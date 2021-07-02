Госэкоинспекция и Минздрав обещают усилить контроль за обращением с медицинскими отходами

Государственная экологическая инспекция и Министерство здравоохранения усилят контроль за обращение с медицинскими отходами для обеспечения эффективного противодействия нарушениям

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госэкоинспекции.

"Неполный контроль за цепью обращения с отходами приводит к многочисленным нарушениям и манипуляциям в этой сфере. В частности, Госэкоинспекция часто выявляет случаи незаконного захоронения опасного медицинского мусора в лесополосах, на побережье и территориях ПЗФ", - сказано в сообщении.

Как пояснил глава Госэкоинспекции Андрей Малеванный, "наибольшей преградой для эффективного контроля в этой сфере является отсутствие официальной и достоверной информации об объеме образованного в медучреждениях мусора. Госэкоинспекция владеет информацией только о количестве транспортируемых и уничтоженных медвидходив, однако общее количество сгенерированного в медучреждениях мусора неизвестна".

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В частности, во время встречи с заместителем Министерства здравоохранения Украины Игорем Кузиным стороны договорились о сотрудничестве, которое предусматривает:

- обмен информацией об актуальном состоянии по обращению с медотходами в региональном разрезе;

- проведение совместных совещаний для оперативного решения проблемных вопросов;

- разработку решений для обеспечения соблюдения законодательства в сфере обращения с отходами, в частности, усиление экологического контроля, приведения системы управления отходами с требованиями европейского законодательства.

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