УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9288 відвідувачів онлайн
Новини
6 745 62

Туреччина офіційно вийшла зі Стамбульської конвенції, яка захищає права жінок

Туреччина офіційно вийшла зі Стамбульської конвенції, яка захищає права жінок

Туреччина офіційно вийшла з міжнародного договору про запобігання насильству щодо жінок - Стамбульської конвенції.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛБ, про це повідомляє CNN.

Президентка Федерації асоціації жінок Туреччини Джанан Гюллю заявила, що організація продовжуватиме боротьбу і подаватиме до суду. Вона сказала, що від березня, коли країна ухвалила рішення про вихід, жінки стали рідше звертатися по допомогу і рідше отримували її.

Стамбульська конвенція, ухвалена в 2011 році, зобов'язувала країн-підписантів запобігати та переслідувати в судовому порядку насильство в родинах.

Також читайте: Пекін погрожував Україні заблокувати постачання вакцин, якщо Київ підтримає документ про порушення прав людини в Китаї, - "Associated Press"

Вихід Туреччини з угоди викликав осуд з боку США і ЄС. Турецькі консервативні партії вважають, що Стамбульська конвенція "підриває сімейні структури".

20 березня президент Туреччини Реджеп Ердоган підписав указ про вихід країни зі Стамбульської конвенції щодо захисту жінок.

Голова дипломатії Європейського союзу Жозеп Боррель і президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн розкритикували рішення Туреччини вийти зі Стамбульської конвенції про права жінок і закликали Анкару переглянути своє рішення.

Україна цю конвенцію досі не ратифікувала.

Також читайте: В окупованому Криму за чотири роки зафіксували майже 5 тисяч порушень прав людини, - Кримськотатарський ресурсний центр

Автор: 

права людини (611) Стамбул (177) Туреччина (3502)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+19
"Выход Турции из соглашения вызвал осуждение со стороны США и ЕС."

Что бы понять, кто виноват, посмотрите новое творение от левацких ублюдков ЕС и США.
Исторические сериал с черножопой лесбиянкой в роли королевы Англии. У которой брат черный, а дядя белый. И белый дядя только потому, что в историю он вошел как мерзавец. Сериал на imdb набрал 1,1 бал из 10. После чего, платформа удалила негативные коммы, а сериалу поставила 6,7 балов объясняя это тем, что у нее собственные алгоритм подсчета голосов, который она держат в секрете. Эти левые ********, добивают изнутри Западные институты и ценности, благодаря которым, когда-то Турция стала Светской Республикой.

Очередная озабоченность левых пид@ров.

Турция официально вышла из Стамбульской конвенции, которая защищает права женщин - Цензор.НЕТ 9600
показати весь коментар
02.07.2021 00:53
+10
Украина эту конвенцию до сих пор не ратифицировала

Вот так о женщинах думает власть
показати весь коментар
02.07.2021 00:25
+9
Пока Эрдоган поддерживает Украину, поставляет Байрактары, закупает двигатели на Мотор Сич для турецких вертолетов, которые будут *********** российских фашистов в Сирии и на Кавказе, я в принципе тоже за него.
показати весь коментар
02.07.2021 00:57
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Украина эту конвенцию до сих пор не ратифицировала

Вот так о женщинах думает власть
показати весь коментар
02.07.2021 00:25 Відповісти
А о мужчинах думают? Как ,там с женскими привилегиями или с дискриминацией на основе пола(квоты во власти для женщин,а где квоты для мужчин?)?Борется,кто-нибудь?
показати весь коментар
02.07.2021 08:50 Відповісти
У мужчины есть одна привилегия - поплакаться маме😀
Мужчина должен быть мужчиной
показати весь коментар
02.07.2021 08:54 Відповісти
Даже спорить с Вами , азиатским дикарем , не хочу😀😀😀. Тьфу на Вас
показати весь коментар
02.07.2021 09:06 Відповісти
Вот это "должен быть мужчиной", сорри из нафталинового редикюля достано) в современном мире мужчина ничего не должен, тем более быть из стали. В Сша даже цветы женщинам не принято дарить напряму, только через курьеров и никто не должен женщине носит сумки, подавать руку и т.д это такие же патриархальные пережитки как и дрмашнее насилие
показати весь коментар
02.07.2021 11:42 Відповісти
Я уважаю мужчин за мужское поведение и заботу про женщин и детей.
показати весь коментар
02.07.2021 11:44 Відповісти
Вы же в ЕС живете и дружите со словом, неужели не чувствуете абсурдность и пустоту словосочетания "мужское поведение," в контексте вот этих этических и гендернных западных новшеств, это реально анахронизм. Мне это не нравится, но придется принять эту систему ценностей ибо европеиский вектор развития Украины неизбежен.
показати весь коментар
02.07.2021 13:19 Відповісти
Я за мужем и он ведёт себя как мужчина - зарабатывает, таскает тяжёлые сумки, подаёт руку, дарит цветы.
НО ВАМ ОБЪЯСНЮ - так себя ведёт большая часть европейских мужчин.
показати весь коментар
02.07.2021 13:23 Відповісти
А чего крупненьким шрифтом, есть немного агресии) ,пока носят, тем более в постсоветской Словакии, но скоро перестанут как в США, осваивание новых ценностей процесс постепенный. Надеюсь все таки будут)

Тем не мненее в свете того что Вы отвечали "азиатскому дикарю" про привелию поплакаться маме - это отвратительный и глупый меседж, я бы удалил на вашем месте, чтобы не "палить" собствнный "азиатский" паттерн
показати весь коментар
02.07.2021 14:10 Відповісти
Вот с чего Вы взяли , что мужчины не помогают женщинам в США ? Совковой прессы начитались ?
показати весь коментар
02.07.2021 14:13 Відповісти
Не женщине рассуждать о мужчинах.Мужчина ничего не должен,особенно женщине.П.С.Женщина плачет всегда и всюду,и всем,что она немощная.
показати весь коментар
03.07.2021 13:45 Відповісти
Мадам, дело там в не в женщинах. ТУрки уже обьясняли почему они отказались от конвенции, дело в том что там под личиной защиты женщин еще прописаны права "гендеров". И вот эти "гендеры", лгбт начали активно пользоваться конвенцией и судебной системой Турции. Вот парламент и решил избавится от этого троянского коня.
показати весь коментар
05.07.2021 04:06 Відповісти
У вас какие то двойные стандарты) По строже со своими дочерьми, по строже) Чего вы только жену бьете, а про них забываете?) Пусть привыкают) Или вы любите только когда чужих бьют???
показати весь коментар
02.07.2021 00:49 Відповісти
тогда что ваши дети делают в соцсетях?
показати весь коментар
02.07.2021 08:22 Відповісти
И что сделают леваки, bmlщики, лгбтешники и фемки со своими повесточками? Ничего! Будут и дальше ********* профессуру и актеров за то, что те в свои студенческие годы, кого-то на вечеринке на танец пригласили.
Левая сволота может только ушатывать настоящие ценности Западного Мира, тем самым отдавая его диктаторским и автократическим режимам.
показати весь коментар
02.07.2021 00:37 Відповісти
Я считаю обоснованно, что в Турции не диктаторский режим, и не режим вообще. Да, строгий и автократический, но не режим.
показати весь коментар
02.07.2021 00:46 Відповісти
Взагалі то там кацапи заправляють. А те що в них поняття добра, моралі, честі і взагалі всіх людських якостей перевернуті з ніг на голову, ні для кого не секрет.
показати весь коментар
02.07.2021 07:38 Відповісти
Пока Эрдоган поддерживает Украину, поставляет Байрактары, закупает двигатели на Мотор Сич для турецких вертолетов, которые будут *********** российских фашистов в Сирии и на Кавказе, я в принципе тоже за него.
показати весь коментар
02.07.2021 00:57 Відповісти
А с чего Украине не быть за него? Какое Украине дело до прав турецких женщин? Со своими бы как нибудь разобраться
показати весь коментар
02.07.2021 01:28 Відповісти
В Беларуси, когда усатый фашист женщин метелил, а его российские вертухаи их насиловали по тюрьмам, что сделали леваки со своими повесточками Европы и Штатов? Ничего!
То, что произошло в Турции, это заслуга левых мразей на Западе.
показати весь коментар
02.07.2021 00:40 Відповісти
сегодня я белый и пушистый ) хрен вы меня забаните
показати весь коментар
02.07.2021 00:47 Відповісти
"Выход Турции из соглашения вызвал осуждение со стороны США и ЕС."

Что бы понять, кто виноват, посмотрите новое творение от левацких ублюдков ЕС и США.
Исторические сериал с черножопой лесбиянкой в роли королевы Англии. У которой брат черный, а дядя белый. И белый дядя только потому, что в историю он вошел как мерзавец. Сериал на imdb набрал 1,1 бал из 10. После чего, платформа удалила негативные коммы, а сериалу поставила 6,7 балов объясняя это тем, что у нее собственные алгоритм подсчета голосов, который она держат в секрете. Эти левые ********, добивают изнутри Западные институты и ценности, благодаря которым, когда-то Турция стала Светской Республикой.

Очередная озабоченность левых пид@ров.

Турция официально вышла из Стамбульской конвенции, которая защищает права женщин - Цензор.НЕТ 9600
показати весь коментар
02.07.2021 00:53 Відповісти
"Сериал на imdb набрал 1,1 бал из 10"
Уве Бол (или как там того чувака зовут, который кинотреш снимает) смотрит на этот сериал со слезами на глазах
показати весь коментар
02.07.2021 01:12 Відповісти
Ну, а шо робить?
Кадр з наступного толєрантного хвільма про англійського короля Вільгельма Завойовника.
Битва прі Гастінгсє. 1066 рік...

Турция официально вышла из Стамбульской конвенции, которая защищает права женщин - Цензор.НЕТ 627
показати весь коментар
02.07.2021 03:59 Відповісти
Пора бы левакам снять фильм с негром в роли Гитлера
показати весь коментар
02.07.2021 07:10 Відповісти
Обкладинка чеського журналу.

Туреччина офіційно вийшла зі Стамбульської конвенції, яка захищає права жінок - Цензор.НЕТ 9507
показати весь коментар
02.07.2021 11:15 Відповісти
Вы грешное с праведный не путайте!
Одно дело, равенство всех в правах и перед законом, а другое дело перекручивание исторических фактов и навязывание какой то особой роли меньшинствам (в стиле мы нестандартные, все креативные люди исключительно геи и т.п.) и в итоге получается, что "хвост виляет собакой"
показати весь коментар
02.07.2021 09:19 Відповісти
Посмотри ещё недавний блокбастер Нетфликса "Смертельная зона". Офигенный фильм ! По сюжету - Украина 2036-й год, продолжается война с кацапстаном. Среди местных жителей Украины полно негров и китайцев Зато все они резво балакают на мове )
показати весь коментар
02.07.2021 10:06 Відповісти
лапоть, тут не твоя раша, іди до Кисельова лякати страшилками про неморальний захід.
показати весь коментар
02.07.2021 10:16 Відповісти
можна піти ще далі і на роль Попелюшки поставити оце
Туреччина офіційно вийшла зі Стамбульської конвенції, яка захищає права жінок - Цензор.НЕТ 773
показати весь коментар
02.07.2021 11:36 Відповісти
Турция официально вышла из Стамбульской конвенции, которая защищает права женщин - Цензор.НЕТ 1416
показати весь коментар
02.07.2021 00:54 Відповісти
знаем, знаем ббпе
показати весь коментар
02.07.2021 06:41 Відповісти
Что-то я не пойму. Вот уже пиисят лет, как Турция рвётся в Европу. Когда появился ЕС, Турция начала рваться в него. Меркельше и компании стоило огромного труда изобретать отмазки, чтоб их туда не брать. И не смотря на это всё у турков огромные льготы на получение гражданства и прочие визовые плюшки. Украинцы - негры поганые по сравнению с турками по правам в ЕС и условиям получения гражданства.
И тут чуваки решили всё похерить? Им же это тут же предъявят...
показати весь коментар
02.07.2021 01:27 Відповісти
Чето не понятно. Конвенция о защите прав человека есть, о защите женщин есть, а о защите мужчин - нету. По моему, должна быть одна конвенция, работающая как в сторону женщин, так и в сторону мужчин. Смысл отдельно еще для женщин принимать? Это прям какое-то особое отношение, или насилие со стороны женщин в отношении мужчин быть не может? А то в 2019 году уже приняли закон о "согласии на секс".
показати весь коментар
02.07.2021 03:31 Відповісти
А за пгавами женщин спрятаны пгава либерастично уничтожать турецкий народ половой дегенерацией. Достаточно сравнить демографию Турции и Франции, чтобы узнать змеиный язык иудоглобократии.
показати весь коментар
02.07.2021 05:48 Відповісти
Товарищ Саахов,женщина друг человека...спастсменка камсамолка активистска панимаешь ли...,я прашу всего 25 баранов...
показати весь коментар
02.07.2021 06:39 Відповісти
А нам нужно выйти из оттавской конвенции о противопехотных минах и уже 7 лет назад
показати весь коментар
02.07.2021 06:54 Відповісти
Кухня, діти, церква!
А якщо рівноправність з чоловіками, то автомат в руки і на фронт захищать Батьківщину!
Як в Ізраїлі!
А взагалі то повинен бути закон як по захисту жінок, так і по захисту чоловіків, бо єсть такі Горгони, ой!
показати весь коментар
02.07.2021 07:24 Відповісти
Коли дітей народжувати почнете ?
показати весь коментар
02.07.2021 07:47 Відповісти
Та й крім дітей купа різних приколів, нехай теж спробують.
показати весь коментар
02.07.2021 08:32 Відповісти
Я особисто не воюю з чоловіками. Це - дурниця.
Навпаки, спілкування / стосунки між чоловіками і жінками збагачують (або, в усякому разі - мали б збагачувати) обох.
показати весь коментар
02.07.2021 09:26 Відповісти
Вже навіть за таке, дивлюся, коменти видаляють чи банять.
показати весь коментар
02.07.2021 12:11 Відповісти
Ой, війна прям, змиритесь вже. >
показати весь коментар
02.07.2021 09:27 Відповісти
Уже, і розумні дітки получились!
І все тому, що дружина займалась дітьми, кухнею і господарством, а я робив гроші-достаток!
В кожного, в сім'ї, повинні бути свої обов'язки,а не мірятись хто дальше ,,плюне,,!
показати весь коментар
02.07.2021 12:35 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F https://uk.wikipedia.org/wiki/Стамбульська_конвенція

не ломайте списи, почитайте. там не все про жінок. йдеться про так званий "гендер".
показати весь коментар
02.07.2021 07:36 Відповісти
абсолютно ДЕБІЛЬНА "конвенція"! А що права ЧОЛОВІКІВ не потрібно захищати? А захищати від насильства хлопців і дівчат не треба? А ДІТЕЙ!? ДЕ КОНВЕНЦІЯ ПРО ЗАПОБІГАННЯ НАСИЛЬСТВА ПРОТИ КОЖНОГО І ВСІХ ІНШИХ?

Для такого в кожної нормальної країни є адміністративні і КРИМІНАЛЬНІ кодекси, які ЗАХИЩАЮТЬ ВСІХ!!!

Але євГЕЙські сатаністи просувають свою тему і пропаганду.... Не просто ж так євГЕЙський парламент збудований у вигляді вавилонської вежі! ЄС - це ******** ВАВИЛОН І ЗАКІНЧИТЬ ЄС, ЯК ВАВИЛОН - прах, пісок і повне забуття!
показати весь коментар
02.07.2021 10:22 Відповісти
А после этого все удивленно вопят - почему у нас такой ЗЕленый.
показати весь коментар
02.07.2021 10:45 Відповісти
 
 