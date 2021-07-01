Нидерланды открыли границы для вакцинированных украинцев, - Кулеба

С 1 июля Нидерланды открыли въезд для украинцев.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в твиттере сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Только получили подтверждение: для украинцев открылась еще одна страна ЕС – Нидерланды", - написал Кулеба.

По его словам, полностью вакцинированные граждане Украины могут снова свободно путешествовать в рамках безвизового режима.

Кулеба добавил, что перечень признанных вакцин и подробные условия въезда содержится на сайте

Ранее сообщалось, что Австрия с 1 июля 2021 г. возобновила въезд в страну для украинцев для всех видов путешествий.

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