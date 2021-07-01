РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12509 посетителей онлайн
Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
6 505 16

Рада отменила свободную экономическую зону "Крым"

Рада отменила свободную экономическую зону

Верховная Рада прекратила существование свободной экономической зоны "Крым", которую учредили в августе 2014 года.

Отмену СЭЗ поддержали 328 народных депутатов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Учитывая обстоятельства, которые действовали в 2014 году, законом, по сути, введены льготные условия для продолжения ведения хозяйственной деятельности на временно оккупированной территории. Вместе с тем закон урегулировал реализацию прав граждан Украины, которые остались проживать на временно оккупированной территории и ввел дополнительные ограничения (в частности, таможенные), в налоговом законодательстве такие граждане были приравнены к нерезидентам", - отмечается в пояснительной записке.

Авторы законопроекта подчеркивают, что эти ограничения привели к дискриминации граждан Украины, которые остались проживать на временно оккупированной территории или прописаны на этой территории.

Читайте: Свободная экономическая зона "Крым" диссонирует с санкционной политикой МИД, - Джапарова

О негативных последствиях закона для соблюдения прав и свобод человека неоднократно заявляли международные и национальные правозащитные организации.

Автор: 

ВР (29246) Крым (26384) СЭЗ (38)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+10
Тут можна почитати - https://www.pravda.com.ua/articles/2014/11/19/7044681/ Завдяки цій вільній економічній зоні, Фірташ міг легально завозити на свій завод в Криму титанову руду з України, а потім продавати продукцію в Росію. Коротше кажучи - договорняк з ворогом.
показать весь комментарий
01.07.2021 22:12
+7
С самого начала єтот закон действовал не на пользу Украине.
показать весь комментарий
01.07.2021 21:20
+6
Не вірю! Це нашому гИтьману підкинули цей ВЕЗ руки і ноги кРимля в 14-ому, щоб очорнити.
показать весь комментарий
02.07.2021 01:27
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Бисер среди кучи гов-на....
показать весь комментарий
01.07.2021 20:45 Ответить
"смекнул солдат Иванов"... (Анекдот о солдатской смекалке)
показать весь комментарий
01.07.2021 20:47 Ответить
С самого начала єтот закон действовал не на пользу Украине.
показать весь комментарий
01.07.2021 21:20 Ответить
каким же образом он действовал?
показать весь комментарий
01.07.2021 22:35 Ответить
Фирташ продавал продукцию со своих крымских заводов легально и без санкций , при этом не платя не копейки налогов.
показать весь комментарий
02.07.2021 09:21 Ответить
ппц. откуда в башку заносит такой бред! в АРК все предприятия или национализировали, или перерегистрировались, еще в 2014-15.
показать весь комментарий
02.07.2021 12:33 Ответить
Тут можна почитати - https://www.pravda.com.ua/articles/2014/11/19/7044681/ Завдяки цій вільній економічній зоні, Фірташ міг легально завозити на свій завод в Криму титанову руду з України, а потім продавати продукцію в Росію. Коротше кажучи - договорняк з ворогом.
показать весь комментарий
01.07.2021 22:12 Ответить
Не вірю! Це нашому гИтьману підкинули цей ВЕЗ руки і ноги кРимля в 14-ому, щоб очорнити.
показать весь комментарий
02.07.2021 01:27 Ответить
Фірташу прикрутили яйця. Подивимося що буде далі. Зелені ж яйця автоматом не прикручують Коломойському та Ахметову.
показать весь комментарий
02.07.2021 00:29 Ответить
А навіщо ії робили? Щоб олігархи збагатилися ? Це запитання в мене було ще тоді.
показать весь комментарий
02.07.2021 07:22 Ответить
Короче Беня решил мочить конкурента Фирташа. Неее конечно если кто думает , что это могла быть самодеятельность Осла , то пусть и дальше так думает.
показать весь комментарий
02.07.2021 09:23 Ответить
Так это теперь придется владельцу завода ,,Титан,, платить за поставку электричества которое мы ,,непоставляем в Крым,, в польном объеме?
показать весь комментарий
02.07.2021 10:53 Ответить
Ну да, невиплата зарплат та пенсій в Смоленську в 1942, визнання його непотрібності СРСР, ви ідіот?
показать весь комментарий
02.07.2021 12:23 Ответить
 
 