Держекоінспекція та МОЗ обіцяють посилити контроль за поводженням з медичними відходами

Державна екологічна інспекція та Міністерство охорони здоров'я посилять контроль за поводженням з медичними відходами для забезпечення ефективної протидії порушенням.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держекоінспекції.

"Неповний контроль за ланцюгом поводження з відходами призводить до численних порушень та маніпуляцій у цій сфері. Зокрема, Держекоінспекція часто виявляє випадки незаконного захоронення небезпечного медичного сміття у лісосмугах, на узбережжях та територіях ПЗФ", - йдеться в повідомленні.

Як пояснив глава Держекоінспекції Андрій Мальований, "найбільшою перепоною для ефективного контролю у цій сфері є відсутність офіційної та достовірної інформації про обсяг утвореного у медзакладах сміття. Держекоінспекція володіє інформацією лише про кількість транспортованих та знищених медвідходів, однак загальна кількість згенерованого у медзакладах сміття невідома".

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Зокрема, під час зустрічі із заступником Міністерства охорони здоров'я України Ігорем Кузіним сторони домовилися про співпрацю, яка передбачає:

- обмін інформацією про актуальний стан щодо поводження з медвідходами в регіональному розрізі;

- проведення спільних нарад для оперативного вирішення проблемних питань;

- розробку рішень для забезпечення дотримання законодавства у сфері поводження з медвідходами, зокрема, посилення екологічного контролю, приведення системи управління відходами до вимог європейського законодавства.

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