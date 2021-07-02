124 населені пункти в чотирьох областях України знеструмлено через негоду, - ДСНС

Через негоду без електроенергії залишилися 124 населені пункти в 4 областях України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"Станом на 7 ранку 2 липня внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 124 населені пункти у 4 областях (Хмельницька – 44, Львівська – 42, Київська – 25 та Житомирська – 13)", - сказано в повідомленні.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

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