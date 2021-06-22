Перекрестились и обокрали: прихожане ночью украли цветы с клумбы во дворе церкви на Днепропетровщине. ВИДЕО камер наблюдения
Мужчина, женщина и подросток украли цветы с клумбы, которая была высажена во дворе церкви в Каменском на Днепропетровщине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой зафиксирована кража, опубликована в соцсетях.
Судя по записи, клумбу обворовывали дважды: сначала две женщины, а через несколько дней - мужчина, женщина и подросток. На одном из фрагментов записи зафиксирован момент, когда одна из женщин, перед тем как украсть, подошла к воротам церкви и перекрестилась.
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це старо-церковна? чи просто якась білєбєрда?)
або ж копіпаст підвів
Мож походу это прихожане этой церкви и есть.Ну дык-на храм же каждый год сдавали.
"-Имеем право"-подумали они.
конченные люди.....
делай для таких красоту, приятную взгляду...
- свои, заметьте, свои сокровища
- я не знаю чьи, но ищут
Когда начнем заставлять отрабатывать весь нанесенный ущерб?
опознать их по записи несложно, если заняться этим.