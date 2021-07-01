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Новости Коронавирус и карантин
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Австрия возобновила въезд для украинцев

Австрия возобновила въезд для украинцев

Попасть в эту страну можно через 2 недели после получения обеих доз вакцины.

Об этом сообщил в Твиттере министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.

"С сегодняшнего дня для украинцев открылась Австрия. При полной вакцинации за 14+ дней до путешествия въезд свободный", - написал он.

Согласно информации на сайте Департамента консульской службы, с 01.07.2021 года въезд из Украины в Австрию возможен для всех целей путешествий.

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Без регистрации и без карантина в Австрию можно въехать с сертификатом о полной вакцинации против COVID-19, если последняя вакцинация была сделана более чем за 14 дней до въезда и была проведена не более чем 270 дней назад.

Признаны вакцины Comirnaty (INN) от BioNtech/Pfizer; Vaxzevria COVID-19 Vaccine AstraZeneca/Covishield от Serum Institute of India; COVID-19 Vaccine Janssen от Johnson&Johnson; mRNA-1273 Covid-19 Vaccine от Moderna; Sinopharm/BIBP SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated, Sinovac.

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Въезд с регистрацией и карантином возможен с подтверждением об отрицательном результате теста на COVID-19 (ПЦР тест за 72 ч. или тест на антигены за 48 ч.) и 10-дневный карантин после въезда или с подтверждением о выздоровлении после COVID-19 (справка о том, что инфекция была преодолена за последние 180 дней, или справка о нейтрализующих антителах не старше 90 дней).

Также необходима онлайн-регистрация путешествия (Pre-Travel-Clearance - PTC, заполнить не позднее чем за 72 ч. до въезда). Формуляр для онлайн-регистрации путешествия доступен на oesterreich.gv.at, а также на https://entry.ptc.gv.at/

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После въезда нужно обязательно пойти на 10-тидневный карантин, который может быть прекращен при предъявлении отрицательного результата теста, но не ранее чем на 5 день после въезда.

Подростки в возрасте от 12 до 18 лет, въезжающие вместе с вакцинированными взрослыми, должны пройти тест, но в этом случае они не подлежат карантину.

Автор: 

Австрия (809) карантин (16729) Кулеба Дмитрий (2880) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
украинские туристы не посещают прекрасную австрию с лабызающими ***** промежность австрийской правящей верхушкой, какая жалость!
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01.07.2021 21:02
+1
возможен с подтверждением об отрицательном результате теста на COVID-19 (ПЦР тест за 72 ч. или тест на антигены за 48 ч.) и 10-дневный карантин после въезда - ага уже ломанулись в Вену например надо на пару дней только и 10 дней сидеть в отели при отрицательном к тому ж пцр тесте делая поездку невозможной когда Греция (шенген и ЕС)принимает насч просто пцр тест а уже как неделя даже с экспрес тестами за 48 часов прилетел и отдыхай сколько надо
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01.07.2021 22:03
+1
Я в ******** почти всегда обитаю... И знаю, что 90 дней - пролетает как 1 день... А вот когда тебя напрягают всякими ограничениями... - то это жопа полнейшая !
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01.07.2021 22:39
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украинские туристы не посещают прекрасную австрию с лабызающими ***** промежность австрийской правящей верхушкой, какая жалость!
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01.07.2021 21:02 Ответить
дорогая страна для нас
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01.07.2021 21:41 Ответить
а у меня другие сведения
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01.07.2021 22:02 Ответить
просто проиграли 10
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01.07.2021 22:16 Ответить
не говорите за всех
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01.07.2021 22:12 Ответить
ты лабызаешь ему какую-то другую часть тушки?
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01.07.2021 22:31 Ответить
Ну , а теперь считаем... Наши ушлепки говорят, что "полезно" 2ю дозу получать ПОСЛЕ полу года ... То есть, из 280 дней - 14 суток - 180 суток = остается не более 86 суток...!
То есть действие сертификата - не хватит даже на безвизовую поездку в 90 суток... ((

А если учесть, что от тебя вообще не зависит, когда тебя уколят 2 раз шмурдяком... То не факт, что уколят ровно через пол года... Могут и позднее... А раз ты не можешь это гарантированно спланировать - то поездка тебе сократится многократно и вообще - с вероятностью 100% накроется медным тазом !
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01.07.2021 21:42 Ответить
Вы давно ездили на 90 дней в Австрию?
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01.07.2021 22:13 Ответить
Я в ******** почти всегда обитаю... И знаю, что 90 дней - пролетает как 1 день... А вот когда тебя напрягают всякими ограничениями... - то это жопа полнейшая !
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01.07.2021 22:39 Ответить
возможен с подтверждением об отрицательном результате теста на COVID-19 (ПЦР тест за 72 ч. или тест на антигены за 48 ч.) и 10-дневный карантин после въезда - ага уже ломанулись в Вену например надо на пару дней только и 10 дней сидеть в отели при отрицательном к тому ж пцр тесте делая поездку невозможной когда Греция (шенген и ЕС)принимает насч просто пцр тест а уже как неделя даже с экспрес тестами за 48 часов прилетел и отдыхай сколько надо
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01.07.2021 22:03 Ответить
Китайський CoronaVac, яким вже вкололи більше мільона українців і завозять ще 5 млн доз, не визнають за вакцину в жодній країні Европи. Навіть в тих країнах, що визнають російський Супутник!!!

Накуя було купяти це гівно?
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01.07.2021 22:59 Ответить
Признаны вакцины Comirnaty (INN) от BioNtech/Pfizer; Vaxzevria COVID-19 Vaccine AstraZeneca/Covishield от Serum Institute of India; COVID-19 Vaccine Janssen от Johnson&Johnson; mRNA-1273 Covid-19 Vaccine от Moderna; Sinopharm/BIBP SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated, https://ru.wikipedia.org/wiki/CoronaVac Sinovac.
CoronaVac - вакцина против COVID-19, разработанная китайской биофармацевтической компанией Sinovac. Вакцина представляет собой химически инактивированную цельновирусную вакцину против COVID-19.
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02.07.2021 00:34 Ответить
 
 