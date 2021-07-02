Турция официально вышла из Стамбульской конвенции, которая защищает права женщин
Турция официально вышла из международного договора о предотвращении насилия в отношении женщин – Стамбульской конвенции.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на ЛБ, об этом сообщает CNN.
Президент Федерации ассоциации женщин Турции Джанан Гюлле заявила, что организация будет продолжать борьбу и подавать в суд. Она сказала, что с марта, когда страна приняла решение о выходе, женщины стали реже обращаться за помощью и реже получали ее.
Стамбульская конвенция, принятая в 2011 году, обязывала страны-подписанты предотвращать и преследовать в судебном порядке насилие в семьях.
Выход Турции из соглашения вызвал осуждение со стороны США и ЕС. Турецкие консервативные партии считают, что Стамбульская конвенция "подрывает семейные структуры".
20 марта президент Турции Реджеп Эрдоган подписал указ о выходе страны из Стамбульской конвенции по защите женщин.
Глава дипломатии Европейского союза Хосеп Боррель и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен раскритиковали решение Турции выйти из Стамбульской конвенции о правах женщин и призвали Анкару пересмотреть свое решение.
Украина эту конвенцию до сих пор не ратифицировала.
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Вот так о женщинах думает власть
Мужчина должен быть мужчиной
НО ВАМ ОБЪЯСНЮ - так себя ведёт большая часть европейских мужчин.
Тем не мненее в свете того что Вы отвечали "азиатскому дикарю" про привелию поплакаться маме - это отвратительный и глупый меседж, я бы удалил на вашем месте, чтобы не "палить" собствнный "азиатский" паттерн
Левая сволота может только ушатывать настоящие ценности Западного Мира, тем самым отдавая его диктаторским и автократическим режимам.
То, что произошло в Турции, это заслуга левых мразей на Западе.
Что бы понять, кто виноват, посмотрите новое творение от левацких ублюдков ЕС и США.
Исторические сериал с черножопой лесбиянкой в роли королевы Англии. У которой брат черный, а дядя белый. И белый дядя только потому, что в историю он вошел как мерзавец. Сериал на imdb набрал 1,1 бал из 10. После чего, платформа удалила негативные коммы, а сериалу поставила 6,7 балов объясняя это тем, что у нее собственные алгоритм подсчета голосов, который она держат в секрете. Эти левые ********, добивают изнутри Западные институты и ценности, благодаря которым, когда-то Турция стала Светской Республикой.
Очередная озабоченность левых пид@ров.
Уве Бол (или как там того чувака зовут, который кинотреш снимает) смотрит на этот сериал со слезами на глазах
Кадр з наступного толєрантного хвільма про англійського короля Вільгельма Завойовника.
Битва прі Гастінгсє. 1066 рік...
Одно дело, равенство всех в правах и перед законом, а другое дело перекручивание исторических фактов и навязывание какой то особой роли меньшинствам (в стиле мы нестандартные, все креативные люди исключительно геи и т.п.) и в итоге получается, что "хвост виляет собакой"
И тут чуваки решили всё похерить? Им же это тут же предъявят...
А якщо рівноправність з чоловіками, то автомат в руки і на фронт захищать Батьківщину!
Як в Ізраїлі!
А взагалі то повинен бути закон як по захисту жінок, так і по захисту чоловіків, бо єсть такі Горгони, ой!
Навпаки, спілкування / стосунки між чоловіками і жінками збагачують (або, в усякому разі - мали б збагачувати) обох.
І все тому, що дружина займалась дітьми, кухнею і господарством, а я робив гроші-достаток!
В кожного, в сім'ї, повинні бути свої обов'язки,а не мірятись хто дальше ,,плюне,,!
не ломайте списи, почитайте. там не все про жінок. йдеться про так званий "гендер".
Для такого в кожної нормальної країни є адміністративні і КРИМІНАЛЬНІ кодекси, які ЗАХИЩАЮТЬ ВСІХ!!!
Але євГЕЙські сатаністи просувають свою тему і пропаганду.... Не просто ж так євГЕЙський парламент збудований у вигляді вавилонської вежі! ЄС - це ******** ВАВИЛОН І ЗАКІНЧИТЬ ЄС, ЯК ВАВИЛОН - прах, пісок і повне забуття!