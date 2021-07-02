Двое украинских политзаключенных могли заболеть COVID-19 в российском СИЗО, - Денисова

Двое украинских политзаключенных в России – Сервет Газиев и Эрфан Османов – могли заболеть коронавирусом.

Как пережает Цензор.НЕТ, об этом сообщила в Фейсбуке 1 июля украинский омбудсмен Людмила Денисова.

Судебное заседание по делу второй симферопольской группы "Хизб ут-Тахрир" перенесли из-за болезни Газиева и Османова. На суде зачитали содержание справки из СИЗО за 24 июня. По информации Денисовой, в ней говорилось, что двое политзаключенных не могут присутствовать на заседании суда из-за высокой температуры и ОРВИ.



Адвокат пытался встретиться с руководством СИЗО, чтобы узнать информацию о состоянии здоровья заключенных граждан Украины, но не смог. Омбудсмен Украины объяснила это введением карантинных ограничений в связи со вспышкой COVID-19.



"Поэтому можно сделать предположение, что Сервет и Эрфан заразились коронавирусом", – добавила она.

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