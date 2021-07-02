Туреччина офіційно вийшла зі Стамбульської конвенції, яка захищає права жінок
Туреччина офіційно вийшла з міжнародного договору про запобігання насильству щодо жінок - Стамбульської конвенції.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛБ, про це повідомляє CNN.
Президентка Федерації асоціації жінок Туреччини Джанан Гюллю заявила, що організація продовжуватиме боротьбу і подаватиме до суду. Вона сказала, що від березня, коли країна ухвалила рішення про вихід, жінки стали рідше звертатися по допомогу і рідше отримували її.
Стамбульська конвенція, ухвалена в 2011 році, зобов'язувала країн-підписантів запобігати та переслідувати в судовому порядку насильство в родинах.
Вихід Туреччини з угоди викликав осуд з боку США і ЄС. Турецькі консервативні партії вважають, що Стамбульська конвенція "підриває сімейні структури".
20 березня президент Туреччини Реджеп Ердоган підписав указ про вихід країни зі Стамбульської конвенції щодо захисту жінок.
Голова дипломатії Європейського союзу Жозеп Боррель і президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн розкритикували рішення Туреччини вийти зі Стамбульської конвенції про права жінок і закликали Анкару переглянути своє рішення.
Україна цю конвенцію досі не ратифікувала.
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Вот так о женщинах думает власть
Мужчина должен быть мужчиной
НО ВАМ ОБЪЯСНЮ - так себя ведёт большая часть европейских мужчин.
Тем не мненее в свете того что Вы отвечали "азиатскому дикарю" про привелию поплакаться маме - это отвратительный и глупый меседж, я бы удалил на вашем месте, чтобы не "палить" собствнный "азиатский" паттерн
Левая сволота может только ушатывать настоящие ценности Западного Мира, тем самым отдавая его диктаторским и автократическим режимам.
То, что произошло в Турции, это заслуга левых мразей на Западе.
Что бы понять, кто виноват, посмотрите новое творение от левацких ублюдков ЕС и США.
Исторические сериал с черножопой лесбиянкой в роли королевы Англии. У которой брат черный, а дядя белый. И белый дядя только потому, что в историю он вошел как мерзавец. Сериал на imdb набрал 1,1 бал из 10. После чего, платформа удалила негативные коммы, а сериалу поставила 6,7 балов объясняя это тем, что у нее собственные алгоритм подсчета голосов, который она держат в секрете. Эти левые ********, добивают изнутри Западные институты и ценности, благодаря которым, когда-то Турция стала Светской Республикой.
Очередная озабоченность левых пид@ров.
Уве Бол (или как там того чувака зовут, который кинотреш снимает) смотрит на этот сериал со слезами на глазах
Кадр з наступного толєрантного хвільма про англійського короля Вільгельма Завойовника.
Битва прі Гастінгсє. 1066 рік...
Одно дело, равенство всех в правах и перед законом, а другое дело перекручивание исторических фактов и навязывание какой то особой роли меньшинствам (в стиле мы нестандартные, все креативные люди исключительно геи и т.п.) и в итоге получается, что "хвост виляет собакой"
И тут чуваки решили всё похерить? Им же это тут же предъявят...
А якщо рівноправність з чоловіками, то автомат в руки і на фронт захищать Батьківщину!
Як в Ізраїлі!
А взагалі то повинен бути закон як по захисту жінок, так і по захисту чоловіків, бо єсть такі Горгони, ой!
Навпаки, спілкування / стосунки між чоловіками і жінками збагачують (або, в усякому разі - мали б збагачувати) обох.
І все тому, що дружина займалась дітьми, кухнею і господарством, а я робив гроші-достаток!
В кожного, в сім'ї, повинні бути свої обов'язки,а не мірятись хто дальше ,,плюне,,!
не ломайте списи, почитайте. там не все про жінок. йдеться про так званий "гендер".
Для такого в кожної нормальної країни є адміністративні і КРИМІНАЛЬНІ кодекси, які ЗАХИЩАЮТЬ ВСІХ!!!
Але євГЕЙські сатаністи просувають свою тему і пропаганду.... Не просто ж так євГЕЙський парламент збудований у вигляді вавилонської вежі! ЄС - це ******** ВАВИЛОН І ЗАКІНЧИТЬ ЄС, ЯК ВАВИЛОН - прах, пісок і повне забуття!