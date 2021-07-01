Австрія відновила в'їзд для українців
Потрапити в цю країну можна через 2 тижні після отримання обох доз вакцини.
Про це повідомив у Твіттері міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.
"Від нинішнього дня для українців відкрилася Австрія. При повній вакцинації за 14+ днів до подорожі в'їзд вільний", - написав він.
Згідно з інформацією на сайті Департаменту консульської служби, з 01.07.2021 року в'їзд з України в Австрію можливий для всіх цілей подорожей.
Без реєстрації і без карантину в Австрію можна в'їхати з сертифікатом про повну вакцинацію проти COVID-19, якщо остання вакцинація була зроблена більш ніж за 14 днів до в'їзду і була проведена не більше ніж 270 днів тому.
Визнані вакцини Comirnaty (INN) від BioNtech/Pfizer; Vaxzevria COVID-19 Vaccine AstraZeneca/Covishield від Serum Institute of India; COVID-19 Vaccine Janssen від Johnson & Johnson; mRNA-1273 Covid-19 Vaccine від Moderna; Sinopharm/BIBP SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated, Sinovac.
В'їзд з реєстрацією та карантином можливий з підтвердженням про негативний результат тесту на COVID-19 (ПЛР тест за 72 год. або тест на антигени за 48 год.) і 10-денний карантин після в'їзду або з підтвердженням про одужання після COVID-19 (довідка про те, що інфекція була подолана за останні 180 днів, або довідка про нейтралізуючі антитіла не більше 90 днів).
Також необхідна онлайн-реєстрація подорожі (Pre-Travel-Clearance - PTC, заповнити не пізніше ніж за 72 год. до в'їзду). Формуляр для онлайн-реєстрації подорожі доступний на oesterreich.gv.at, а також на https://entry.ptc.gv.at/
Після в'їзду потрібно обов'язково піти на 10-ти денний карантин, який може бути припинений при пред'явленні негативного результату тесту, але не раніше ніж на 5 день після в'їзду.
Підлітки віком від 12 до 18 років, які в'їжджають разом із вакцинованими дорослими, повинні пройти тест, але в цьому випадку вони не підлягають карантину.
Будь ласка, зачекайте...
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То есть действие сертификата - не хватит даже на безвизовую поездку в 90 суток... ((
А если учесть, что от тебя вообще не зависит, когда тебя уколят 2 раз шмурдяком... То не факт, что уколят ровно через пол года... Могут и позднее... А раз ты не можешь это гарантированно спланировать - то поездка тебе сократится многократно и вообще - с вероятностью 100% накроется медным тазом !
Накуя було купяти це гівно?
CoronaVac - вакцина против COVID-19, разработанная китайской биофармацевтической компанией Sinovac. Вакцина представляет собой химически инактивированную цельновирусную вакцину против COVID-19.