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Перекрестились и обокрали: прихожане ночью украли цветы с клумбы во дворе церкви на Днепропетровщине. ВИДЕО камер наблюдения

Мужчина, женщина и подросток украли цветы с клумбы, которая была высажена во дворе церкви в Каменском на Днепропетровщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой зафиксирована кража, опубликована в соцсетях.

Судя по записи, клумбу обворовывали дважды: сначала две женщины, а через несколько дней - мужчина, женщина и подросток. На одном из фрагментов записи зафиксирован момент, когда одна из женщин, перед тем как украсть, подошла к воротам церкви и перекрестилась.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ткаченко о переименовании УПЦ МП: Какие-либо "драматические движения" могут всколыхнуть общество

Автор: 

воровство (662) Каменское Днепродзержинск (122) церковь (1323)


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Топ комментарии
+24
Эти точно голосовали за зеленского
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22.06.2021 14:13
+19
"Перехрестилися і обікрали" - зкріпно!
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22.06.2021 14:13
+9
Мокшанське нарєчіє.
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22.06.2021 14:17
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Бог не теля бачить з відтеля
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22.06.2021 14:11 Ответить
И?
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22.06.2021 17:15 Ответить
Эти точно голосовали за зеленского
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22.06.2021 14:13 Ответить
Або "зажопу-лехаїм".
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22.06.2021 14:17 Ответить
Кожен судить по собі. Ти так настойчіво кажеш що це виборці Зеленського, що зрозуміло що вони від Петруся
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22.06.2021 14:41 Ответить
Щось на кшталт висловів Х*йла - "Кто как обзьіваєтся, тот так і назьіваєтся" Так
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22.06.2021 18:49 Ответить
Эти как рас за Порошенко
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22.06.2021 16:00 Ответить
Маловирогідно, ну дуже мало вирогідно. https://www.cvk.gov.ua/pls/vp2019/wp336pt001f01=720pt005f01=30.html Територіальний виборчий округ 30 (Кам"янське + Заводський р-н), куди не кинь одні прихильники Зеленського
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22.06.2021 17:34 Ответить
Судя по умственному развитию жителей Каменского тут все голосовали за зеленых имбицилов
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22.06.2021 20:35 Ответить
Ага
Перехрестилися й обікрали: парафіяни вночі вкрали квіти з клумби у дворі церкви на Дніпропетровщині - Цензор.НЕТ 3390
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22.06.2021 22:40 Ответить
а какая разница всеравно ктото украдет другой
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23.06.2021 10:37 Ответить
"Перехрестилися і обікрали" - зкріпно!
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22.06.2021 14:13 Ответить
перед тем как укры подоасть цветшла к воротам церквиИсточник: https://censor.net/ru/v3272735

це старо-церковна? чи просто якась білєбєрда?)
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22.06.2021 14:14 Ответить
Мокшанське нарєчіє.
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22.06.2021 14:17 Ответить
та це вже "новояз шарікова", головне щоб "укрьі" фігурувало
або ж копіпаст підвів
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22.06.2021 14:20 Ответить
Просто беліберда.
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22.06.2021 14:18 Ответить
якась дуже хардкорна церковнослов'янська ))))))))
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22.06.2021 14:19 Ответить
Не обікрали, а долучились до прекрасного.
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22.06.2021 14:15 Ответить
Набожный вор пошел.Мож на благое дело цветочки у попов реквизировали?Ну тогда бог простит.
Мож походу это прихожане этой церкви и есть.Ну дык-на храм же каждый год сдавали.
"-Имеем право"-подумали они.
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22.06.2021 14:17 Ответить
ппц, уроды. А кто за ними камерой двигал? Сторож спокойно наблюдал?
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22.06.2021 14:33 Ответить
то сам господь наблюдал
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22.06.2021 14:41 Ответить
Ну а шо, труби у людей горять, це ж скрєпно, Дніпро нажаль страдає ватною публікою як і інщі міста Східної України
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22.06.2021 14:40 Ответить
на Ирку похожа..
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22.06.2021 14:42 Ответить
Туйки дорогі, такі по 200 - 300 грн за штуку потягнуть.
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22.06.2021 14:46 Ответить
бох нитимоша видит нимножка
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22.06.2021 14:48 Ответить
дадут больше чем за расхищение земельных делянок)
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22.06.2021 14:49 Ответить
и дело даже не в том,что в церкви
конченные люди.....
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22.06.2021 14:54 Ответить
а таким особям по фиг что церковь, что кладбище, что детсад, что сквер, что парк...
делай для таких красоту, приятную взгляду...
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22.06.2021 14:58 Ответить
Дикуни якісь
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22.06.2021 15:00 Ответить
- прихожане разбежались, сокровища ищут
- свои, заметьте, свои сокровища
- я не знаю чьи, но ищут
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22.06.2021 15:02 Ответить
Там попы камеру освятили, любого грешника насквозь видит.
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22.06.2021 15:06 Ответить
ХУДОБА!! Оце бидло!
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22.06.2021 15:56 Ответить
А если это церква УПЦ МП ? Какие будут мнения?
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22.06.2021 16:05 Ответить
пцушники карають мпшників?
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22.06.2021 17:18 Ответить
Если перекрестилась, истинно православная душа
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22.06.2021 16:08 Ответить
Не дождалась конца эпохи бедности. Решила взять процесс в свои руки. Теперь за жепу будет голосовать.
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22.06.2021 16:21 Ответить
Уроды!
Когда начнем заставлять отрабатывать весь нанесенный ущерб?
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22.06.2021 16:21 Ответить
жывотные ****
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22.06.2021 17:10 Ответить
Доречі, https://www.google.com/search?rlz=1C1SQJL_ruUA907UA907&tbs=lf:1,lf_ui:2&tbm=lcl&sxsrf=ALeKk02zkOskA5KQ78AC8d2Neiu7eVRkKg:1624373115839&q=%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D0%B4%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C+%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%B9+%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8&rflfq=1&num=10&ved=2ahUKEwj36bS0vavxAhVU_rsIHbx3BjIQtgN6BAgGEAQ#rlfi=hd:;si:;mv:[[48.58914690854184,34.9508756127676],[48.405780330545376,34.495972963841815],null,[48.497546524670945,34.723424288304706],12] яку саме церкву там обікрали?
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22.06.2021 17:46 Ответить
Ого яка" віра "в людей!
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22.06.2021 18:17 Ответить
Що ви хочете від сов'єцького чєловєка?
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22.06.2021 18:58 Ответить
толку что они перекрестились, грех на душу взяли
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22.06.2021 19:56 Ответить
В Каменском ватников хоть отбавляй,ничего удивительного,типичный кацапизм.Впрочем как и на остальном юго-востоке
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22.06.2021 20:32 Ответить
вряд ли они издалека ночью ездили, скорей всего местные.

опознать их по записи несложно, если заняться этим.
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22.06.2021 20:42 Ответить
 
 