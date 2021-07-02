Отопительный сезон будет начат вовремя и без срывов, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что отопительный сезон в Украине начнется вовремя. Он подчеркнул, что вопрос находится на его личном контроле.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом премьер заявил в ходе часа вопросов к правительству.

Шмыгаль обратил внимание, что в этом году отопительный сезон в Украине был проведен без срывов и опозданий.

"Люди получали тепло и горячую воду, в том числе и в Новом Роздоле, и в Новояворовске. Относительно подготовки этого отопительного сезона: она начата, введены соответствующие распоряжения правительства", - сказал глава правительства.

Глава Кабинета Министров подчеркнул, что этот отопительный сезон будет начат вовремя.

"Подготовка к отопительному сезону находится на моем контроле лично и профильных министерств - Министерства развития громад и территорий и Министерства энергетики. Он будет начат вовремя, в установленные законом сроки и без срывов, я вас в этом уверяю", - заявил премьер.

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