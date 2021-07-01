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Нідерланди відкрили кордони для вакцинованих українців, - Кулеба
Від 1 липня Нідерланди відкрили в'їзд для українців.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у твіттері повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
"Тільки отримали підтвердження: для українців відкрилася ще одна країна ЄС - Нідерланди", - написав Кулеба.
За його словами, повністю вакциновані громадяни України можуть знову вільно подорожувати в межах безвізового режиму.
Кулеба додав, що перелік визнаних вакцин і докладні умови в'їзду є на сайті
Раніше повідомлялося, що Австрія з 1 липня 2021 відновила в'їзд у країну для українців для всіх видів подорожей.
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Визнані вакциниfizer/BioNTech (Comirnaty)Astra Zeneca EU (Vaxzevria)Johnson & Johnson ((COVID-19 Vaccine) Janssen)Moderna (Spikevax)Astra Zeneca-SK Bio (Vaxzevria)Serum Institute of India (Covishield)Sinopharm BIBPSinovac
Тут немає того гівна, що ви людям колете! Самі, ********, себе Pfizer-ом вакцинували!
Судя по информации из этого сайта, то они пускают всех кто вакцинировался вакцинами одобренными ВОЗ, а не только EMA
Ще 2-3 таких роки , то і візи всі повідміняють , ті хто і досі торгує візами , ствтрюючи незручності людям