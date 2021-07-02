Держекоінспекція та МОЗ обіцяють посилити контроль за поводженням з медичними відходами
Державна екологічна інспекція та Міністерство охорони здоров'я посилять контроль за поводженням з медичними відходами для забезпечення ефективної протидії порушенням.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держекоінспекції.
"Неповний контроль за ланцюгом поводження з відходами призводить до численних порушень та маніпуляцій у цій сфері. Зокрема, Держекоінспекція часто виявляє випадки незаконного захоронення небезпечного медичного сміття у лісосмугах, на узбережжях та територіях ПЗФ", - йдеться в повідомленні.
Як пояснив глава Держекоінспекції Андрій Мальований, "найбільшою перепоною для ефективного контролю у цій сфері є відсутність офіційної та достовірної інформації про обсяг утвореного у медзакладах сміття. Держекоінспекція володіє інформацією лише про кількість транспортованих та знищених медвідходів, однак загальна кількість згенерованого у медзакладах сміття невідома".
Зокрема, під час зустрічі із заступником Міністерства охорони здоров'я України Ігорем Кузіним сторони домовилися про співпрацю, яка передбачає:
- обмін інформацією про актуальний стан щодо поводження з медвідходами в регіональному розрізі;
- проведення спільних нарад для оперативного вирішення проблемних питань;
- розробку рішень для забезпечення дотримання законодавства у сфері поводження з медвідходами, зокрема, посилення екологічного контролю, приведення системи управління відходами до вимог європейського законодавства.
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Тільки за медичними відходами? А що робити з іншими?
500 пірамід Хеопса: скільки сміття є в Україні
Уявити все накопичене в Україні сміття можна так - це 14 тисяч футбольних полів, на яких стоять 500 пірамід Хеопса.
За даними з Мінекології, Мінрегіонбуду і екологів, площа всіх сміттєзвалищ України становить понад 10 тис. га, а об'єм сміття - близько 1,2 км кубічних.
Сміттєві піраміди щороку зростатимуть - в Україні захоронюють майже всі відходи, а саме 94,4 %. Ще 2,7 % спалюють, а 3,09% переробляють.
Гора сміття висотою у 20-поверховий будинок на площі у 50 футбольних полів - це вже не уявний, а реально існуючий і один з найбільших у Європі полігон для відходів у Грибовичах під Львовом...
Навіть після закриття полігони продовжують становити небезпеку. Якщо не провести рекультивацію, опади, які потрапляють на сміття, будуть забруднювати навколишні ґрунти і підземні води...