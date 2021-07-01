Помічницю аташе США обікрали в Києві

19-річна уродженка Закарпаття витягла гаманець із сумки помічниці аташе Сполучених Штатів.

Про це інформує пресслужба Київської міської прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.

Інцидент стався 26 червня на вулиці Річній у Шевченківському районі Києва. Потерпіла відразу ж звернулася в поліцію. 29 червня злодійку затримали.

"Нею виявилася 19-річна уродженка Закарпатської області. Також у неї із собою була частина викрадених напередодні особистих речей потерпілої, зокрема, дипломатична картка помічника аташе США, водійське посвідчення і банківські картки", - сказано в повідомленні прокуратури.

Дівчині повідомили про підозру в крадіжці, їй загрожує ув'язнення терміном до трьох років.

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