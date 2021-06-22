Перекрестились и обокрали: прихожане ночью украли цветы с клумбы во дворе церкви на Днепропетровщине. ВИДЕО камер наблюдения

Мужчина, женщина и подросток украли цветы с клумбы, которая была высажена во дворе церкви в Каменском на Днепропетровщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой зафиксирована кража, опубликована в соцсетях.

Судя по записи, клумбу обворовывали дважды: сначала две женщины, а через несколько дней - мужчина, женщина и подросток. На одном из фрагментов записи зафиксирован момент, когда одна из женщин, перед тем как украсть, подошла к воротам церкви и перекрестилась.

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