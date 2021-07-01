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Новини Окуповані території
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Рада скасувала вільну економічну зону "Крим"

Рада скасувала вільну економічну зону

Верховна Рада припинила існування вільної економічної зони "Крим", яку було запроваджено у серпні 2014 року.

Скасування ВЕЗ підтримали 328 народних депутатів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Зважаючи на обставини, які діяли у 2014 році, законом, по суті, запроваджено пільгові умови для продовження ведення господарської діяльності на тимчасово окупованій території. Разом з цим закон врегулював реалізацію прав громадян України, які залишилися проживати на тимчасово окупованій території та ввів додаткові обмеження (зокрема, митні), у податковому законодавстві таких громадян було прирівняно до нерезидентів", - наголошується в пояснювальній записці.

Автори законопроекту зазначають, що такі обмеження призвели до дискримінації громадян України, які залишилися проживати на тимчасово окупованій території чи мають зареєстроване місце проживання на цій території.

Про негативні наслідки закону для дотримання прав та свобод людини неодноразово заявляли міжнародні та національні правозахисні організації.

Читайте також: Вільна економічна зона "Крим" дисонує з санкційною політикою МЗС, - Джапарова

Автор: 

ВР (14975) Крим (14147) ВЕЗ (19)


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Топ коментарі
+10
Тут можна почитати - https://www.pravda.com.ua/articles/2014/11/19/7044681/ Завдяки цій вільній економічній зоні, Фірташ міг легально завозити на свій завод в Криму титанову руду з України, а потім продавати продукцію в Росію. Коротше кажучи - договорняк з ворогом.
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01.07.2021 22:12
+7
С самого начала єтот закон действовал не на пользу Украине.
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01.07.2021 21:20
+6
Не вірю! Це нашому гИтьману підкинули цей ВЕЗ руки і ноги кРимля в 14-ому, щоб очорнити.
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02.07.2021 01:27
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Бисер среди кучи гов-на....
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01.07.2021 20:45 Відповісти
"смекнул солдат Иванов"... (Анекдот о солдатской смекалке)
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01.07.2021 20:47 Відповісти
С самого начала єтот закон действовал не на пользу Украине.
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01.07.2021 21:20 Відповісти
каким же образом он действовал?
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01.07.2021 22:35 Відповісти
Фирташ продавал продукцию со своих крымских заводов легально и без санкций , при этом не платя не копейки налогов.
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02.07.2021 09:21 Відповісти
ппц. откуда в башку заносит такой бред! в АРК все предприятия или национализировали, или перерегистрировались, еще в 2014-15.
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02.07.2021 12:33 Відповісти
Тут можна почитати - https://www.pravda.com.ua/articles/2014/11/19/7044681/ Завдяки цій вільній економічній зоні, Фірташ міг легально завозити на свій завод в Криму титанову руду з України, а потім продавати продукцію в Росію. Коротше кажучи - договорняк з ворогом.
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01.07.2021 22:12 Відповісти
Не вірю! Це нашому гИтьману підкинули цей ВЕЗ руки і ноги кРимля в 14-ому, щоб очорнити.
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02.07.2021 01:27 Відповісти
Фірташу прикрутили яйця. Подивимося що буде далі. Зелені ж яйця автоматом не прикручують Коломойському та Ахметову.
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02.07.2021 00:29 Відповісти
А навіщо ії робили? Щоб олігархи збагатилися ? Це запитання в мене було ще тоді.
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02.07.2021 07:22 Відповісти
Короче Беня решил мочить конкурента Фирташа. Неее конечно если кто думает , что это могла быть самодеятельность Осла , то пусть и дальше так думает.
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02.07.2021 09:23 Відповісти
Так это теперь придется владельцу завода ,,Титан,, платить за поставку электричества которое мы ,,непоставляем в Крым,, в польном объеме?
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02.07.2021 10:53 Відповісти
Ну да, невиплата зарплат та пенсій в Смоленську в 1942, визнання його непотрібності СРСР, ви ідіот?
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02.07.2021 12:23 Відповісти
 
 