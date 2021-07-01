Нідерланди відкрили кордони для вакцинованих українців, - Кулеба

Від 1 липня Нідерланди відкрили в'їзд для українців.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у твіттері повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Тільки отримали підтвердження: для українців відкрилася ще одна країна ЄС - Нідерланди", - написав Кулеба.

За його словами, повністю вакциновані громадяни України можуть знову вільно подорожувати в межах безвізового режиму.

Кулеба додав, що перелік визнаних вакцин і докладні умови в'їзду є на сайті

Раніше повідомлялося, що Австрія з 1 липня 2021 відновила в'їзд у країну для українців для всіх видів подорожей.

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