоидному артриту.
Ведущий американский журнал для публикации оригинальных научных исследований Pnas опубликовал шокирующее исследование. Оказывается у цыган присутствуют особенные рецепторы, которые улучшают сопротивляемость организма к таким инфекционным заболеваниям, как туберкулез и лепра.
Другая группа ученых лишь подтвердила это исследование. Они обнаружили в цыганском ДНК , защищающие от проказы и туберкулеза рецепторы TLR1, TLR6 и TLR10 образованные в результате инфекционного воздействия на геном цыганских предков.
http://nevsedoma.com.ua/index.php?newsid=455116
Не зря Земан сказал , что Украина это не страна а черт знает что ....
А еще хотим в Европу, в той же Германии недавно за аварию стритрейсера с трупом - ПОЖИЗНЕННОЕ.
в Греции привез в страну пару мигрантов -ПОЖИЗНЕННОЕ , там сидят уже 500+ украинцев , вопят - да , мы преступники но не надо нас наказывать.