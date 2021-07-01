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корабль (2015) россия (93025) СБУ (19472)

СБУ заблокировала канал незаконного трудоустройства украинцев на российских военных заводах. ФОТО

Контрразведка СБУ разоблачила противоправную схему привлечения Российской Федерацией трудовых мигрантов из Украины. Наших сограждан хотели использовать на объектах оборонно-промышленного комплекса РФ.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе СБУ.

"Такое трудоустройство противоречит требованиям ст. 9 и 12 Закона Украины "О государственном контроле за международными передачами товаров военного назначения и двойного использования" и решению СНБО Украины от 27.08.2014 "О мерах по совершенствованию государственной военно-технической политики".

Оперативники СБУ установили, что украинские специалисты судостроительной отрасли привлекались к работам в рамках заказов Министерства обороны и пограничных сил Федеральной Службы безопасности РФ", - отмечается в сообщении.

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По данным СБУ, в "схемы" был привлечен бывший работник одного из конструкторских бюро, в настоящее время входит в ГК "Укроборонпром". Имея специальную профессиональную подготовку инженера-технолога, он участвовал в строительстве (обеспечивал качество производства и оказывал техническую помощь) противодиверсионного катера для ПС ФСБ и понтона для нужд ВМФ.

В СБУ подчеркнули: "По результатам предварительного расследования ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины. Материалы направлены на рассмотрение суда. Мероприятия по пресечению противоправной деятельности проводились под процессуальным руководством Херсонской областной прокуратуры".

СБУ заблокировала канал незаконного трудоустройства украинцев на российских военных заводах 01
СБУ заблокировала канал незаконного трудоустройства украинцев на российских военных заводах 02
СБУ заблокировала канал незаконного трудоустройства украинцев на российских военных заводах 03

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Топ комментарии
+23
Не українців, а хохлів манкуртів. Змініть заголовок до статті!
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01.07.2021 18:37
+13
Так тут надо с другой стороны подойти , надо чтобы свои военные заводы РАБОТАЛИ !!!
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01.07.2021 18:37
+10
Новинского уже арестовали ?
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01.07.2021 18:39
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Не українців, а хохлів манкуртів. Змініть заголовок до статті!
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01.07.2021 18:37 Ответить
Так тут надо с другой стороны подойти , надо чтобы свои военные заводы РАБОТАЛИ !!!
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01.07.2021 18:37 Ответить
Или с ватой внутри Украины что-то решить ?
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01.07.2021 18:46 Ответить
дебилы !!!!

вербуйте среди них шпионов-осведомителей и диверсантов-саботажников !

за десяток тыс. баксов они сдадут и сделают все !
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01.07.2021 18:57 Ответить
Новинского уже арестовали ?
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01.07.2021 18:39 Ответить
Он памятник ! Не при зели .
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01.07.2021 18:42 Ответить
А кто вообще этого Новинского притащил в Украину и дал ему гражданство ?
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01.07.2021 19:31 Ответить
😀
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01.07.2021 19:48 Ответить
Ющенко
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01.07.2021 20:58 Ответить
Украинских специалистов судостроительной отрасли надо посадить или выслать в орду пожизненно .
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01.07.2021 18:40 Ответить
умница,останутся одни судьи и пенсы
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01.07.2021 18:50 Ответить
поперебивать руки и пусть едут
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01.07.2021 21:12 Ответить
А платить нормально не пробовали?
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01.07.2021 23:01 Ответить
Наоборот: туда надо внедрить хороших сварщиков: и пожар обеспечен, и кораблик треснет на волне.
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01.07.2021 18:59 Ответить
Бред, они же границы не закрыли, заробитчане как ехали так и едут, о каком закрытии канала они говорят, ну разве что сайт по трудоустройству заблокировали и все.
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01.07.2021 19:00 Ответить
Я б таких кондомів розстрілював .. за законами військового часу
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01.07.2021 19:08 Ответить
А московіти так вільно беруть українців на роботу на військові заводи, що за маячня? В них заборонено працювати на військових об'єктах негромадянам .
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01.07.2021 19:15 Ответить
Значить має аусвайс.
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01.07.2021 19:27 Ответить
і що тобі Вовчику солдати казали як ти допомагав подносити ім міни та набоі? Ну…. вони казали : Я я ! .. гут Вальдемар
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01.07.2021 19:25 Ответить
а потім розстріляють як біндерівських шпійонов...
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01.07.2021 20:07 Ответить
В Украине нет судостроительной отрасли, потому они в Россию и едут. Создайте рабочие места с достойной зарплатой, какие проблемы.
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01.07.2021 20:13 Ответить
Да этой истории запросто 20 лет. Давно работают на серьёзных заводах, в общагах живут семейных, после 3-4 лет семьи вывозят, многие давно получили вид на жительство а есть уже с гражданством, и до 2014 г это шумело и гудело. И сегодня идут поезда в РФ на Москву, и все знают откуда от нас.Внутренние проблемы не решены уже как лет 15. И врядли решаться. Сгинул старый инженерный пласт. А без него рабочие не нужны. А новых я бы забор не доверил строить вокруг курятника.
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01.07.2021 20:25 Ответить
Свинарчуки ржут в голос !
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01.07.2021 20:42 Ответить
Ви ще порахуйте скільки українців кацапам нині нафту і газ качають, розробляють проектну документацію на ці роботи. Якби їх умовити повернутися додому, то кацапам стало б швидко зле.
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01.07.2021 21:01 Ответить
Их там силой заставляют работать на врага?может под пытками ,или расстрелом угрожают?
Добровольно,в 7й год войны?????
"Как мы можем победить,если нас легко купить?"
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01.07.2021 21:54 Ответить
То напевно треба починати нормальні зарплати платити людям праці , а не лише тупицьким , бо так скоро всі розбіжуться по заводах сусідніх країн.
Всюди українець потрібен , тільки не в Україні.
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01.07.2021 22:51 Ответить
 
 