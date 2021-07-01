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Новини Коронавірус і карантин
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Австрія відновила в'їзд для українців

Австрія відновила в'їзд для українців

Потрапити в цю країну можна через 2 тижні після отримання обох доз вакцини.

Про це повідомив у Твіттері міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Від нинішнього дня для українців відкрилася Австрія. При повній вакцинації за 14+ днів до подорожі в'їзд вільний", - написав він.

Згідно з інформацією на сайті Департаменту консульської служби, з 01.07.2021 року в'їзд з України в Австрію можливий для всіх цілей подорожей.

Без реєстрації і без карантину в Австрію можна в'їхати з сертифікатом про повну вакцинацію проти COVID-19, якщо остання вакцинація була зроблена більш ніж за 14 днів до в'їзду і була проведена не більше ніж 270 днів тому.

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Визнані вакцини Comirnaty (INN) від BioNtech/Pfizer; Vaxzevria COVID-19 Vaccine AstraZeneca/Covishield від Serum Institute of India; COVID-19 Vaccine Janssen від Johnson & Johnson; mRNA-1273 Covid-19 Vaccine від Moderna; Sinopharm/BIBP SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated, Sinovac.

В'їзд з реєстрацією та карантином можливий з підтвердженням про негативний результат тесту на COVID-19 (ПЛР тест за 72 год. або тест на антигени за 48 год.) і 10-денний карантин після в'їзду або з підтвердженням про одужання після COVID-19 (довідка про те, що інфекція була подолана за останні 180 днів, або довідка про нейтралізуючі антитіла не більше 90 днів).

Також необхідна онлайн-реєстрація подорожі (Pre-Travel-Clearance - PTC, заповнити не пізніше ніж за 72 год. до в'їзду). Формуляр для онлайн-реєстрації подорожі доступний на oesterreich.gv.at, а також на https://entry.ptc.gv.at/

Після в'їзду потрібно обов'язково піти на 10-ти денний карантин, який може бути припинений при пред'явленні негативного результату тесту, але не раніше ніж на 5 день після в'їзду.

Підлітки віком від 12 до 18 років, які в'їжджають разом із вакцинованими дорослими, повинні пройти тест, але в цьому випадку вони не підлягають карантину.

Автор: 

Австрія (962) карантин (18172) Кулеба Дмитро (3604) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
украинские туристы не посещают прекрасную австрию с лабызающими ***** промежность австрийской правящей верхушкой, какая жалость!
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01.07.2021 21:02
+1
возможен с подтверждением об отрицательном результате теста на COVID-19 (ПЦР тест за 72 ч. или тест на антигены за 48 ч.) и 10-дневный карантин после въезда - ага уже ломанулись в Вену например надо на пару дней только и 10 дней сидеть в отели при отрицательном к тому ж пцр тесте делая поездку невозможной когда Греция (шенген и ЕС)принимает насч просто пцр тест а уже как неделя даже с экспрес тестами за 48 часов прилетел и отдыхай сколько надо
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01.07.2021 22:03
+1
Я в ******** почти всегда обитаю... И знаю, что 90 дней - пролетает как 1 день... А вот когда тебя напрягают всякими ограничениями... - то это жопа полнейшая !
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01.07.2021 22:39
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украинские туристы не посещают прекрасную австрию с лабызающими ***** промежность австрийской правящей верхушкой, какая жалость!
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01.07.2021 21:02 Відповісти
дорогая страна для нас
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01.07.2021 21:41 Відповісти
а у меня другие сведения
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01.07.2021 22:02 Відповісти
просто проиграли 10
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01.07.2021 22:16 Відповісти
не говорите за всех
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01.07.2021 22:12 Відповісти
ты лабызаешь ему какую-то другую часть тушки?
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01.07.2021 22:31 Відповісти
Ну , а теперь считаем... Наши ушлепки говорят, что "полезно" 2ю дозу получать ПОСЛЕ полу года ... То есть, из 280 дней - 14 суток - 180 суток = остается не более 86 суток...!
То есть действие сертификата - не хватит даже на безвизовую поездку в 90 суток... ((

А если учесть, что от тебя вообще не зависит, когда тебя уколят 2 раз шмурдяком... То не факт, что уколят ровно через пол года... Могут и позднее... А раз ты не можешь это гарантированно спланировать - то поездка тебе сократится многократно и вообще - с вероятностью 100% накроется медным тазом !
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01.07.2021 21:42 Відповісти
Вы давно ездили на 90 дней в Австрию?
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01.07.2021 22:13 Відповісти
Я в ******** почти всегда обитаю... И знаю, что 90 дней - пролетает как 1 день... А вот когда тебя напрягают всякими ограничениями... - то это жопа полнейшая !
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01.07.2021 22:39 Відповісти
возможен с подтверждением об отрицательном результате теста на COVID-19 (ПЦР тест за 72 ч. или тест на антигены за 48 ч.) и 10-дневный карантин после въезда - ага уже ломанулись в Вену например надо на пару дней только и 10 дней сидеть в отели при отрицательном к тому ж пцр тесте делая поездку невозможной когда Греция (шенген и ЕС)принимает насч просто пцр тест а уже как неделя даже с экспрес тестами за 48 часов прилетел и отдыхай сколько надо
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01.07.2021 22:03 Відповісти
Китайський CoronaVac, яким вже вкололи більше мільона українців і завозять ще 5 млн доз, не визнають за вакцину в жодній країні Европи. Навіть в тих країнах, що визнають російський Супутник!!!

Накуя було купяти це гівно?
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01.07.2021 22:59 Відповісти
Признаны вакцины Comirnaty (INN) от BioNtech/Pfizer; Vaxzevria COVID-19 Vaccine AstraZeneca/Covishield от Serum Institute of India; COVID-19 Vaccine Janssen от Johnson&Johnson; mRNA-1273 Covid-19 Vaccine от Moderna; Sinopharm/BIBP SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated, https://ru.wikipedia.org/wiki/CoronaVac Sinovac.
CoronaVac - вакцина против COVID-19, разработанная китайской биофармацевтической компанией Sinovac. Вакцина представляет собой химически инактивированную цельновирусную вакцину против COVID-19.
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02.07.2021 00:34 Відповісти
 
 