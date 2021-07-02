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Турция официально вышла из Стамбульской конвенции, которая защищает права женщин

Турция официально вышла из Стамбульской конвенции, которая защищает права женщин

Турция официально вышла из международного договора о предотвращении насилия в отношении женщин – Стамбульской конвенции.

 Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на ЛБ, об этом сообщает CNN.

Президент Федерации ассоциации женщин Турции Джанан Гюлле заявила, что организация будет продолжать борьбу и подавать в суд. Она сказала, что с марта, когда страна приняла решение о выходе, женщины стали реже обращаться за помощью и реже получали ее.

Стамбульская конвенция, принятая в 2011 году, обязывала страны-подписанты предотвращать и преследовать в судебном порядке насилие в семьях.

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Выход Турции из соглашения вызвал осуждение со стороны США и ЕС. Турецкие консервативные партии считают, что Стамбульская конвенция "подрывает семейные структуры".

20 марта президент Турции Реджеп Эрдоган подписал указ о выходе страны из Стамбульской конвенции по защите женщин.

Глава дипломатии Европейского союза Хосеп Боррель и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен раскритиковали решение Турции выйти из Стамбульской конвенции о правах женщин и призвали Анкару пересмотреть свое решение.

Украина эту конвенцию до сих пор не ратифицировала.

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Автор: 

права человека (988) Стамбул (211) Турция (3379)


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Топ комментарии
+19
"Выход Турции из соглашения вызвал осуждение со стороны США и ЕС."

Что бы понять, кто виноват, посмотрите новое творение от левацких ублюдков ЕС и США.
Исторические сериал с черножопой лесбиянкой в роли королевы Англии. У которой брат черный, а дядя белый. И белый дядя только потому, что в историю он вошел как мерзавец. Сериал на imdb набрал 1,1 бал из 10. После чего, платформа удалила негативные коммы, а сериалу поставила 6,7 балов объясняя это тем, что у нее собственные алгоритм подсчета голосов, который она держат в секрете. Эти левые ********, добивают изнутри Западные институты и ценности, благодаря которым, когда-то Турция стала Светской Республикой.

Очередная озабоченность левых пид@ров.

Турция официально вышла из Стамбульской конвенции, которая защищает права женщин - Цензор.НЕТ 9600
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02.07.2021 00:53
+10
Украина эту конвенцию до сих пор не ратифицировала

Вот так о женщинах думает власть
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02.07.2021 00:25
+9
Пока Эрдоган поддерживает Украину, поставляет Байрактары, закупает двигатели на Мотор Сич для турецких вертолетов, которые будут *********** российских фашистов в Сирии и на Кавказе, я в принципе тоже за него.
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02.07.2021 00:57
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Украина эту конвенцию до сих пор не ратифицировала

Вот так о женщинах думает власть
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02.07.2021 00:25 Ответить
А о мужчинах думают? Как ,там с женскими привилегиями или с дискриминацией на основе пола(квоты во власти для женщин,а где квоты для мужчин?)?Борется,кто-нибудь?
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02.07.2021 08:50 Ответить
У мужчины есть одна привилегия - поплакаться маме😀
Мужчина должен быть мужчиной
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02.07.2021 08:54 Ответить
Даже спорить с Вами , азиатским дикарем , не хочу😀😀😀. Тьфу на Вас
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02.07.2021 09:06 Ответить
Вот это "должен быть мужчиной", сорри из нафталинового редикюля достано) в современном мире мужчина ничего не должен, тем более быть из стали. В Сша даже цветы женщинам не принято дарить напряму, только через курьеров и никто не должен женщине носит сумки, подавать руку и т.д это такие же патриархальные пережитки как и дрмашнее насилие
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02.07.2021 11:42 Ответить
Я уважаю мужчин за мужское поведение и заботу про женщин и детей.
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02.07.2021 11:44 Ответить
Вы же в ЕС живете и дружите со словом, неужели не чувствуете абсурдность и пустоту словосочетания "мужское поведение," в контексте вот этих этических и гендернных западных новшеств, это реально анахронизм. Мне это не нравится, но придется принять эту систему ценностей ибо европеиский вектор развития Украины неизбежен.
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02.07.2021 13:19 Ответить
Я за мужем и он ведёт себя как мужчина - зарабатывает, таскает тяжёлые сумки, подаёт руку, дарит цветы.
НО ВАМ ОБЪЯСНЮ - так себя ведёт большая часть европейских мужчин.
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02.07.2021 13:23 Ответить
А чего крупненьким шрифтом, есть немного агресии) ,пока носят, тем более в постсоветской Словакии, но скоро перестанут как в США, осваивание новых ценностей процесс постепенный. Надеюсь все таки будут)

Тем не мненее в свете того что Вы отвечали "азиатскому дикарю" про привелию поплакаться маме - это отвратительный и глупый меседж, я бы удалил на вашем месте, чтобы не "палить" собствнный "азиатский" паттерн
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02.07.2021 14:10 Ответить
Вот с чего Вы взяли , что мужчины не помогают женщинам в США ? Совковой прессы начитались ?
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02.07.2021 14:13 Ответить
Не женщине рассуждать о мужчинах.Мужчина ничего не должен,особенно женщине.П.С.Женщина плачет всегда и всюду,и всем,что она немощная.
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03.07.2021 13:45 Ответить
Мадам, дело там в не в женщинах. ТУрки уже обьясняли почему они отказались от конвенции, дело в том что там под личиной защиты женщин еще прописаны права "гендеров". И вот эти "гендеры", лгбт начали активно пользоваться конвенцией и судебной системой Турции. Вот парламент и решил избавится от этого троянского коня.
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05.07.2021 04:06 Ответить
У вас какие то двойные стандарты) По строже со своими дочерьми, по строже) Чего вы только жену бьете, а про них забываете?) Пусть привыкают) Или вы любите только когда чужих бьют???
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02.07.2021 00:49 Ответить
тогда что ваши дети делают в соцсетях?
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02.07.2021 08:22 Ответить
И что сделают леваки, bmlщики, лгбтешники и фемки со своими повесточками? Ничего! Будут и дальше ********* профессуру и актеров за то, что те в свои студенческие годы, кого-то на вечеринке на танец пригласили.
Левая сволота может только ушатывать настоящие ценности Западного Мира, тем самым отдавая его диктаторским и автократическим режимам.
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02.07.2021 00:37 Ответить
Я считаю обоснованно, что в Турции не диктаторский режим, и не режим вообще. Да, строгий и автократический, но не режим.
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02.07.2021 00:46 Ответить
Взагалі то там кацапи заправляють. А те що в них поняття добра, моралі, честі і взагалі всіх людських якостей перевернуті з ніг на голову, ні для кого не секрет.
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02.07.2021 07:38 Ответить
Пока Эрдоган поддерживает Украину, поставляет Байрактары, закупает двигатели на Мотор Сич для турецких вертолетов, которые будут *********** российских фашистов в Сирии и на Кавказе, я в принципе тоже за него.
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02.07.2021 00:57 Ответить
А с чего Украине не быть за него? Какое Украине дело до прав турецких женщин? Со своими бы как нибудь разобраться
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02.07.2021 01:28 Ответить
В Беларуси, когда усатый фашист женщин метелил, а его российские вертухаи их насиловали по тюрьмам, что сделали леваки со своими повесточками Европы и Штатов? Ничего!
То, что произошло в Турции, это заслуга левых мразей на Западе.
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02.07.2021 00:40 Ответить
сегодня я белый и пушистый ) хрен вы меня забаните
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02.07.2021 00:47 Ответить
"Выход Турции из соглашения вызвал осуждение со стороны США и ЕС."

Что бы понять, кто виноват, посмотрите новое творение от левацких ублюдков ЕС и США.
Исторические сериал с черножопой лесбиянкой в роли королевы Англии. У которой брат черный, а дядя белый. И белый дядя только потому, что в историю он вошел как мерзавец. Сериал на imdb набрал 1,1 бал из 10. После чего, платформа удалила негативные коммы, а сериалу поставила 6,7 балов объясняя это тем, что у нее собственные алгоритм подсчета голосов, который она держат в секрете. Эти левые ********, добивают изнутри Западные институты и ценности, благодаря которым, когда-то Турция стала Светской Республикой.

Очередная озабоченность левых пид@ров.

Турция официально вышла из Стамбульской конвенции, которая защищает права женщин - Цензор.НЕТ 9600
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02.07.2021 00:53 Ответить
"Сериал на imdb набрал 1,1 бал из 10"
Уве Бол (или как там того чувака зовут, который кинотреш снимает) смотрит на этот сериал со слезами на глазах
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02.07.2021 01:12 Ответить
Ну, а шо робить?
Кадр з наступного толєрантного хвільма про англійського короля Вільгельма Завойовника.
Битва прі Гастінгсє. 1066 рік...

Турция официально вышла из Стамбульской конвенции, которая защищает права женщин - Цензор.НЕТ 627
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02.07.2021 03:59 Ответить
Пора бы левакам снять фильм с негром в роли Гитлера
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02.07.2021 07:10 Ответить
Обкладинка чеського журналу.

Туреччина офіційно вийшла зі Стамбульської конвенції, яка захищає права жінок - Цензор.НЕТ 9507
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02.07.2021 11:15 Ответить
Вы грешное с праведный не путайте!
Одно дело, равенство всех в правах и перед законом, а другое дело перекручивание исторических фактов и навязывание какой то особой роли меньшинствам (в стиле мы нестандартные, все креативные люди исключительно геи и т.п.) и в итоге получается, что "хвост виляет собакой"
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02.07.2021 09:19 Ответить
Посмотри ещё недавний блокбастер Нетфликса "Смертельная зона". Офигенный фильм ! По сюжету - Украина 2036-й год, продолжается война с кацапстаном. Среди местных жителей Украины полно негров и китайцев Зато все они резво балакают на мове )
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02.07.2021 10:06 Ответить
лапоть, тут не твоя раша, іди до Кисельова лякати страшилками про неморальний захід.
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02.07.2021 10:16 Ответить
можна піти ще далі і на роль Попелюшки поставити оце
Туреччина офіційно вийшла зі Стамбульської конвенції, яка захищає права жінок - Цензор.НЕТ 773
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02.07.2021 11:36 Ответить
Турция официально вышла из Стамбульской конвенции, которая защищает права женщин - Цензор.НЕТ 1416
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02.07.2021 00:54 Ответить
знаем, знаем ббпе
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02.07.2021 06:41 Ответить
Что-то я не пойму. Вот уже пиисят лет, как Турция рвётся в Европу. Когда появился ЕС, Турция начала рваться в него. Меркельше и компании стоило огромного труда изобретать отмазки, чтоб их туда не брать. И не смотря на это всё у турков огромные льготы на получение гражданства и прочие визовые плюшки. Украинцы - негры поганые по сравнению с турками по правам в ЕС и условиям получения гражданства.
И тут чуваки решили всё похерить? Им же это тут же предъявят...
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02.07.2021 01:27 Ответить
Чето не понятно. Конвенция о защите прав человека есть, о защите женщин есть, а о защите мужчин - нету. По моему, должна быть одна конвенция, работающая как в сторону женщин, так и в сторону мужчин. Смысл отдельно еще для женщин принимать? Это прям какое-то особое отношение, или насилие со стороны женщин в отношении мужчин быть не может? А то в 2019 году уже приняли закон о "согласии на секс".
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02.07.2021 03:31 Ответить
А за пгавами женщин спрятаны пгава либерастично уничтожать турецкий народ половой дегенерацией. Достаточно сравнить демографию Турции и Франции, чтобы узнать змеиный язык иудоглобократии.
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02.07.2021 05:48 Ответить
Товарищ Саахов,женщина друг человека...спастсменка камсамолка активистска панимаешь ли...,я прашу всего 25 баранов...
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02.07.2021 06:39 Ответить
А нам нужно выйти из оттавской конвенции о противопехотных минах и уже 7 лет назад
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02.07.2021 06:54 Ответить
Кухня, діти, церква!
А якщо рівноправність з чоловіками, то автомат в руки і на фронт захищать Батьківщину!
Як в Ізраїлі!
А взагалі то повинен бути закон як по захисту жінок, так і по захисту чоловіків, бо єсть такі Горгони, ой!
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02.07.2021 07:24 Ответить
Коли дітей народжувати почнете ?
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02.07.2021 07:47 Ответить
Та й крім дітей купа різних приколів, нехай теж спробують.
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02.07.2021 08:32 Ответить
Я особисто не воюю з чоловіками. Це - дурниця.
Навпаки, спілкування / стосунки між чоловіками і жінками збагачують (або, в усякому разі - мали б збагачувати) обох.
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02.07.2021 09:26 Ответить
Вже навіть за таке, дивлюся, коменти видаляють чи банять.
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02.07.2021 12:11 Ответить
Ой, війна прям, змиритесь вже. >
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02.07.2021 09:27 Ответить
Уже, і розумні дітки получились!
І все тому, що дружина займалась дітьми, кухнею і господарством, а я робив гроші-достаток!
В кожного, в сім'ї, повинні бути свої обов'язки,а не мірятись хто дальше ,,плюне,,!
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02.07.2021 12:35 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F https://uk.wikipedia.org/wiki/Стамбульська_конвенція

не ломайте списи, почитайте. там не все про жінок. йдеться про так званий "гендер".
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02.07.2021 07:36 Ответить
абсолютно ДЕБІЛЬНА "конвенція"! А що права ЧОЛОВІКІВ не потрібно захищати? А захищати від насильства хлопців і дівчат не треба? А ДІТЕЙ!? ДЕ КОНВЕНЦІЯ ПРО ЗАПОБІГАННЯ НАСИЛЬСТВА ПРОТИ КОЖНОГО І ВСІХ ІНШИХ?

Для такого в кожної нормальної країни є адміністративні і КРИМІНАЛЬНІ кодекси, які ЗАХИЩАЮТЬ ВСІХ!!!

Але євГЕЙські сатаністи просувають свою тему і пропаганду.... Не просто ж так євГЕЙський парламент збудований у вигляді вавилонської вежі! ЄС - це ******** ВАВИЛОН І ЗАКІНЧИТЬ ЄС, ЯК ВАВИЛОН - прах, пісок і повне забуття!
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02.07.2021 10:22 Ответить
А после этого все удивленно вопят - почему у нас такой ЗЕленый.
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02.07.2021 10:45 Ответить
 
 