Отопительный сезон будет начат вовремя и без срывов, - Шмыгаль
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что отопительный сезон в Украине начнется вовремя. Он подчеркнул, что вопрос находится на его личном контроле.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом премьер заявил в ходе часа вопросов к правительству.
Шмыгаль обратил внимание, что в этом году отопительный сезон в Украине был проведен без срывов и опозданий.
"Люди получали тепло и горячую воду, в том числе и в Новом Роздоле, и в Новояворовске. Относительно подготовки этого отопительного сезона: она начата, введены соответствующие распоряжения правительства", - сказал глава правительства.
Глава Кабинета Министров подчеркнул, что этот отопительный сезон будет начат вовремя.
"Подготовка к отопительному сезону находится на моем контроле лично и профильных министерств - Министерства развития громад и территорий и Министерства энергетики. Он будет начат вовремя, в установленные законом сроки и без срывов, я вас в этом уверяю", - заявил премьер.
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И месяц сидишь в холоде, ждёшь, пока включат. А весной жарят когда уже тепло.
Да идите вы нах с такими "услугами" да ещё по такой цене.
МЫ НЕ ПОКУПАЕМ
В 2005 году гражданам разрешалось отключаться от центрального отопления.
А потом отключаться просто запретили.
Принуждать к пользованию ненужной нерыночной "услугой" - противозаконно.
с прозрением
По квитанциям.