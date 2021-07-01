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Нидерланды открыли границы для вакцинированных украинцев, - Кулеба
С 1 июля Нидерланды открыли въезд для украинцев.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в твиттере сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
"Только получили подтверждение: для украинцев открылась еще одна страна ЕС – Нидерланды", - написал Кулеба.
По его словам, полностью вакцинированные граждане Украины могут снова свободно путешествовать в рамках безвизового режима.
Кулеба добавил, что перечень признанных вакцин и подробные условия въезда содержится на сайте
Ранее сообщалось, что Австрия с 1 июля 2021 г. возобновила въезд в страну для украинцев для всех видов путешествий.
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Визнані вакциниfizer/BioNTech (Comirnaty)Astra Zeneca EU (Vaxzevria)Johnson & Johnson ((COVID-19 Vaccine) Janssen)Moderna (Spikevax)Astra Zeneca-SK Bio (Vaxzevria)Serum Institute of India (Covishield)Sinopharm BIBPSinovac
Тут немає того гівна, що ви людям колете! Самі, ********, себе Pfizer-ом вакцинували!
Судя по информации из этого сайта, то они пускают всех кто вакцинировался вакцинами одобренными ВОЗ, а не только EMA
Ще 2-3 таких роки , то і візи всі повідміняють , ті хто і досі торгує візами , ствтрюючи незручності людям