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Новости Коронавирус и карантин
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Нидерланды открыли границы для вакцинированных украинцев, - Кулеба

Нидерланды открыли границы для вакцинированных украинцев, - Кулеба

С 1 июля Нидерланды открыли въезд для украинцев.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в твиттере сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Только получили подтверждение: для украинцев открылась еще одна страна ЕС – Нидерланды", - написал Кулеба.

По его словам, полностью вакцинированные граждане Украины могут снова свободно путешествовать в рамках безвизового режима.

Кулеба добавил, что перечень признанных вакцин и подробные условия въезда содержится на сайте 

Ранее сообщалось, что Австрия с 1 июля 2021 г. возобновила въезд в страну для украинцев для всех видов путешествий.

Также читайте: Австрия возобновила въезд для украинцев

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осталось где-то раздобыть признаваемую вакцину, а не палённый зелёный шмурдяк
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01.07.2021 22:35 Ответить
рагулье из квартала95 вакцинировалось пфайзером, теперь для него открыты нидерланды. а вакцинировавшиеся китайским шмурдяком из центра вакцинации, смогут поехать разве что в кривой рог подышать свежим "воздухом", потому что для них евросоюз закрыт. спасибо зекоманде за успешную борьбу с порошенковским безвизом.
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01.07.2021 22:38 Ответить
Ніхто нічого не відкрив, *********!

Визнані вакциниfizer/BioNTech (Comirnaty)Astra Zeneca EU (Vaxzevria)Johnson & Johnson ((COVID-19 Vaccine) Janssen)Moderna (Spikevax)Astra Zeneca-SK Bio (Vaxzevria)Serum Institute of India (Covishield)Sinopharm BIBPSinovac

Тут немає того гівна, що ви людям колете! Самі, ********, себе Pfizer-ом вакцинували!
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01.07.2021 22:49 Ответить
https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/visiting-the-netherlands-from-abroad/exemptions-to-the-entry-ban/requirements-for-proof-of-vaccination-issued-outside-the-eu
Судя по информации из этого сайта, то они пускают всех кто вакцинировался вакцинами одобренными ВОЗ, а не только EMA
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02.07.2021 00:02 Ответить
Sinovac це і є коронавак
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02.07.2021 01:09 Ответить
Я ж казав : схочуть їсти - відкриються . Коли лягають цілі галузі економіки , всі або відкриваються , або скочуються в злидні . Вибір простий
Ще 2-3 таких роки , то і візи всі повідміняють , ті хто і досі торгує візами , ствтрюючи незручності людям
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01.07.2021 23:06 Ответить
Не чуваки, тут свободно продают коноплю, легализована проституция и даже иногда проходят гейпарады. Зачем вам сюда? Вам сюда не надо. Сидите дома.
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01.07.2021 23:34 Ответить
Ніфіга немає за тим посиланням.
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02.07.2021 01:08 Ответить
 
 