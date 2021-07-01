Рада скасувала вільну економічну зону "Крим"

Верховна Рада припинила існування вільної економічної зони "Крим", яку було запроваджено у серпні 2014 року.

Скасування ВЕЗ підтримали 328 народних депутатів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Зважаючи на обставини, які діяли у 2014 році, законом, по суті, запроваджено пільгові умови для продовження ведення господарської діяльності на тимчасово окупованій території. Разом з цим закон врегулював реалізацію прав громадян України, які залишилися проживати на тимчасово окупованій території та ввів додаткові обмеження (зокрема, митні), у податковому законодавстві таких громадян було прирівняно до нерезидентів", - наголошується в пояснювальній записці.

Автори законопроекту зазначають, що такі обмеження призвели до дискримінації громадян України, які залишилися проживати на тимчасово окупованій території чи мають зареєстроване місце проживання на цій території.

Про негативні наслідки закону для дотримання прав та свобод людини неодноразово заявляли міжнародні та національні правозахисні організації.

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