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124 населенных пункта в четырех областях Украины обесточены из-за непогоды, - ГСЧС

124 населенных пункта в четырех областях Украины обесточены из-за непогоды, - ГСЧС

Вследствие непогоды без электроэнергии осталось 124 населенных пункта в 4 областях Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По состоянию на  7 утра 2 июля в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 124 населенных пункта в 4 областях (Хмельницкая - 44, Львовская - 42, Киевская - 25 и Житомирская - 13)", - сказано в сообщении.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

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погода (2819) ГСЧС (4967) электроэнергия (772)


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и у нас лифт не работает
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02.07.2021 08:37 Ответить
Уважаемый Марк Исаакович, скорее всего, Ваш лифт не работает из-за другой ... "непогоды".
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02.07.2021 09:01 Ответить
 
 