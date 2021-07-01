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Сім країн ЄС дозволили в'їзд щепленим індійською вакциною Covishield, - BBC

Сім країн ЄС дозволили в'їзд щепленим індійською вакциною Covishield, - BBC

Сім країн Євросоюзу схвалили в'їзд іноземців, які щеплені індійською вакциною Covishield від AstraZeneca.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило джерело BBC.

За даними джерела, в'їзд дозволили: Австрія, Німеччина, Словенія, Греція, Ірландія та Іспанія.

Крім того, пише видання, Естонія підтвердила, що визнає всі вакцини, дозволені Індією.

Джерела повідомили, що Ісландія і Швейцарія, які не входять до ЄС, також дозволили вакцину для поїздок.

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Топ коментарі
+3
А как тут антиваксеры распинались, что в ЕС Covishield никогда не признают...
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01.07.2021 17:49
+2
Сукупні статки всіх доларових мільйонерів світу в 2020 році збільшилася на 7,6% і склали $79,6 трлн, йдеться в щорічній доповіді World Wealth Report компанії Capgemini SA, передає https://www.interfax.ru/world/774705 Інтерфакс .
Кількість заможних людей (high-net-worth individual, HNWI) підвищилася на 6,3% - до 20,8 млн осіб. Зростанню багатства сприяв істотний підйом фондових ринків, зазначений у минулому році. Ось все що потрібно знати про "пандемію".

Чому ніхто не задавав питання, чому всі фондові ринки спокійно пережили цю "пандемію", чому жоден аеропорт чи авіокомпанія не збанкротіли і навіть не нили, що їм не має за що утримувати робочий персонал і вони вимушені йти на масові скорочення (є декілька малих авіакомпаній, близько 30, які тихенько збанкротували, але вони і до "пандемії" мали фінансові проблеми, зараз їх просто за копійки скуплять більші компанії і все)? Чому жодне велике підприємство, банки, чи спортивні клуби не збанкротіли? Це ж "пандемія" !!! Фондові ринки мали б по всіх законах економіки в перші ж дні оголошення пандемії обвалитися і призвести до економічної світової кризи. Все зупинили на два роки, а нічого такого не сталося. Окрім того, що збідніли всі крім багатіїв і привчили тягати бездумно тряпки на мордах і привчають ширятися по команді.
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01.07.2021 18:12
+1
Колитесь любой кулебякой, только колитесь)
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01.07.2021 17:40
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01.07.2021 17:37 Відповісти
only
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01.07.2021 18:40 Відповісти
Здравствуй Дельта,
Новый штамм.
Спутник едет
В гости к вам.
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01.07.2021 17:26 Відповісти
спутник одноразовая вакцина.
Кроме того он кроме рф и беларуси не используется нигде в мире и не признан ВОЗ.
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01.07.2021 17:58 Відповісти
Колитесь любой кулебякой, только колитесь)
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01.07.2021 17:40 Відповісти
А как тут антиваксеры распинались, что в ЕС Covishield никогда не признают...
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01.07.2021 17:49 Відповісти
то что ты не покупаеш говно вместо продуктов не означает что ты антипотребительпродуктов.
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01.07.2021 17:58 Відповісти
Вы обнаружили в последовательности генов вектора вакцины Covishield отличия от последовательности генов вектора AstraZeneca? Рассакжите нам. А то канадские специалисты таких отличий не обнаружили...
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01.07.2021 21:55 Відповісти
ЕС пока и не признал...
Признали некоторые страны ..члены ЕС...
Пока меньшинство...7 из 27...даже не половина..
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01.07.2021 17:59 Відповісти
Так еще и не вечер. Такие одобрение таких препаратов вошло в ЕС в нацфазу, а она в каждой стране разная. На Люксембург надейтесь, вдруг они не одобрят... Это будет такой удар по Индии...
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01.07.2021 18:08 Відповісти
Мне на ту Индию плевать...мне идиотов которые ширнулись ковдшелом жалко🥶😂
А ведь есть еще и синовак...😀
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01.07.2021 18:59 Відповісти
А 52 тысячи украинцев, умерших от ковида, Вам не жалко?
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01.07.2021 21:35 Відповісти
от ковида ли... вот в чем вопрос... У нас всегда статистику крутили и крутят под заказ...
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01.07.2021 21:48 Відповісти
Вы полагаете, что по всему миру незаметно так шныряли тайные эскадроны смерти?
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01.07.2021 22:11 Відповісти
Я знаю, что в "западном" мире, манипулировать мифами о "здоровье" не сложнее чем в странах 3го мира... например в Германии - люди просто помешаны на своем здоровье... И власти зная, что не дай бог, что то пойдет не так - им сметут ... и они "не дожидаясь" "чего то" ради прикрития своих политических жоп - все что угодно провернут... А население - в улюлюканье о здоровье всегда это подхватит... Мой давный хороший друг немецкий врач (в крупном городе ) западной Германии - за всю "пандемию" НЕ ВСТРЕТИЛ НИ ОДНОГО БОЛЬНОГО короной19 ... Но при этом - по городу "ходили слухи об ужасах".... Более того, я в том городе в тот период сам прожил более года... и то же - ни каких ужасов не увидел... Но немцы , кипятком сцали от суеты за свое здоровье...
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01.07.2021 22:45 Відповісти
Вы не ответили, кто убил те 3,7 млн людей, кто тайно подменял людям рентгеновские снимки, кто душил их на больничных койках... А если врач не из специализированного отделения, предназначенного для ковидных больных, то при нормальной медсистеме он и не должен встечаться с заболевшими.
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01.07.2021 23:04 Відповісти
"А если врач не из специализированного отделения, предназначенного для ковидных больных, то при нормальной медсистеме он и не должен встечаться с заболевшими." - шила в мешке не утаишь... ТЕМ более, что это шило , якобы в той же больнице ... Но вот незадача ... - шила никто так и не увидел в той больнице...

Сколько там ты говоришь... " 3,7 млн людей" !? и ты видел все " 3,7 млн" снимков !? Охотно верю... )
Они - эти "снимки" и не только, наверно в свободном доступе... ?
Я не говорю, что нет ковида19, и не говорю, что кто то от него не умер... Я говорю, что "ужасы" от него и "угрозы" ЧРЕЗМЕРНО НАДУМАННЫ !!!
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02.07.2021 10:34 Відповісти
Когда-то провели исследование на наличие кишечной палочни на руках людей. И ее нашли у около 75% людей. И не потому, что 75% не моют руки, а потому что несеолько процентов людей считают немытые после туалета руки чрезмерно надуманной проблемой. А дальше - поручни, перила, деньги, рукопожатия...
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02.07.2021 10:47 Відповісти
Вот именно "нашли у около 75% людей", а в данном случае -нам говорят - верьте на слово !
Ты не видишь разницу !?
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02.07.2021 10:58 Відповісти
А сейчас в официальных сводках пишут

За добу 1 липня 2021 року в Україні зафіксовано 696 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 36, медпрацівників - 33).
Також за минулу добу:
◾ госпіталізовано - 439 осіб;
◾ летальних випадків - 33;
◾ одужало - 1 197 осіб;
За добу протестовано:
◾ методом ПЛР - 19 756 осіб,
◾ методом ІФА - 8 924 особи,
◾ експрес-тестами - 15 408 осіб.
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02.07.2021 11:18 Відповісти
ВСЁ что у нас каким то образом связано с деньгами - не может быть достоверным !
Как говорится "ничего личного - только бизнес"...
учитывая, что это бизнес начиная от обычной лаборатории и до верхушки власти - то и неца доверия их информации НУЛЬ !
Их цифры - это маркетинговый ход с целью продвижения их "товара"
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02.07.2021 11:57 Відповісти
В мире все каким-то образом связано с деньгами.
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02.07.2021 13:12 Відповісти
Привет, Вы так и не ответили на вопрос "А 52 тысячи украинцев, умерших от ковида, Вам не жалко?"
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02.07.2021 07:33 Відповісти
І ще раз про футбол
https://twitter.com/mademoiselle_87/status/1410324802334867458
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01.07.2021 17:56 Відповісти
Сукупні статки всіх доларових мільйонерів світу в 2020 році збільшилася на 7,6% і склали $79,6 трлн, йдеться в щорічній доповіді World Wealth Report компанії Capgemini SA, передає https://www.interfax.ru/world/774705 Інтерфакс .
Кількість заможних людей (high-net-worth individual, HNWI) підвищилася на 6,3% - до 20,8 млн осіб. Зростанню багатства сприяв істотний підйом фондових ринків, зазначений у минулому році. Ось все що потрібно знати про "пандемію".

Чому ніхто не задавав питання, чому всі фондові ринки спокійно пережили цю "пандемію", чому жоден аеропорт чи авіокомпанія не збанкротіли і навіть не нили, що їм не має за що утримувати робочий персонал і вони вимушені йти на масові скорочення (є декілька малих авіакомпаній, близько 30, які тихенько збанкротували, але вони і до "пандемії" мали фінансові проблеми, зараз їх просто за копійки скуплять більші компанії і все)? Чому жодне велике підприємство, банки, чи спортивні клуби не збанкротіли? Це ж "пандемія" !!! Фондові ринки мали б по всіх законах економіки в перші ж дні оголошення пандемії обвалитися і призвести до економічної світової кризи. Все зупинили на два роки, а нічого такого не сталося. Окрім того, що збідніли всі крім багатіїв і привчили тягати бездумно тряпки на мордах і привчають ширятися по команді.
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01.07.2021 18:12 Відповісти
Поеду в Турцию . Там не всюду вата . Там , где немного дороже , без убогих .
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01.07.2021 18:37 Відповісти
 
 