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124 населені пункти в чотирьох областях України знеструмлено через негоду, - ДСНС

124 населені пункти в чотирьох областях України знеструмлено через негоду, - ДСНС

Через негоду без електроенергії залишилися 124 населені пункти в 4 областях України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"Станом на 7 ранку 2 липня внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 124 населені пункти у 4 областях (Хмельницька – 44, Львівська – 42, Київська – 25 та Житомирська – 13)", - сказано в повідомленні.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

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Автор: 

погода (789) ДСНС (5110) Електрика (2042)


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и у нас лифт не работает
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02.07.2021 08:37 Відповісти
Уважаемый Марк Исаакович, скорее всего, Ваш лифт не работает из-за другой ... "непогоды".
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02.07.2021 09:01 Відповісти
 
 