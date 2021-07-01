УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13500 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
4 369 8

Нідерланди відкрили кордони для вакцинованих українців, - Кулеба

Нідерланди відкрили кордони для вакцинованих українців, - Кулеба

Від 1 липня Нідерланди відкрили в'їзд для українців.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у твіттері повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Тільки отримали підтвердження: для українців відкрилася ще одна країна ЄС - Нідерланди", - написав Кулеба.

За його словами, повністю вакциновані громадяни України можуть знову вільно подорожувати в межах безвізового режиму.

Кулеба додав, що перелік визнаних вакцин і докладні умови в'їзду є на сайті

Раніше повідомлялося, що Австрія з 1 липня 2021 відновила в'їзд у країну для українців для всіх видів подорожей.

Читайте також: Сім країн ЄС дозволили в'їзд щепленим індійською вакциною Covishield, - BBC

Автор: 

карантин (18172) Нідерланди (1566) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
осталось где-то раздобыть признаваемую вакцину, а не палённый зелёный шмурдяк
показати весь коментар
01.07.2021 22:35 Відповісти
рагулье из квартала95 вакцинировалось пфайзером, теперь для него открыты нидерланды. а вакцинировавшиеся китайским шмурдяком из центра вакцинации, смогут поехать разве что в кривой рог подышать свежим "воздухом", потому что для них евросоюз закрыт. спасибо зекоманде за успешную борьбу с порошенковским безвизом.
показати весь коментар
01.07.2021 22:38 Відповісти
Ніхто нічого не відкрив, *********!

Визнані вакциниfizer/BioNTech (Comirnaty)Astra Zeneca EU (Vaxzevria)Johnson & Johnson ((COVID-19 Vaccine) Janssen)Moderna (Spikevax)Astra Zeneca-SK Bio (Vaxzevria)Serum Institute of India (Covishield)Sinopharm BIBPSinovac

Тут немає того гівна, що ви людям колете! Самі, ********, себе Pfizer-ом вакцинували!
показати весь коментар
01.07.2021 22:49 Відповісти
https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/visiting-the-netherlands-from-abroad/exemptions-to-the-entry-ban/requirements-for-proof-of-vaccination-issued-outside-the-eu
Судя по информации из этого сайта, то они пускают всех кто вакцинировался вакцинами одобренными ВОЗ, а не только EMA
показати весь коментар
02.07.2021 00:02 Відповісти
Sinovac це і є коронавак
показати весь коментар
02.07.2021 01:09 Відповісти
Я ж казав : схочуть їсти - відкриються . Коли лягають цілі галузі економіки , всі або відкриваються , або скочуються в злидні . Вибір простий
Ще 2-3 таких роки , то і візи всі повідміняють , ті хто і досі торгує візами , ствтрюючи незручності людям
показати весь коментар
01.07.2021 23:06 Відповісти
Не чуваки, тут свободно продают коноплю, легализована проституция и даже иногда проходят гейпарады. Зачем вам сюда? Вам сюда не надо. Сидите дома.
показати весь коментар
01.07.2021 23:34 Відповісти
Ніфіга немає за тим посиланням.
показати весь коментар
02.07.2021 01:08 Відповісти
 
 