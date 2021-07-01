Австрия возобновила въезд для украинцев
Попасть в эту страну можно через 2 недели после получения обеих доз вакцины.
Об этом сообщил в Твиттере министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.
"С сегодняшнего дня для украинцев открылась Австрия. При полной вакцинации за 14+ дней до путешествия въезд свободный", - написал он.
Согласно информации на сайте Департамента консульской службы, с 01.07.2021 года въезд из Украины в Австрию возможен для всех целей путешествий.
Без регистрации и без карантина в Австрию можно въехать с сертификатом о полной вакцинации против COVID-19, если последняя вакцинация была сделана более чем за 14 дней до въезда и была проведена не более чем 270 дней назад.
Признаны вакцины Comirnaty (INN) от BioNtech/Pfizer; Vaxzevria COVID-19 Vaccine AstraZeneca/Covishield от Serum Institute of India; COVID-19 Vaccine Janssen от Johnson&Johnson; mRNA-1273 Covid-19 Vaccine от Moderna; Sinopharm/BIBP SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated, Sinovac.
Въезд с регистрацией и карантином возможен с подтверждением об отрицательном результате теста на COVID-19 (ПЦР тест за 72 ч. или тест на антигены за 48 ч.) и 10-дневный карантин после въезда или с подтверждением о выздоровлении после COVID-19 (справка о том, что инфекция была преодолена за последние 180 дней, или справка о нейтрализующих антителах не старше 90 дней).
Также необходима онлайн-регистрация путешествия (Pre-Travel-Clearance - PTC, заполнить не позднее чем за 72 ч. до въезда). Формуляр для онлайн-регистрации путешествия доступен на oesterreich.gv.at, а также на https://entry.ptc.gv.at/
После въезда нужно обязательно пойти на 10-тидневный карантин, который может быть прекращен при предъявлении отрицательного результата теста, но не ранее чем на 5 день после въезда.
Подростки в возрасте от 12 до 18 лет, въезжающие вместе с вакцинированными взрослыми, должны пройти тест, но в этом случае они не подлежат карантину.
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То есть действие сертификата - не хватит даже на безвизовую поездку в 90 суток... ((
А если учесть, что от тебя вообще не зависит, когда тебя уколят 2 раз шмурдяком... То не факт, что уколят ровно через пол года... Могут и позднее... А раз ты не можешь это гарантированно спланировать - то поездка тебе сократится многократно и вообще - с вероятностью 100% накроется медным тазом !
Накуя було купяти це гівно?
CoronaVac - вакцина против COVID-19, разработанная китайской биофармацевтической компанией Sinovac. Вакцина представляет собой химически инактивированную цельновирусную вакцину против COVID-19.