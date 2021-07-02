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Новости Украинские заложники в РФ
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Двое украинских политзаключенных могли заболеть COVID-19 в российском СИЗО, - Денисова

Двое украинских политзаключенных могли заболеть COVID-19 в российском СИЗО, - Денисова

Двое украинских политзаключенных в России – Сервет Газиев и Эрфан Османов – могли заболеть коронавирусом.

Как пережает Цензор.НЕТ, об этом сообщила в Фейсбуке 1 июля украинский омбудсмен Людмила Денисова.

Судебное заседание по делу второй симферопольской группы "Хизб ут-Тахрир" перенесли из-за болезни Газиева и Османова. На суде зачитали содержание справки из СИЗО за 24 июня. По информации Денисовой, в ней говорилось, что двое политзаключенных не могут присутствовать на заседании суда из-за высокой температуры и ОРВИ.

Адвокат пытался встретиться с руководством СИЗО, чтобы узнать информацию о состоянии здоровья заключенных граждан Украины, но не смог. Омбудсмен Украины объяснила это введением карантинных ограничений в связи со вспышкой COVID-19.

"Поэтому можно сделать предположение, что Сервет и Эрфан заразились коронавирусом", – добавила она.

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Автор: 

Денисова Людмила (996) коронавирус (17042)


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ты такая умная Денисова аж страх! весь мир болеет а сизо исключение? главное шобы трипером не заболели ато вовек не отмытся
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02.07.2021 06:57 Ответить
 
 