124 населені пункти в чотирьох областях України знеструмлено через негоду, - ДСНС
Через негоду без електроенергії залишилися 124 населені пункти в 4 областях України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.
"Станом на 7 ранку 2 липня внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 124 населені пункти у 4 областях (Хмельницька – 44, Львівська – 42, Київська – 25 та Житомирська – 13)", - сказано в повідомленні.
До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
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Марк Исаакович
показати весь коментар02.07.2021 08:37 Відповісти Мені подобається 0
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Степан Терен
показати весь коментар02.07.2021 09:01 Відповісти Мені подобається 0
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