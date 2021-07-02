Турция официально вышла из Стамбульской конвенции, которая защищает права женщин

Турция официально вышла из международного договора о предотвращении насилия в отношении женщин – Стамбульской конвенции.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на ЛБ, об этом сообщает CNN.

Президент Федерации ассоциации женщин Турции Джанан Гюлле заявила, что организация будет продолжать борьбу и подавать в суд. Она сказала, что с марта, когда страна приняла решение о выходе, женщины стали реже обращаться за помощью и реже получали ее.

Стамбульская конвенция, принятая в 2011 году, обязывала страны-подписанты предотвращать и преследовать в судебном порядке насилие в семьях.

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Выход Турции из соглашения вызвал осуждение со стороны США и ЕС. Турецкие консервативные партии считают, что Стамбульская конвенция "подрывает семейные структуры".

20 марта президент Турции Реджеп Эрдоган подписал указ о выходе страны из Стамбульской конвенции по защите женщин.

Глава дипломатии Европейского союза Хосеп Боррель и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен раскритиковали решение Турции выйти из Стамбульской конвенции о правах женщин и призвали Анкару пересмотреть свое решение.

Украина эту конвенцию до сих пор не ратифицировала.

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