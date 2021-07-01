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СБУ заблокувала канал незаконного працевлаштування українців на російських військових заводах. ФОТО

Контррозвідка СБУ викрила протиправну схему залучення Російською Федерацією трудових мігрантів з України. Наших співгромадян хотіли використовувати на об'єктах оборонно-промислового комплексу РФ.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі СБУ.

"Таке працевлаштування суперечить вимогам ст. 9 і 12 Закону України "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання" та рішенням РНБО України від 27.08.2014 "Про заходи щодо вдосконалення державної військово-технічної політики".

Оперативники СБУ встановили, що українські фахівці суднобудівної галузі залучалися до робіт у рамках замовлень Міністерства оборони та прикордонних сил Федеральної Служби безпеки РФ", - наголошується в повідомленні.

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За даними СБУ, до "схем" був залучений колишній працівник одного з конструкторських бюро, яке зараз входить до ДК "Укроборонпром". Маючи спеціальну професійну підготовку інженера-технолога, він брав участь у будівництві (забезпечував якість виробництва і надавав технічну допомогу) протидиверсійного катера для ПС ФСБ і понтону для потреб ВМФ.

У СБУ наголосили: "За результатами попереднього розслідування йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) Кримінального кодексу України. Матеріали направлені на розгляд суду. Заходи щодо припинення протиправної діяльності проводились під процесуальним керівництвом Херсонської обласної прокуратури".

СБУ заблокувала канал незаконного працевлаштування українців на російських військових заводах 01
СБУ заблокувала канал незаконного працевлаштування українців на російських військових заводах 02
СБУ заблокувала канал незаконного працевлаштування українців на російських військових заводах 03
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Топ коментарі
+23
Не українців, а хохлів манкуртів. Змініть заголовок до статті!
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01.07.2021 18:37
+13
Так тут надо с другой стороны подойти , надо чтобы свои военные заводы РАБОТАЛИ !!!
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01.07.2021 18:37
+10
Новинского уже арестовали ?
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01.07.2021 18:39
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Не українців, а хохлів манкуртів. Змініть заголовок до статті!
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01.07.2021 18:37 Відповісти
Так тут надо с другой стороны подойти , надо чтобы свои военные заводы РАБОТАЛИ !!!
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01.07.2021 18:37 Відповісти
Или с ватой внутри Украины что-то решить ?
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01.07.2021 18:46 Відповісти
дебилы !!!!

вербуйте среди них шпионов-осведомителей и диверсантов-саботажников !

за десяток тыс. баксов они сдадут и сделают все !
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01.07.2021 18:57 Відповісти
Новинского уже арестовали ?
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01.07.2021 18:39 Відповісти
Он памятник ! Не при зели .
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01.07.2021 18:42 Відповісти
А кто вообще этого Новинского притащил в Украину и дал ему гражданство ?
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01.07.2021 19:31 Відповісти
😀
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01.07.2021 19:48 Відповісти
Ющенко
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01.07.2021 20:58 Відповісти
Украинских специалистов судостроительной отрасли надо посадить или выслать в орду пожизненно .
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01.07.2021 18:40 Відповісти
умница,останутся одни судьи и пенсы
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01.07.2021 18:50 Відповісти
поперебивать руки и пусть едут
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01.07.2021 21:12 Відповісти
А платить нормально не пробовали?
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01.07.2021 23:01 Відповісти
Наоборот: туда надо внедрить хороших сварщиков: и пожар обеспечен, и кораблик треснет на волне.
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01.07.2021 18:59 Відповісти
Бред, они же границы не закрыли, заробитчане как ехали так и едут, о каком закрытии канала они говорят, ну разве что сайт по трудоустройству заблокировали и все.
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01.07.2021 19:00 Відповісти
Я б таких кондомів розстрілював .. за законами військового часу
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01.07.2021 19:08 Відповісти
А московіти так вільно беруть українців на роботу на військові заводи, що за маячня? В них заборонено працювати на військових об'єктах негромадянам .
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01.07.2021 19:15 Відповісти
Значить має аусвайс.
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01.07.2021 19:27 Відповісти
і що тобі Вовчику солдати казали як ти допомагав подносити ім міни та набоі? Ну…. вони казали : Я я ! .. гут Вальдемар
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01.07.2021 19:25 Відповісти
а потім розстріляють як біндерівських шпійонов...
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01.07.2021 20:07 Відповісти
В Украине нет судостроительной отрасли, потому они в Россию и едут. Создайте рабочие места с достойной зарплатой, какие проблемы.
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01.07.2021 20:13 Відповісти
Да этой истории запросто 20 лет. Давно работают на серьёзных заводах, в общагах живут семейных, после 3-4 лет семьи вывозят, многие давно получили вид на жительство а есть уже с гражданством, и до 2014 г это шумело и гудело. И сегодня идут поезда в РФ на Москву, и все знают откуда от нас.Внутренние проблемы не решены уже как лет 15. И врядли решаться. Сгинул старый инженерный пласт. А без него рабочие не нужны. А новых я бы забор не доверил строить вокруг курятника.
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01.07.2021 20:25 Відповісти
Свинарчуки ржут в голос !
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01.07.2021 20:42 Відповісти
Ви ще порахуйте скільки українців кацапам нині нафту і газ качають, розробляють проектну документацію на ці роботи. Якби їх умовити повернутися додому, то кацапам стало б швидко зле.
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01.07.2021 21:01 Відповісти
Их там силой заставляют работать на врага?может под пытками ,или расстрелом угрожают?
Добровольно,в 7й год войны?????
"Как мы можем победить,если нас легко купить?"
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01.07.2021 21:54 Відповісти
То напевно треба починати нормальні зарплати платити людям праці , а не лише тупицьким , бо так скоро всі розбіжуться по заводах сусідніх країн.
Всюди українець потрібен , тільки не в Україні.
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01.07.2021 22:51 Відповісти
 
 