Рада отменила свободную экономическую зону "Крым"

Верховная Рада прекратила существование свободной экономической зоны "Крым", которую учредили в августе 2014 года.

Отмену СЭЗ поддержали 328 народных депутатов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Учитывая обстоятельства, которые действовали в 2014 году, законом, по сути, введены льготные условия для продолжения ведения хозяйственной деятельности на временно оккупированной территории. Вместе с тем закон урегулировал реализацию прав граждан Украины, которые остались проживать на временно оккупированной территории и ввел дополнительные ограничения (в частности, таможенные), в налоговом законодательстве такие граждане были приравнены к нерезидентам", - отмечается в пояснительной записке.

Авторы законопроекта подчеркивают, что эти ограничения привели к дискриминации граждан Украины, которые остались проживать на временно оккупированной территории или прописаны на этой территории.

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О негативных последствиях закона для соблюдения прав и свобод человека неоднократно заявляли международные и национальные правозащитные организации.