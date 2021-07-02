124 населенных пункта в четырех областях Украины обесточены из-за непогоды, - ГСЧС
Вследствие непогоды без электроэнергии осталось 124 населенных пункта в 4 областях Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"По состоянию на 7 утра 2 июля в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 124 населенных пункта в 4 областях (Хмельницкая - 44, Львовская - 42, Киевская - 25 и Житомирская - 13)", - сказано в сообщении.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
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Марк Исаакович
показать весь комментарий02.07.2021 08:37 Ответить Мне нравится 0
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Степан Терен
показать весь комментарий02.07.2021 09:01 Ответить Мне нравится 0
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