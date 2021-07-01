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Семь стран ЕС разрешили въезд привитым индийской вакциной Covishield, - BBC
Семь стран Евросоюза одобрили въезд иностранцев, которые привиты индийской вакциной Covishield от AstraZeneca.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил источник BBC.
По данным источника, въезд разрешили: Австрия, Германия, Словения, Греция, Ирландия и Испания.
Кроме того, пишет издание, Эстония подтвердила, что признает все вакцины, разрешенные Индией.
Источники сообщили, что Исландия и Швейцария, которые не входят в ЕС, также разрешили вакцину для поездок.
Топ комментарии
+3 Антип61
показать весь комментарий01.07.2021 17:49
+2 Андрей Силенко
показать весь комментарий01.07.2021 18:12
+1 ПанСан
показать весь комментарий01.07.2021 17:40
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Пожалуйста, подождите...
Новый штамм.
Спутник едет
В гости к вам.
Кроме того он кроме рф и беларуси не используется нигде в мире и не признан ВОЗ.
Признали некоторые страны ..члены ЕС...
Пока меньшинство...7 из 27...даже не половина..
А ведь есть еще и синовак...😀
Сколько там ты говоришь... " 3,7 млн людей" !? и ты видел все " 3,7 млн" снимков !? Охотно верю... )
Они - эти "снимки" и не только, наверно в свободном доступе... ?
Я не говорю, что нет ковида19, и не говорю, что кто то от него не умер... Я говорю, что "ужасы" от него и "угрозы" ЧРЕЗМЕРНО НАДУМАННЫ !!!
Ты не видишь разницу !?
За добу 1 липня 2021 року в Україні зафіксовано 696 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 36, медпрацівників - 33).
Також за минулу добу:
◾ госпіталізовано - 439 осіб;
◾ летальних випадків - 33;
◾ одужало - 1 197 осіб;
За добу протестовано:
◾ методом ПЛР - 19 756 осіб,
◾ методом ІФА - 8 924 особи,
◾ експрес-тестами - 15 408 осіб.
Как говорится "ничего личного - только бизнес"...
учитывая, что это бизнес начиная от обычной лаборатории и до верхушки власти - то и неца доверия их информации НУЛЬ !
Их цифры - это маркетинговый ход с целью продвижения их "товара"
https://twitter.com/mademoiselle_87/status/1410324802334867458
Кількість заможних людей (high-net-worth individual, HNWI) підвищилася на 6,3% - до 20,8 млн осіб. Зростанню багатства сприяв істотний підйом фондових ринків, зазначений у минулому році. Ось все що потрібно знати про "пандемію".
Чому ніхто не задавав питання, чому всі фондові ринки спокійно пережили цю "пандемію", чому жоден аеропорт чи авіокомпанія не збанкротіли і навіть не нили, що їм не має за що утримувати робочий персонал і вони вимушені йти на масові скорочення (є декілька малих авіакомпаній, близько 30, які тихенько збанкротували, але вони і до "пандемії" мали фінансові проблеми, зараз їх просто за копійки скуплять більші компанії і все)? Чому жодне велике підприємство, банки, чи спортивні клуби не збанкротіли? Це ж "пандемія" !!! Фондові ринки мали б по всіх законах економіки в перші ж дні оголошення пандемії обвалитися і призвести до економічної світової кризи. Все зупинили на два роки, а нічого такого не сталося. Окрім того, що збідніли всі крім багатіїв і привчили тягати бездумно тряпки на мордах і привчають ширятися по команді.